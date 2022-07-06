أورامُ العظام غير السَّرطانية

يمكن أن تحدث الإصابة بالأورام الغضروفية الباطنة enchondromas في أيِّ عمر، ولكنَّها تميل إلى الحدوث عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10-40 عامًا.تحدث هذه الأورام في الجزء المركزي (جوف النقي marrow cavity) من العظام الطويلة.

ولا تؤدي الإصابة بهذه الأورام إلى ظهور أعراضٍ عادةً، ولكنَّ بعضها قد ينمو بشكلٍ أكبر ويُسبِّبُ الألم.

تُكتَشف الأورامُ عند إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية لأسبابٍ أخرى غالبًا، ويمكن للأطباء تشخيصها من خلال ظهورها في صورة الأشعَّة السِّينية في كثير من الأحيان.

قد يكون من الضروري استئصال عيِّنةٍ نسيجيَّةٍ لفحصها تحت المجهر (خزعة)، لتأكيد التشخيص بالورم الغضروفي الباطن، ولاستبعاد احتمال وجود ورمٍ سرطانيٍّ عند تعذُّر تشخيصها بشكلٍ مؤكَّد من خلال الأشعَّة السينيَّة أو إن كان يُسبِّبُ ألمًا.

لا ينبغي استئصال أو علاج الورم الغضروفي الباطن إذا لم يُسبِّبَ ألمًا وأظهر التصوير بالأشعة السينية المتكرر عدم تضخمه.

قد يتحوَّل الورمُ الغضروفي الباطن إلى ورم عظمي سرطاني (خبيث) يُسمَّى السَّاركومَة الغضروفِيَّة chondrosarcoma.وهذا التغيّر نادر الحدوث عند الذين تقتصر معاناتهم على ورم غضروفي باطن واحد فقط، ولكنَّ التغيرَ إلى ورم سرطاني أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص المصابين بأورام غضروفية باطنة متعدِّدة multiple enchondromas (تسمى الوُرام الغضروفي الباطن enchondromatosis).

ورم غضروفي باطن الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

ويمكن تكرارُ إجراء صور الأشعَّة السِّينية لمراقبة حدوث أيَّة تغيُّرات في الحجم، وللتأكُّد من عدم تحوُّل الورم إلى ساركومة غضروفيَّة chondrosarcoma.