الجينات والصبغيات

للوقاية من حدوث أخطاء في أثناء التنسُّخ، يكون لدى الخَلايا وظيفة "تدقيق proofreading" للمساعدة على ضمان أن يحصل اقتران القواعد أو الأُسُس بشكلٍ صحيح.وهناك أيضًا آليَّات كيميائيَّة لإصلاح الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين الذي لم يَجرِ نسخه بشكلٍ صحيح.ولكن، بسبب مليارات أزواج القواعد المشاركة في هذه العمليَّة، وتعقيد عملية تخليق البروتين هذه، قد تحدث عدة أخطاء.وقد تحدث مثل هذه الأخطاء لأسبابٍ عديدة (بما في ذلك التعرُّض للإشعاع، أو الأدوية، أو الفيروسات) أو من دون سببٍ واضح.وتعدُّ الاختلافاتُ الطفيفة في DNA شائعة جدًّا، وتحدث في معظم الناس.ولا تؤثِّر معظمُ الاختلافات في النُّسَخ اللاحقة من الجين.وتُسمَّى الأخطاء التي يجري تنسُّخها في النُّسَخ اللاحقة بالطفرات.

والطفراتُ الموروثة هي تلك التي يمكن نقلها إلى الذرِّية.ولكنَّ الطفراتِ لا يمكن أن تكونَ موروثة إلاَّ عندما تؤثِّر في الخلايا الإنجابية (الحيوانات المنوية أو البيوض).أمَّا الطفراتُ التي لا تؤثِّر في الخلايا التناسلية أو الإنجابية فتؤثِّر في نسل الخلية الطافرة فقط (على سبيل المثال، تصبح سرطانًا)، ولكن لا تمرّ إلى الذرِّية.

قد تكون الطفراتُ خاصَّة بالفرد أو العائلة، ومعظمَ الطفرات الضارّة نادرة.وتُسمَّى الطفرات التي أصبحت شائعة بحيث تؤثِّر في أكثر من 1٪ من مجموعة سكانيَّة ما متعدِّدات الأشكال polymorphisms (على سبيل المثال، زُمَر الدَّم البشري A و B و AB و O).ومعظمُ متعدِّدات الأشكال لها تأثير بسيط أو ليس لها تأثير في النمط الظاهري (البنيَة والوظيفة الفعليَّة في جسم الشخص).

قد تنطوي الطفراتُ على أجزاء صغيرة أو كبيرة من الحمض النووي الوراثي.ولذلك، واعتمادًا على حجمها وموقعها، قد لا يكون للطفرة أيُّ تأثير واضح، أو قد تغيِّر تسلسل الحُمُوض الأمينية في بروتين ما أو تقلِّل من كمية البروتين المنتَج.وإذا كان البروتين الناتج ذا سلسلة مختلفة للحُمُوض الأمينية ، فقد يعمل بشكلٍ مختلف أو لا يعمل على الإطلاق.وغالبًا ما يكون البروتين الغائب أو غير الفعَّال ضارًّا أو مميتًا؛فعلى سَبيل المثال، في بيلة الفينيل كيتون phenylketonuria، تؤدِّي طفرةٌ إلى نقص أو عدم وجود إنزيم هيدروكسيلاز فينيل ألانين phenylalanine hydroxylase.ويسبِّب هذا النقصُ تراكمَ الحمض الأميني فينيل ألأنين (يُمتصُّ من النظام الغذائي) في الجسم، ممَّا يسبِّب في النهاية إعاقة ذهنية شَديدة.

وفي حالاتٍ نادرة، تؤدِّي الطفرة إلى تغيُّر مفيد؛فمثلًا، في حالة جين الخلايا المنجلية sickle cell gene، عندما يَرِث الشخصُ نسختين من الجين غير الطبيعي، فإنَّ سوف يُصاب بداء فقر الدم المِنجَلي.ولكن، عندما يرث الشخصُ نسخةً واحدة فقط من جين الخلية المنجلية (يُسمَّى حاملاً للطفرة carrier)، فإنَّه يصبح لديه بعض الحماية من الملاريا (عدوى دمويَّة).ولكن، على الرغم من أنَّ الوقاية من مرض المَلاريا يمكن أن تساعدَ الشخص الحامل للطفرة على البقاء على قيد الحياة، يسبِّب فقر الدَّم المنجلي (في الشخص الذي لديه نسختان من الجين) أَعرَاضًا ومُضَاعَفاتٍ قد تقصِّر متوسِّط العمر.

يشير الانتقاء الطبيعي إلى مفهوم مفاده أنَّ الطفرات التي تؤثِّر في البقاء على قيد الحياة في بيئة معيَّنة هي أقلّ ميلاً لأن تنتقلَ إلى النَّسل (وبذلك تصبح أقلَّ شُيُوعًا في السكَّان)، في حين أنَّ الطفرات التي تعمل على تحسين البقاء على قيد الحياة تصبح أكثرَ شُيُوعًا بالتدريج.وهكذا، فإنَّ الطفرات المفيدة، وإن كانت نادرة في البداية، تصبح شائعةً في نهاية المطاف.ويسمَّى مجموعُ التغيُّرات البطيئة التي تحدث على مرِّ الزمن، بسبب الطفرات والانتقاء الطبيعي في السكَّان المتزاوجين، التطوُّر evolution.