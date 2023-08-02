بَدء برنامج للتمرين

ينطوي تدريبُ القوة (ويُسمَّى تدريب المقاومة أيضًا) على التقلُّص العضلي الشديد ضد المقاومة، باستخدام أوزان حرَّة أو آليَّة عادة، أو وزن الجسم في بعض الأحيان (مثل تمارين الضغط أو تمارين المعدة).وقد يستخدم بعضُ الأشخاص أشرطةً مرنة بدلاً من الأوزان عند البدء ببرنامج تدريب القوَّة.

واعتمادًا على كيفية القيام به، قد يكون تدريبُ القوَّة أقلّ فائدة إلى حدٍّ ما للياقة القلبية والوعائية من التمارين الرياضية الهوائيَّة.ولكنَّ تدريبَ القوَّة المستمرّ عالي الكثافة يمكن أن يكونَ مفيدًا للياقة القلبية الوعائية مثل التمارين الرياضية الهوائيَّة.والأهدافُ الرئيسية لتدريب القوة هي بناء ما يلي في العضلات:

القوَّة

الحجم

قدرة التحمُّل

المرونة

تساعد زيادةُ كتلة العضلات الشخصَ، على المدى الطويل، على أن يصبحَ أصغر حجمًا ويفقد الدهون في الجسم، لأنَّ العضلات تستخدم المزيدَ من السُّعرات الحرارية، حتى خلال الراحة، أكثر من الأنواع الأخرى من النسج، وخاصَّة الدهون.كم أنَّ المزيدَ من كتلة العضلات يعني قدرة وظيفيَّة أكثر في السنوات اللاحقة أيضًا، ممَّا يساعد الأشخاصَ على البقاء مستقلِّين مع تقدُّمهم في السن.وبالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا، وخاصَّة الضعفاء منهم، مثل أولئك الذين يعيشون في دور الرعاية، تحسِّن زيادةُ كتلة العضلات التعافي من المرض الحرج من خلال تحسين الحركة وتزويد الجسم بمخازن البروتين الضرورية للتعافي (انظر التمارين الرياضية عند البالغين الأكبر سنًا).

يؤدي تقوية العضلات المُحيطة بموضع الإصابة (مثل عضلات الفخذ في حالة إصابة الركبة) إلى تخفيف الألم.وهكذا ، قد يساعد برنامج تدريب القوة على إعادة تأهيل الإصابات.ينبغي أن يشرف على هذا الأسلوب اختصاصي العلاج الطبيعي التأهيلي.

تمَّ تصميم التمارين الفردية لتعزيز عضلات أو مجموعات معيَّنة من العضلات؛حيث يجري تّمرينُ مجموعات العضلات الكبيرة أولاً عادة، ثم الأصغر منها.يبدأ الشخصُ بالسَّاقين عادة، ثم يمرِّن الجزءَ العلوي من الظهر والصدر والكتفين، ومن ثم الذراعين.ويَجرِي الحُصُولُ على أقصى فائدة من خلال مُمارسَة أكبر درجة من التَّمارين، ولكن ليس بالضرورة إلى مرحلة الفشل.ويعرف الفشلُ بأنَّه النقطة التي يستحيل فيها إجراء تمرين آخر باستخدام الطريقَة الصَّحيحة.

وتُجرَِى تمارين معيَّنة بشكل مجموعات عادة؛حيث تشتمل كلُّ مجموعة على إعادة التمرين 8 إلى 12 مرَّة، بشكلٍ مستمر (أي عدم الراحَة او "إقفال" المفصل joint locking بين مجموعات التمارين).ويكون مقدارُ الوزن المستخدَم هو الحدُّ الأقصى الذي يَسمح للشخص بإجراء 8 إلى 12 تكرارًا بطريقة بطيئة نسبيًا ومضبوطة، دون رفع الوزن أو خفضه بسرعة كبيرة.إذا أُجريَت المجموعةُ الأولى بتوتُّر ثابت ومرتفِع، فكلّ مجموعة لاحقة توفِّر قيمة أقلّ تدريجيًا.ويُوصَى بثلاث مجموعات كحدٍّ أقصى لمعظم تمارين القوة.

يُعد زمن التوتّر وسيلةً أخرى لتحديد حجم العمل العضلي الموصى به بالإضافة إلى الحساب البسيط لمقدار وعدد مرات رفع الأوزان.وتشير مدَّةُ التوتر إلى المدَّة الإجمالية لرفع الوزن وخفضه في مجموعة واحدة.ويجب أن تكونَ هذه المدَّةُ أقصرَ إذا كان الهدفُ هو مُمارسَة التَّمارين الرياضية المتوسطة وبناء القوَّة ممَّا هو الأمر إذا كان الهدفُ هو التحمّل العضلي أكثر من القوَّة (على سبيل المثال، في أثناء إعادة التأهيل من الإصابة).وتعدّ مدَّة التوتّر - وليس مقدار التكرار - مقياسًا أفضل لحجم العمل العضلي الموصَى به، سواءٌ أكانت مُمارسَة التَّمارين للقوة، أو زيادة كتلة العضلات، أو التحمّل.

ولمواصلة الزيادة في قوّة وكتلة العضلات، عندما يَجرِي تحقيقُ مدَّة التوتّر الموصى بها بطريقة جيِّدة، ينبغي زيادة الوزن إلى الحدّ الأقصى الذي يمكن للشخص الحفاظ عليه أو محاولة تحقيقه مَرَّةً أخرى بنفس مدَّة التوتر.وتكون مدَّة التوتّر الموصى بها 40 إلى 60 ثانية لكل مجموعة للجزء العلوي من الجسم بشكلٍ مثالي؛ وبما أنَّ الجزءَ السفلي من الجسم لديه قدرة أكبر على التحمّل، لذلك تكون نَحو 60 إلى 90 ثانية للجزء السُّفلي من الجسم.أمَّا إذا كان الهدفُ هو التحمّل العضلي، فتكون مدَّة التوتّر نَحو 90 إلى 120 ثانية عادة.ويستجيب رياضيُّو القوَّة، مثل رافعي الأثقال power lifters، بشكل أفضل، ويُفضِّلون أوقات التوتّر الأقصر بواقع 10 إلى 30 ثانية، لأنَّ الأحمال الأثقل تحفِّز في الوقت نفسه زيادات أعلى في القوَّة، على الرغم من النموّ الأقلّ للعضلات، وزيادة في القدرة على التحمّل.ولكن، يجب على الشخص العادي تجنّب مثل هذا التدريب المكثف، لأنَّ الأحمالَ الأثقل تؤدِّي إلى زيادة إجهاد النسيج أيضًا، وبذلك يزداد خطرُ الإصابة.

ويعدّ تواتر مُمارسَة التَّمارين عاملاً حاسمًا.تبدأ العضلاتُ في التخرُّب عندَ تمرينها بشكل شديد ولعدد كبير من المرات بالمقارنة مع القيام بهذا كل يومين؛فبعدَ يوم من التمرين الكافي، يحدث نزف وتمزقات مجهرية في ألياف العضلات، وهذا هو على الأرجح سبب الشعور بالألم العضلي.يُعد هذا الوجع (والذي يُسمَّى ردّ الفعل التحذيري أيضًا ) علامة على أن العضلات تتعرض للتحفيز لإصلاح نفسها، ولتنمو بهدف التكيّف مع حالة أعلى من الوظيفة.يجب أن تسمح التمارين بمدة تبلغ نَحو 48 ساعة للعضلات، لاستعادة طبيعتها بعدَ الرياضة؛فبعد مُمارسَة التَّمارين القوية جدًّا، قد تستغرق مجموعة من العضلات عدَّة أيام للشفاء تمامًا، وبذلك تصبح أقوَى.ومن ثَمَّ، في تدريب القوّة، يكون من الأفضل عادة اللجوءُ إلى تناوب المجموعات العضلية التي تخضع للتمرين؛فعلى سَبيل المثال، ينطوي أحد البرامج المثالية على التناوب بين مُمارسَة التَّمارين للجزء العلوي من الجسم في يوم ومُمارسَة التَّمارين للجزء السفلي من الجسم في اليوم التالي، مع عدم تدريب كلّ عضلة لما يزيد على مرَّتين في الأسبوع.وكلما كان التمرينُ أكثرَ كثافة وشدَّة للعضلة، ينبغي القيام به لعدد أقل من المرات،ينبغي على الأشخاص الذين يتدرَّبون بمستوى عالٍ جدًّا من الشدَّة ألا يُدربوا كلّ عضلة لأكثر من مرَّة واحدة في الأسبوع للسماح بحدوث تعافي جيد.

قد لا تهدف إعادةُ تأهيل الإصابات إلى نماء العضلات الكبيرة في البداية، على الرغم من أنَّ أفضل وظيفةَ وقوَّة للعضلات ترتبطان كثيرًا بانخفاض الألم.يمكن أن تزيد ممارسة التمرين بوزن أقلّ، ولكن مع زيادة عدد المرات، من القوة والتحمّل، وتوفِّر بعضَ التمارين الرياضية الهوائية (وخاصة إذا كانت فترات الاستراحة بين المجموعات أقل من 60 ثانية)، وتزيد تدفق الدَّم إلى المنطقة، ممَّا يسرع من الشفاء.ويمكن أن يكونَ تحمُّل هذا الأسلوب أفضلَ من مُمارسَة التَّمارين العضلية مع الكثير من الوزن وبتكرار أقلّ، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التحفيز.ويجب الحفاظُ على شكل التَّمارين بدقَّة، لأنَّ الشكلَ غير الصَّحيح يحمل مخاطر تفاقم الإصابة.ولكن، قد يقلِّل الأشخاصُ الذين يخضعون لإعادة التأهيل من مُمارسَة التَّمارين بسبب الانِزعَاج أو الألم.كما قد يكون هؤلاء الأشخاص عديمي الخبرة في مُمارسَة التَّمارين أحيَانًا أيضًا، وربما لا يعرفون مقدارَ الجهد الذي هم قادرون عليه.ومع ذلك، بمجرَّد أن تزيد ثقة الشخص المصاب ووظيفته (مع تراجع الألم غالبًا)، ينبغي أن يزيد من كثافة الجهد وأحجام العمل من أجل تحسين النتائج.

في تدريب الوزن الدوَّار، تجرِي مُمارسَة التَّمارين في العضلات الكبيرة للساقين والوركين والظهر والصدر، تليها العضلات الأصغر للكتفين والذراعين والبطن والرقبة.ويفضِّل بعضُ الأشخاص تدريبَ الساقين آخرًا، لأنهما يتطلَّبان الكثيرَ من الطاقة ويُسببان إرهاقاً كبيراً.يمكن للتدريبُ على الوزن الدوَّار لمدة 15 إلى 20 دقيقة فقط (مع 30 ثانية أو أقل من الاستراحة بين التمارين/مجموعات التمارين) أن يعود بالفائدة على جهازَ القلب والأوعية الدموية أكثر من الركض أو استخدام آلات التمارين الرياضية الهوائية لنفس المقدار من الوقت.وغالبًا ما يكون التدريب أكثرَ كثافة، ويمكن أن يزيد معدلُ ضربات القلب أكثر نتيجة لذلك.ولكن الراحة لفترات أطول بين مجموعات معينة من التمارين قد يساعد على استعادة مخزونات الطاقة العضلية بين المجموعات، مما يؤدي إلى بذل جهد أفضل في المجموعات اللاحقة، وبالتالي زيادة قوة العضلات.

وتعدُّ التقنية الآمنة أمرًا بالغَ الأهمِّية؛فاهتزاز أو إسقاط الأوزان يمكن أن يسببا إصابة بسبب البدء أو التوقّف بشكلٍ مفاجئٍ.ينبغي على الأشخاص التحرك بسلاسة وبشكل مستمر في أثناء ممارسة التمارين، وتحقيق أفضل وضعيات للجسم (رفع الصدر، وشد الكتفين والظهر، وسحب المعدة، وتجنب إغلاق المفاصل).يمنع التنفُّسُ المنضبط الشعورَ بالدوخة والإغماء، بخلاف ما يمكن أن يحدث عند الزفير بقوَّة أو الحزق bearing down (الضغط بقوة)،ولذلك، وعلى وجه التَّحديد، يجب على الأشخاص القيام بالزفير عندَ رفع الأوزان والاستنشاق عندَ خفضها.وإذا كانت الحركةُ بطيئة، مثل خفض الوزن لمدة 5 ثوان أو أكثر، قد يحتاج الأشخاص إلى الزفير والشهيق أكثر من مرة، ولكن ينبغي أن يستمرَّ التناسُق في التنفُّس بحيث يكون التنفُّسُ النِّهائي قبل مرحلة الرفع مباشرة، ويتم زفره عند البدء بالرفع.

يزداد ضغطُ الدَّم في أثناء التدريب على المقاومة، خاصَّة عندما تعمل العضلاتُ الكبيرة في الجزء السفلي من الجسم، وعندَ الإمساك بشدَّة باليدين (كما هي الحالُ عند مُمارسَة تمرين ضغط الساقين مع الإمساك بمقابض الآلة).ولكن، يعود ضغطُ الدَّم إلى وضعه الطبيعي بعدَ مُمارسَة التَّمارين بسرعة.وهذه الزيادةُ المؤقَّتة في ضغط الدَّم هي الحدّ الأدنى عندما تكون تقنية التنفُّس صحيحة، بغضِّ النظر عن مدى الجهد الذي يبذله الشخص.ويستفيد معظمُ الأشخاص الذين يَنوون رفعَ الأوزان من الإشراف الأولي الذي يتضمَّن تعليماتٍ حول كيفية تحديد الأوزان ومستويات الجلوس، وكيفية الحفاظ على التقنية المناسبة، وكيفية التنفُّس في أثناء التمارين.ويعدُّ وجودُ المدرِّب المحترف لمراقبة تدريبات الشخص أكثر فائدة عادة، بحيث يمكن التعرُّفُ إلى التقنيات غير السليمة وتصحيحها.