مُتلازمةُ شوغرن

تقتصر إصابة بعض الأشخاص على جفاف الفم أو العينين (وهي حالة تسمّى متلازمة الجفاف sicca syndrome أو مركَّب الجفاف sicca complex).قد يؤدي جفافُ العين إلى إلحاق أضرارٍ بالغة بالقرنية، ممَّا يؤدي إلى الإحساس بشعور خادش أو مُهيِّج، ويمكن أن يُؤدي نقص الدموع إلى إلحاق ضررٍ دائمٍ بالعين.كما أنَّ عدمَ وجود كميَّة كافية من اللعاب في الفم يمكن أن يُضعِف الشُّعور بالطعم والرائحة، ويجعل الأكل والبلع مؤلمًا، وقد يُسبب تسوُّسًا في الأسنان وتشكُّل حُصيَّاتٍ في الغدد اللعابيَّة.وتصبح الغددُ اللعابيَّة في الخدين (النَكَفَيتين parotids) متضخمة، ومؤلمة قليلًا عندَ لمسها عند حَوالى ثلث الأشخاص.كما يمكن الشُّعورُ بحُرقةٍ في الفم، وهو ما قد يُشيرُ إلى وجود عدوى خميريَّة كمُضاعَفَة للمرض complicating yeast infection في بعض الأحيان.

متلازمة شوغرين (في اللسان) الصورة JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تحدث إصابةٌ في كثيرٍ من الأعضاء عند الأشخاص الأخرين.يمكن أن تحدثَ عندَ المصابين بمُتلازمة شوغرن جفافٌ في الجلد وفي الأغشية المخاطية المُبطِّنة للأنف والحلق والسَّبيل الهضمي والحنجرة والقصبة الهوائية الرئيسية (الرغامى) والمسالك الهوائية للرئتين والفرج والمهبل.قد يؤدي جفافُ الفرج والمهبل إلى جعل الجِماع مؤلمًا.كما يمكن أن يتسبَّبَ جفاف الرُّغامى في حدوث السُّعال.يمكن أن تًصابَ الأعصاب والرِّئة وأنسجة أخرى بالالتهاب.

يحدث الالتهابُ المَفصِلي arthritis عندَ حَوالى ثلث الأشخاص، ويُصيبُ المَفاصِلَ نفسها التي يصيبها التهاب المَفاصِل الروماتويدي، ولكنَّ التهابَ المفصل في مُتلازمة شوغرن يميل إلى أن يكون أخفّ، ولا يكون مُخرِّبًا عادةً.

يمكن أن تتضخَّم العُقَد اللِّمفِية في جميع أنحاء الجسم.يُعدُّ الوَرَم اللِمفيّ، الذي هو أحد أنواع سرطان الجهاز اللمفاوي، أكثر شيوعًا بين المُصابين بمُتلازمة شوغرن من إصابة باقي الأشخاص، ويُصابُ الأشخاص بلِمفُومة لَاهودجكينيَّة بمعدل 40 ضعفًا عن المعدَّل الطبيعي.

يُعد الطفحُ الجلدي وتضرُّر الكلى ومشاكل الرئة والتهاب البنكرياس والتهاب الأوعية الدَّمويَّة التي تسبّب ضررًا في الأعصاب المحيطية بعضًا من المظاهر الأقلّ شيوعًا ولكن الشديدة لمُتلازمة شوغرن.تحدث مُتلازمة رينو عند نَحو ثلث المصابين بمُتلازمة شوغرن.

يمكن أن يحدث تساقطٌ للشَّعر (ثعلبة).

يُعد الإرهاق من الأعراض الشائعة عند الأشخاص الذين يعانون من مُتلازمة شوغرن.