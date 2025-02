(Xem thêm the American Association for the Study of Liver Disease [AASLD]–Infectious Disease Society of America [IDSA] practice guidelines Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C and When and in Whom To Initiate HCV Therapy.)

Đối với viêm gan C mạn tính, điều trị được khuyến cáo cho tất cả các bệnh nhân, ngoại trừ những người có tuổi thọ ngắn do mắc đồng thời nhiều bệnh lý mà không thể điều trị bằng liệu pháp HCV, ghép gan hoặc một liệu pháp được chỉ dẫn khác.

Mục tiêu của điều trị là loại bỏ vĩnh viễn HCV RNA (tức là SVR), có liên quan đến việc bình thường hóa vĩnh viễn nồng độ aminotransferase và hạn chế tiến triển trên mô học. Kết quả điều trị thuận lợi hơn ở những bệnh nhân ít xơ hóa hơn so với những bệnh nhân bị xơ gan.

Tính đến cuối năm 2013, tất cả các kiểu gen đều được điều trị bằng pegylated interferon alfa cộng với ribavirin. Hiện nay, phác đồ điều trị dựa trên interferon không còn được sử dụng nữa và ribavirin không còn được coi là thuốc điều trị bước đầu mà chỉ được sử dụng trong một số phác đồ thay thế nhất định. Hiện nay, tất cả bệnh nhân đều được điều trị bằng thuốc kháng vi rút tác dụng trực tiếp (DAA) có tác dụng lên các mục tiêu HCV cụ thể, chẳng hạn như protease hoặc polymerase. Xem bảng Thuốc kháng vi rút tác dụng trực tiếp để điều trị HCV và liệu pháp phối hợp DAA để điều trị HCV.

Bảng Thuốc kháng vi rút tác dụng trực tiếp (DAA) để điều trị HCV Bảng

DAA không được sử dụng như một loại thuốc đơn lẻ mà được sử dụng dưới dạng phối hợp cụ thể để tối đa hóa hiệu quả.

Bảng Liệu pháp phối hợp DAA để điều trị HCV Bảng

Điều trị HCV bằng DAA hiện nay sử dụng nhiều phác đồ thuốc có hiệu quả chống lại mọi kiểu gen; các phác đồ này được gọi là pangenotypic. Phác đồ pangenotypic bao gồm sofosbuvir/velpatasvir, glecaprevir/pibrentasvir và sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

Xơ gan mất bù do viêm gan C là chỉ định của ghép gan phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. HCV tái phát gần như tất cả trong mô ghép. Trước khi sử dụng DAA, khả năng sống sót của bệnh nhân và của mô ghép ít thuận lợi hơn so với khi cấy ghép được thực hiện cho các chỉ định khác. Tuy nhiên, khi sử dụng DAA, tỷ lệ SVR ở những bệnh nhân đã được ghép gan vượt quá 95% dù họ có bị xơ gan hay không. Do tỷ lệ SVR rất cao nên việc ghép các cơ quan dương tính với HCV đang được thực hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là ở những người nhận cũng dương tính với HCV, do đó mở rộng nhóm người hiến tặng tiềm năng. Nếu người nhận và người hiến tặng đều dương tính với HCV, việc điều trị có thể được hoãn lại cho đến sau khi ghép. Do đó, có thể tránh được một đợt điều trị tiền cấy ghép không cần thiết.

Phác đồ sofosbuvir/velpatasvir, elbasvir/grazoprevir hoặc glecaprevir/pibrentasvir hiện được coi là có hồ sơ an toàn tốt và có hiệu quả ở bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối, bao gồm cả bệnh nhân chạy thận nhân tạo.

Việc điều trị viêm gan C ở những bệnh nhân bị xơ gan mất bù cần được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên khoa gan, lý tưởng nhất là tại trung tâm ghép gan. Không nên sử dụng các phác đồ điều trị HCV bao gồm thuốc ức chế protease (những loại thuốc có đuôi -previr) ở những bệnh nhân bị xơ gan mất bù vì nồng độ thuốc ức chế protease tăng lên ở những bệnh nhân suy gan.

Tái phát viêm gan B dẫn đến suy gan và tử vong đã được báo cáo trong hoặc sau khi điều trị HCV bằng DAA. Do đó, tất cả các bệnh nhân bị viêm gan C đang điều trị bằng DAA cần được kiểm tra xem có bằng chứng viêm gan B mạn tính hoặc viêm gan B trước đó hay không; các xét nghiệm nên bao gồm tất cả trong số những xét nghiệm sau:

Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg)

Kháng thể bề mặt viêm gan B (anti-HBs)

Kháng thể IgG kháng lõi viêm gan B (IgG anti-HBc)

Các bệnh nhân bị viêm gan B mạn tính hoặc có bằng chứng bị viêm gan B trước đó cần được theo dõi để xem có tái phát trong và sau khi điều trị HCV hay không, và liệu pháp kháng vi rút HBV cần được xem xét trong quá trình điều trị HCV.