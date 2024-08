Cách thực hiện đặt nội khí quản đường miệng bằng cách sử dụng đèn soi thanh quản có video

Các ống nội khí quản (ET) là các ống mềm dẻo với một mặt phẳng tiêu chuẩn để gắn một nguồn oxy ở đầu gần và một đầu vát và đầu hơi phồng ở đầu xa. Dưới hình ảnh trực quan, sử dụng nội soi thanh quản trực tiếp hoặc một trong các loại khác của nội soi thanh quản, ống ET được đưa vào miệng và trực tiếp vào khí quản (đặt nội khí quản). Ít phổ biến hơn, ống ET được đưa vào mũi (đặt nội khí quản đường mũi).

(Xem thêm Đặt nội khí quản, cũng như Đường thở và thiết bị hô hấp, Thiết lập và kiểm soát đường thở, Cách thực hiện thao tác nghiêng đầu-nâng cằm và đẩy hàm và Cách thực hiện thông khí bóng bóp-van-mặt nạ.)

Ống nội khí quản là phương pháp kiểm soát đường thở chính xác cho hầu hết bệnh nhân ngưng thở hoặc suy hô hấp nặng.

Đặt ống nội khí quản đường miệng từ lâu đã được thực hiện bằng phương pháp soi thanh quản trực tiếp. Tuy nhiên, nội soi thanh quản có video là một phương pháp đặt nội khí quản hữu ích vì nó có thể cho hình ảnh thanh môn tốt hơn so với nội soi thanh quản trực tiếp. Ống soi thanh quản có video có một camera nhỏ ở đầu lưỡi đèn soi thanh quản truyền hình ảnh đến màn hình có thể được tích hợp vào tay cầm của thiết bị hoặc tách rời khỏi thiết bị.

Chỉ định đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Đặt ống nội khí quản đường miệng, có hoặc không có sự hỗ trợ của nội soi thanh quản có video, được chỉ định cho bệnh nhân: Thiếu oxy hoặc giảm thông khí cần hỗ trợ thông khí để duy trì oxy và thông khí

Ngừng thở hoặc sắp ngừng hô hấp (điều trị cấp cứu ban đầu)

Gây mê chọn lọc (một số trường hợp)

Cần thở máy kéo dài

Các tình huống mà thông khí túi-van là khó khăn hoặc không thể (ví dụ, ở bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng, râu rậm, hoặc các yếu tố khác cản trở niêm phong mặt nạ) hoặc tắc nghẽn đường thở trên do mô mềm

Cần dự phòng hô hấp (ví dụ ở bệnh nhân bị tắc nghẽn hoặc hôn mê) hoặc hút đường thở nhiều lần Hỗ trợ video cần phải được sử dụng khi có sẵn, và nó đặc biệt hữu ích khi các yếu tố giải phẫu gây khó khăn cho việc soi thanh quản trực tiếp và/hoặc khi chấn thương cản trở cử động đầu và cổ cần để định vị đúng.

Chống chỉ định đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Chống chỉ định tuyệt đối Không có chống chỉ định y tế để cung cấp hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân; tuy nhiên, chống chỉ định pháp luật (lệnh không hồi sức hoặc chỉ định trước)

Hạn chế mở miệng gây tắc nghẽn ống thông (đặt ống thông mũi họng hoặc đường thở phẫu thuật sẽ được chỉ định trong trường hợp này)

Tắc nghẽn đường hô hấp trên (đường thở phẫu thuật sẽ được chỉ định trong trường hợp này) Chống chỉ định tương đối Ý thức hoặc sự hiện diện của phản xạ nôn (bệnh nhân nên bất tỉnh hoặc nhận một hoặc nhiều hơn thuốc hỗ trợ đặt nội khí quản trước khi đặt ống ET) Nếu không chống chỉ định đặt nội khí quản đường miệng, thì không có chống chỉ định bổ sung nào đối với việc sử dụng hỗ trợ video.

Các biến chứng của đặt nội khí quản đường miện bằng nội soi thanh quản có video Các biến chứng bao gồm Chấn thương mô mềm hoặc hầu họng trong quá trình đặt ống

Nôn và hút dịch trong quá trình đặt ống

Đặt ống thông không đúng chỗ (ví dụ: đặt ống thực quản)

Thiếu oxy trong quá trình đặt nội khí quản

Thiết bị đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Găng tay, khẩu trang, áo choàng và bảo vệ mắt (tức là các biện pháp phòng ngừa phổ quát)

Bơm tiêm bóng cuff

Chất bôi trơn tan trong nước hoặc thạch gây mê vô trùng

Ống nội khí quản, có kích thước phù hợp với bệnh nhân, và que thông nòng cứng

Soi thanh quản

Thiết bị hút, ống thông Yersauer, và kẹp Magill, để làm sạch họng

Van túi

Nguồn oxy (oxy 100%, 15 L/phút)

Máy đo độ bão hòa xung và cảm biến thích hợp

Điện kế (theo dõi carbon dioxide cuối thủy triều)

Thuốc hỗ trợ đặt nội khí quản (thường là tác nhân gây cảm ứng và gây liệt để cho phép đặt nội khí quản nhanh)

Mặt nạ thông khí, đường thở hầu họng/mũi họng, có kích thước phù hợp với bệnh nhân

Ống sonde mũi dạ dày

Trong trường hợp nội soi thanh quản không thành công, dùng thiết bị để luồn vào đường thở trên thanh môn hoặc thực hiện mở màng nhẫn giáp Nếu không có ống soi thanh quản có video, hãy sử dụng ống soi thanh quản trực tiếp tiêu chuẩn có lưỡi cong hoặc lưỡi thẳng.

Các cân nhắc bổ sung khi đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Tối ưu hóa, mỗi lần đặt ống nội khí quản nên kéo dài không quá 30 giây, trước khi có oxy.

Nếu độ bão hòa oxy giảm xuống dưới 90%, có thể cần thông khí tạm thời (xem túi thông khí).

Giải phẫu liên quan để đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Căn chỉnh kênh thính giác bên ngoài với phần xương ức nên căn chỉnh trục đường thở để cung cấp tầm nhìn tối ưu cho đường thở.

Mức độ nâng đầu căn chỉnh khớp nhất với tai và hõm ức khác nhau (ví dụ: không có ở trẻ em vì chẩm tương đối lớn; mức độ cao ở bệnh nhân béo phì).

Tạo tư thế đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Vị trí thoát hơi là vị trí tối ưu cho việc đặt ống nội khí quản; tuy nhiên, nếu cổ không thể được định vị theo cách này, camera soi thanh quản thường cung cấp hình ảnh đầy đủ. Vị trí hít hương thơm chỉ được sử dụng trong trường hợp không có chấn thương cột sống cổ: Cho bệnh nhân nằm ngửa trên giường.

Đặt khăn gấp hoặc các vật liệu khác dưới đầu, cổ và vai, uốn cong cổ để nâng cao đầu cho đến khi phần ngoài xương ức nằm ở phía bên ngoài xương ức. Sau đó nghiêng đầu sao cho khuôn mặt thẳng hàng trên một mặt phẳng nằm ngang song song; mặt phẳng thứ hai này sẽ ở trên mặt phẳng thứ nhất. Ở những bệnh nhân béo phì, có thể cần nhiều khăn gấp lại hoặc một thiết bị tạo độ dốc bán sẵn để nâng vai và cổ đủ cao (xem hình Tạo tư thế đầu và cổ để khai thông đường thở). Định vị đầu và cổ để mở đường thở Nếu tổn thương cột sống cổ là một khả năng: Đặt bệnh nhân nằm ngửa hoặc nghiêng một chút trên cáng.

Duy trì ổn định đường truyền để tránh di chuyển cổ và chỉ sử dụng lực đẩy hàm hoặc nâng cằm không nghiêng đầu để thuận tiện cho việc mở đường thở trên.

Mô tả từng bước về đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Cách thực hiện đặt nội khí quả... Các video Thao tác để tạo ra một đường thở cho bệnh nhân và thông khí và liệu pháp oxy cho bệnh nhân luôn được thực hiện trước khi đặt ống nội khí quản. Sau khi quyết định đặt nội khí quản đã được thực hiện, hãy làm như sau: Chuẩn bị các thiết bị cần thiết, kể cả các thiết bị phụ trợ như máy hút. Hãy chuẩn bị để sử dụng một kỹ thuật thay thế (ví dụ: đường thở mặt nạ thanh quản, thông khí bằng bóng bóp-van-mặt nạ, hoặc đường thở phẫu thuật [mở màng nhẫn giáp]) nếu nội soi thanh quản thất bại.

Xác định đúng vị trí của bệnh nhân (xem hình Tư thế đầu và cổ để mở đường thở và thao tác bằng tay).

Thiết lập đường truyền tĩnh mạch.

Thông khí và cho bệnh nhân thở oxy trước bằng oxy 100% (oxy có mặt nạ không có túi thở lại là đủ nếu bệnh nhân thở tự nhiên; nếu bệnh nhân không thở tự nhiên đầy đủ, hãy sử dụng thông khí bằng bóng bóp-van-mặt nạ có ống thông mũi bổ sung thụ động [hoặc ống thông mũi lưu lượng cao nếu có]

Đầu tiên, hãy bật video nội soi thanh quản, trong đó việc giải thích này là một GlideScope và kiểm tra đèn và máy quay đang hoạt động.

Làm phồng bóng của ống nội khí quản theo kích cỡ thích hợp để kiểm tra bóng không có rò rỉ.

Tư thế đầu và cổ của bệnh nhân, nếu có thể ống nội khí quản chuẩn.

Thực hiện đặt nội khí quản nhanh (nghĩa là sử dụng thuốc hỗ trợ đặt nội khí quản). Nếu đường thở được dự đoán là khó khăn và bệnh nhân có phản xạ gag nguyên vẹn, sử dụng một chất kích thích như ketamine hoặc etomidate để đầu tiên nhìn thấy dây thanh.

Làm sạch vùng hầu họng, nếu cần thiết, gây tắc nghẽn chất tiết, chất nôn, hoặc dị vật.

Tiếp tục oxy. Đối với bệnh nhân thở tự nhiên, hãy nắp mặt nạ không thở lại ở 100% lượng oxy truyền vào (FiO2) trong 3 đến 5 phút trước khi đặt nội khí quản. Đối với những bệnh nhân không tự thở được, thở khoảng 8 lần với nồng độ oxy tối đa bằng cách sử dụng mặt nạ túi khí.

Đưa lưỡi ống soi thanh quản video vào miệng bệnh nhân, theo đường cong của lưỡi. Khi đầu của lưỡi đèn soi thanh quản nằm phía sau lưỡi của bệnh nhân, hãy nhìn vào màn hình thanh quản bằng video và thao tác với lưỡi dao ở giữa nửa trên của màn hình video.

Tối ưu hóa hình ảnh với soi thanh quản hai tay. Điều này được thực hiện bằng cách điều khiển thanh quản bằng tay phải của người thực hiện trong khi thao tác ống soi thanh quản có video bằng tay trái. Ép ngược, hướng lên và bên phải lên sụn tuyến giáp thường sẽ tối ưu hóa tầm nhìn. Người thực hiện có thể đặt tay của người trợ lý để duy trì tầm nhìn trong khi luồn ống nội khí quản.

Rời mắt khỏi màn hình và quay lại nhìn bệnh nhân, luồn ống nội khí quản vào bên phải miệng và đưa nó ra sau lưỡi, cẩn thận tránh làm hỏng bóng trên răng. Lúc này, hãy quan sát màn hình để hướng dẫn đầu ống xuyên qua dây thanh âm. Bởi vì một số que thông nòng được sử dụng kèm theo một số ống soi thanh quản có video rất cứng, thao tác này có thể yêu cầu một trợ lý kéo que thông nòng ra 1 cm đến 2 cm trong khi ống thông được đẩy đi nhẹ nhàng. Sau đó tiến hành nâng ống thêm 3 đến 4 cm.

Thổi phồng vòng bít và tháo hoàn toàn vòng bít.

Thông khí cho bệnh nhân (8 đến 10 nhịp thở/phút, mỗi lần khoảng 6 đến 8 mL/kg hoặc 500 mL và kéo dài khoảng 1 giây).

Nếu không thể đặt nội khí quản, sử dụng các chất trợ giúp như bougie có thể hữu ích. Nếu việc sử dụng thuốc bổ trợ không dẫn đến đường thở thành công, hãy nhanh chóng theo đuổi đường thở khác túi thông khí như là một tạm thời cho một đường thở trên thanh môn (ví dụ, mặt nạ thanh quản, Ống thanh quản, ống thực quản đôi khí quản [Combitube]) hoặc phẫu thuật mở sụn nhẫn giáp.

Chăm sóc sau đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Chụp X-quang ngực để xác định vị trí của ống nội khí quản.

Cảnh báo và các lỗi thường gặp khi đặt nội khí quản đường miệng bằng nội soi thanh quản có video Nó là bắt buộc để sử dụng mẫu cứng thích hợp được thiết kế cho độ cong của một ống soi thanh quản cụ thể để nó theo độ cong của lưỡi dao. Việc sử dụng bút dễ uốn truyền thống có thể dẫn đến thất bại trong đặt nội khí quản, đặc biệt là ở đường thở trước.

Khi tháo stylet, giữ ống nội khí quản một cách an toàn trong khi một trợ lý kéo stylet ra ngoài, xoay tay cầm hướng về phía ngực, không kéo thẳng ra ngoài, để dễ dàng lấy bỏ ống nội khí quản.

Tất cả các cuff, người lớn hoặc trẻ em, chỉ nên bơm phồng đến mức cần thiết để ngăn ngừa sự di chuyển; bơm quá mức dẫn đến hoại tử.