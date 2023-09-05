اضطرابات الموصل القحفي العُنقيّ

قد تبدأ الأَعرَاض بعد إصابة طفيفة في العنق أو من دُون سبب واضح.

يعاني أشخاص اضطراب المَوصِل القِحفي العنقيّ من ألم في العنق عادةً، ويترافق معه صداع غالبًا ما يبدأ في مؤخرة الرأس؛يُؤدي تحريك الرأس إلى تفاقم ألم العنق والصداع عادةً، ويُمكن أن يُحرِّض السعالُ أو الانحناءُ للأمام الألمَ.قد ينتشر ألم الرقبة في الذراعين.

إذا كان هناك ضغط على الحبل الشوكي، قد يشعر الشخص بضعفٍ في الذراعين أو الساقين، وقد يواجه صعوبةً في تحريكهما،وقد يكون غيرَ قادر على الإحساس بمكان أطرافه (يُسمى الإحساس بالوضعيَّة) أو يشعُر بالاهتزاز.عندما يحني المريضُ عنقه للأمام، قد يشعر بصدمة كهربائية أو إحساس بالوخز يمتد نزولاً على الظهر، وغالبًا إلى الساقين (تسمى علامة ليرميت Lhermitte sign)،وفي بعض الأحيان، يصبح الأشخاص أقل حساسية للألم ودرجة الحرارة في اليدين والقدمين.

استناداً إلى الاضطراب المحدد، قد تكون العُنق قصيرة أو وَتراء webbed أو ملتوية في وضعية غير طبيعية،و قد تكون حركة الرأس محدودة.

يُمكن أن يُؤثر الضغط على أجزاء من الدماغ أو الأعصاب القحفية (التي تربط الدماغ مباشرةً بأجزاء مختلفة من الرأس والعنق والجذع) في حركات العين،وقد يُعاني المرضى من الرؤية المزدوجة أو عدم القدرة على تحريك العينين في اتجاهات معينة، أو قد تتحرك العينان بشكلٍ لاإرادي بطرائق معينة (تسمى الرأرأة nystagmus).قد تحدث بحة في الصوت عند المرضى ويواجهون صعوبةً في البلع،وقد يُصبِح الكلام متداخلاً slurred،وقد يفقدون التناسق.يُصابُ بعض الأشخاص بانقِطاعُ النَفَس في أثناء النوم.وينطوي هذا الاضطراب الخطير على توقف التنفس أثناء النوم بشكلٍ متكررٍ ولفترة طويلة عادةً، بحيث يُؤدي إلى انخفاضٍ في كمية الأكسجين وزيادة في كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم بشكلٍ مؤقت.

يمكن أن يؤدي تغيير وضعية الرأس أحيانًا إلى الضغط على الشرايين، مما يُضعف التروية الدموية إليه،ثُمَّ قد يفقد الأشخاص الوعي، أو يشعرون بخفَّة في الرأس، أو التخليط الذهني، أو الضعف، أو قد يسقطون، غالبًا دون سابق إنذار.وقد يكون لديهم إحساس بالدَوّار vertigo،وتتأثر الرؤية وحركة العين أحيانًا.

بالنسبة إلى العديد من أشخاص تشوُّه خياري، يتشكَّل تجويف في الحَبل الشوكي (تَكَهُّفُ).وقد يفقدون القدرة على الشعور بالألم ودرجة الحرارة في العنق وأعلى الذراعين وأجزاء من الظهر؛وقد يشعرون بضعفٍ في العضلات أو تصبح العضلات مشلولةً، خُصوصًا في اليدين.