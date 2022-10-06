لمحَة عن اضطرابات المناعة الذَّاتيَّة في الأنسجة الضَّامَّة

عندَ الإصابة بأحد اضطرابات المناعة الذاتية، تُهاجم الأجسامُ المُضادَّة أو الخلايا التي ينتجها الجسم أنسجةَ الجسم نفسه.تُصيب الكثيرُ من اضطرابات المناعة الذاتية النسيجَ الضام ومجموعة متنوعة من الأعضاء.والنسيجُ الضَّام هو نسيج بنيوي يعطي القوة للمفاصل والأوتار والأربطة والأوعية الدَّمويَّة.

تنطوي اضطرابات المناعة الذاتية الرَّثويَّة على:

يُعدُّ التهابُ المَفاصِل الروماتويدي والتهاب الفقار المُقسِط من الأمثلة على اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى التي تُصيب النسيج الضام.

يمكن أن تصيب اضطراباتُ المناعة الذاتية نسيجًا آخر في الجسم إلى جانب النسيج الضام، ويكون لدى بعض أشخاص اضطرابات المناعة الذاتية في النسيج الضام أنواع أخرى من اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب الغُدَّة الدرقية بحسب هاشيموتو (اضطراب مناعي ذاتي في الغدة الدرقية قد يؤدي إلى فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية).

الأعراض عند وجود اضطراباتٍ في المناعة الذاتية، يمكن أن يؤدي الالتهاب وردَّة الفعل المناعيَّة إلى تضرُّر الأنسجة الضامة؛ ولا يكون الضرر مقتصرًا على المفاصل وما يُحيط بها، ولكنَّه يؤدي إلى تضرُّر الأنسجة الأخرى أيضًا، بما في ذلك الأعضاء الحيويَّة، مثل الكلى والأعضاء في السَّبيل الهَضمِيّ.ويمكن أن يُصابَ الكيس الذي يُحيطُ بالقلب (التأمور pericardium)، والغشاء الذي يُغلِّفُ الرئتين (غشاء الجنب)، وحتى الدماغ.ويختلف نوعُ وشدة الأعراض باختلاف الأعضاء المُصابة. تزيد معظمُ الاضطرابات الروماتيزمية المناعية الذاتية من خطر حدوث ترسُّبات للكوليسترول (اللويحات) في الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين (التَّصلُّب العصيدي).

التشخيص تقييم الطبيب

الفحوص المخبريَّة

المعايير المُتَّبعة في بعض الأحيان يُوضع تشخيصُ اضطراب المناعة الذاتيَّة في النسيج الضام (المعروف أيضًا بالاضطراب الروماتزمي المناعي الذَّاتيّ أو الاضطراب الوعائي الكولاجيني المرتبط بالمناعة الذاتيَّة) وفقًا لنمط أعراضه الخاصة ونتائج الفحص السَّريري ونتائج الفحوص المخبريَّة (مثل فحوصات الدَّم والخزعات).وبالنسبة إلى بعض هذه الاضطرابات، يمكن للأطباء أن يعتمدوا في وضع التشخيص على مجموعة محدّدة من المعايير المُتَّبعة أيضًا. تتداخل أعراضُ أحد الأمراض مع أعراض مرضٍ آخر في بعض الأحيان، ممَّا يجعل الأطباء عاجزين عن التمييز بينهم.وفي هذه الحالة قد يُسمّى الاضطراب داءَ النسيج الضام غير المُتمايز أو المرض المتراكب overlap disease.