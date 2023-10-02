يستفسر الأطباءُ في البداية عن أعراض الشخص وعن تاريخة الطبي؛ثم يقومون بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائجُ دراستهم للتاريخ الطبي والفحص السريري غالبًا إلى السبب وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح ضعف العضلات).

كما يطلب الأطباء من الأشخاص أن يصفوا بالتفصيل ما يعانونه من ضُعف.يسأل الأطبّاء

عن بداية الضعف

وما إذا كان قد ظهر بشكلٍ تدريجي أو مفاجئ

إن كان ثابتًا أو يتفاقم

تحديد العضلات المُصابة

ما إذا كان الضعفُ يؤثر وما هي طريقة تأثيره في القدرة على القيام بأنشطة معينة، مثل التنفس أو تنظيف أسنانهم أو تمشيط شعرهم أو التحدّث أو البلع أو الوقوف بعدَ الجلوس أو صعود السلالم أو المشي

ما إذا كانت لديهم أعراضٌ أخرى تشير إلى وجود خلل في وظيفة الجهاز العصبي، مثل المشاكل في الكلام أو النظر أو نقص الإحساس أو الذاكرة أو الاختلاجات

ما إذا كان أيُّ نشاطٍ أو حالة (مثل الحرارة أو الاستخدام المتكرّر للعضلة) تُفاقم الضُّعف

ما يبدو أنه ضعفٌ مفاجئ هو في بعض الأحيان ضعفٌ تدريجي، ولكن لا يُلاحظه الأشخاصُ حتى يفقدوا القدرة على فعل شيء ما، مثل المشي أو ربط أحذيتهم.

واستنادًا إلى وصف الضُّعف، يمكن للأطباء تحديد الأَسبَاب الأكثر احتمالًا غالبًا، كما يلي:

اضطراب في العضلات: يبدأ الضُّعفُ في الوركين والفخذين أو الكتفين (أي يواجه الأشخاص صعوبة في الوقوف أو في رفع أذرعتهم فوق الرأس) دون حدوث تأثير على الإحساس

اضطراب في الأعصاب المحيطية: يبدأ الضُّعفُ في اليدين والقدمين (أي أنَّ الأشخاص يواجهون صعوبةً في رفع الكأس أو الكتابة أو الخطوِ على الرصيف)، ويحدث فقدانٌ للإحساس

كما يستفسر الأطباءُ عن الأَعرَاض الأخرى التي قد تشير إلى واحد أو أكثر من الأَسبَاب المحتملة؛فمثلًا، إذا ذكرالأشخاصُ الذين يعانون من آلام في الظهر وتاريخ للسرطان أنَّ لديهم ضَعفًا في إحدى الساقين، فقد يكون السبب هو السرطان الذي انتشرَ وشكَّل ضغطًا على الحبل الشوكي.

يستفسر الأطباء عن الحالات التي تزيد من خطر الاضطرابات التي تُسبب التعب.فعلى سبيل المثال، يسألون الأشخاص حول ما إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم وتصلب الشرايين (وهو ما يزيد من خطر السكتة الدماغية)، أو سبق لهم السفر إلى منطقة تشيع فيها الإصابة بداء لايم.

يُسأل المرضى عن الأعراض التي تُشيرُ إلى التَّعب أو إلى مشكلة أخرى، بدلًا من ضُعف العضلات الحقيقي.يميل التعبُ إلى التَّسبُّبِ في حدوث أعراضٍ أكثر عمومية من ضُعف العضلات الحقيقي، ولا يتبع التعب نمطًا معينًا،أي أنَّه يكون موجودًا طوالَ الوقت، ويؤثِّر في كامل الجسم.يُشير المرضى الذين يعانون من ضعف العضلات الحقيقي غالبًا إلى صعوبة القيام بمهام محددة، ويتبع الضُّعف نمطًا معينًا (مثلاً، يتفاقم بعد المشي).

يسأل الأطباءُ عن الاضطرابات الحديثة أو الحالية التي تُسبب التعب عادةً، مثل أي مرض شديد حديث الإصابة أو اضطراب في المزاج (مثل الاكتئاب).

كما يسألون عن الاستخدام السابق والحالي للأدوية والعقاقير، بما في ذلك الكحولُ والعقاقير غير المشروعة.

يمكن أن تساعدَ معرفة الأطباء ما إن كان أحد أفراد العائلة يعاني من أعراضٍ مشابهةٍ على تحديد ما إذا كان السبب وراثيًا.

ويُركِّز الأطباءُ في أثناء الفَحص السَّريري على الجهاز العصبي (الفحص العصبي) والعضلات.

ويقومون بمراقبة طريقة مشي الشخص؛حيثُ تدل طريقة مشي الشخص على الاضطراب المُسبب للأعراض أو مكانه؛فمثلًا، إذا كان الشخص يسحب ساقًا، أو لا تتأرجح ذراعه مثل الأخرى عند المشي أو كليهما، فقد يكون سببُ أعراضه هو السكتة الدماغية.كما يتحرَّى الأطباء عن وجود علامات أخرى تدل على وجود خللٍ وظيفيٍّ في الجهاز العصبي، مثل نقص التناسُق أو الإحساس.

ويُجرى اختبار للأعصاب القحفية (التي تربط الدماغ بالعينين والأذنين والوجه وأجزاء أخرى مختلفة من الجسم) - على سبيل المثال، عن طريق فحص حركات العين والقدرة على التحدّث بوضوح والقدرة على تدوير الرأس (انظر جدول اختبارات الأعصاب القحفية).

يجرى فحص العضلات للتَّحرِّي عن الحجم والحركات غير الطبيعية اللاإرادية (مثل النَّفضات والارتعاشات اللاإرادية).ويراقب الأطباءُ مدى انسيابية حركة العضلات، وما إذا كانت توجد مقاومة لاإرادية للحركة (يتمُّ اكتشافها عندما يحاول الأطباء تحريك عضلة طلبوا من الشخص إرخاءها).

ويتمُّ التَّحرِّي عن المُنعَكَسات.المنعكسات هي ردَّة فعلٍ تلقائية تجاه المُحفِّز أو المنبِّه؛فمثلًا، يقوم الأطباء باختبار مُنعَكَس نَفضَةِ الرِكبَة عن طريق الضغط بلطف على الوتر العضلي تحت الرُّضفة باستخدام مطرقة مطاطية.وتنفض الركبة بشكلٍ لاإرادي عادةً.يساعد هذا التقييم الأطباءَ على تحديد الجزء المُرجَّح إصابته من الجهاز العصبي، مثل:

الدماغ أو الحبل الشوكي: إذا كانت المنعكسات قوية جدًا ومن السهل تحريضها

الأعصاب: إذا كان من الصعب تحريض المنعكسات وتكون بطيئة أو غائبة

تُختبَر قوة العضلات من خلال الطلب من الشخص الدفع أو السحب مقابل مقاومة أو القيام بمناورات تتطلب قوة، مثل المشي على الكعبين وأطراف الأصابع أو الوقوف.

ويُجرى الفَحصُ السَّريري العام للتَّحرِّي عن الأَعرَاض الأخرى التي قد تشير إلى سبب ما، مثل صعوبة التنفُّس (ربما بسبب اضطراب قلبي أو رئوي).

وبشكلٍ عام، إذا لم يكتشف التاريخ الطبي والفحص السريري وجود شذوذاتٍ معينة تشير إلى حدوث اضطراب في الدماغ أو الحبل الشوكي أو العصب أو العضلات، فمن المرجح أن يكون السبب هو التَّعب.