في كثير من الحالات المرضية الأخرى، يكون سبب نقص السمع المفاجئ واضحًا.تشمل هذه الأَسبَاب كلاً من

الإصابة في الرأس (مثل كسر العظم الصدغي في الجمجمة، أو ارتجاج دماغ شديد غير مترافق بكسر في الجمجمة) التي تلحق الضرر بالأذن الداخلية وتسبب نقص السمع المفاجئ.

تغيرات شديدة في الضغط (مثل تلك التي يمكن أن تحدث عند الغوص، أو بشكل أقل شيوعًا عند الانحناء من أجل رفع الاثقال) مما قد يسبب ثقباً (ناسوراً) بين الأذن الوسطى والداخلية.قد يوجد هذا الناسور في بعض الأحيان منذ الولادة، وقد يؤدي إلى نقص السمع المفاجئ أو يجعل الشخص أكثر عرضة لنقص السمع بعد إصابة في الرأس أو تغيرات الضغط.

العقاقير السامة للأذن هي العقاقير التي يكون لها آثار جانبية ضارة على الأذن.يمكن لبعض الأدوية أن تسبب نقص السمع بسرعة كأن يحدث ذلك في غضون يوم (وخاصة مع جرعة زائدة).يعاني عدد قليل من الأشخاص من اضطراب وراثي نادر يجعلهم أكثر عرضة لنقص السمع جراء تناول المضادَّات الحيوية من فئة الغليكوزيدات الأمينية.يجب على جميع الأشخاص الذين يستعملون هذه المضادَّات الحيوية إجراء اختباراتٍ دمويَّة في أثناء استعمال الدواء للتحرِّي عن ارتفاع مستويات الأدوية إلى درجة سامة قد تُسبِّبَ ضعف السمع.ينبغي أيضًا على المرضى الذين يتناولون أدوية تُطرح في البول، مثل الأمينوغليكوزيدات، فحص وظائف الكلى ومراقبتها لتجنب حدوث ضرر كلوي.

يمكن لعدد من أنواع العدوى أن تُسبب نقص السمع المفاجئ في أثناء أو مباشرة بعد الإصابة بحالة حادة من المرض.وتشمل هذه الأنواع من العدوى كلاً من التهاب السحايا الجرثومي، داء لايم، والعديد من أنواع العدوى الفيروسية.ولعل الأَسبَاب الفيروسية الأكثر شُيُوعًا في دول العالم المتقدمة هي النكاف وعدوى الهربس الدماغي البسيط.وتُعد الحصبة من الأَسبَاب النادرة جدًّا، لأن معظم الناس يَجرِي تطعيمهم ضد العدوى.