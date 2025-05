Xét nghiệm huyết thanh học

Sinh thiết gan

Cần nghĩ đến chẩn đoán viêm gan B mạn tính ở bệnh nhân có bất kỳ trong số các biểu hiệu sau:

Các triệu chứng và dấu hiệu gợi ý

Tăng nồng độ aminotransferase bất ngờ

Trước đây được chẩn đoán viêm gan cấp tính

Chẩn đoán được khẳng định bằng cách tìm ra kháng nguyên bề mặt viêm gan B dương tính (HBsAg) và kháng thể IgG kháng nhân viêm gan B (IgG anti-HBc) và IgM anti-HBc âm tính (xem bảng Huyết thanh học viêm gan B) và bằng cách đo DNA vi rút viêm gan B (HBV-DNA định lượng).

Bảng Huyết thanh học Viêm gan B* Bảng

Nếu viêm gan B mạn tính được khẳng định, người ta thường làm xét nghiệm kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) và kháng thể kháng kháng nguyên e viêm gan B (anti-HBe) để giúp xác định tiên lượng và định hướng điều trị kháng vi rút. Nếu tình trạng nhiễm HBV nặng được xác định bằng huyết thanh học hoặc nếu bệnh nhân thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ đã biết (ví dụ: những người nhiễm HIV, người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc người nhập cư từ các vùng có dịch lưu hành cao, và có thể là những người HBsAg dương tính với HBV DNA thấp nhưng nồng độ ALT cao), đo kháng thể kháng vi rút viêm gan D (kháng HDV).

Các xét nghiệm HBV-DNA định lượng (tải lượng vi rút) cũng được sử dụng trước và trong quá trình điều trị để đánh giá đáp ứng.

Đánh giá xơ hóa không xâm lấn (chỉ số FIB-4, siêu âm và đàn hồi đồ) được thực hiện để đánh giá mức độ xơ hóa sau khi chẩn đoán viêm gan B mạn tính.

Sinh thiết đôi khi được thực hiện để đánh giá mức độ tổn thương gan và loại trừ các nguyên nhân khác của bệnh gan. Sinh thiết gan hữu ích nhất trong những trường hợp không đáp ứng các hướng dẫn điều trị rõ ràng (xem thêm hướng dẫn lâm sàng Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance của American Association for the Study of Liver Disease).

Các xét nghiệm khác Cần xét nghiệm gan nếu chưa được thực hiện trước đó; chúng bao gồm alanine aminotransferase (ALT) huyết thanh, aspartate aminotransferase (AST) và phosphataza kiềm. Các xét nghiệm khác cần được thực hiện để đánh giá chức năng gan và mức độ nặng của bệnh; bao gồm albumin huyết thanh, bilirubin, số lượng tiểu cầu và thời gian prothrombin/tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (PT/INR). Bệnh nhân cũng cần được xét nghiệm HIV và viêm gan C bởi vì cơ chế lây nhiễm của những bệnh này là tương tự. Nếu các triệu chứng hoặc dấu hiệu của cryoglobulin huyết phát triển trong quá trình viêm gan mạn tính, cần phải đo nồng độ cryoglobulin và yếu tố dạng thấp; nồng độ yếu tố dạng thấp cao và nồng độ bổ thể thấp gợi ý cryoglobulin huyết.

Sàng lọc các biến chứng Bệnh nhân bị nhiễm HBV mạn tính nên được sàng lọc ung thư biểu mô tế bào gan 6 tháng một lần bằng siêu âm và đo alpha-fetoprotein huyết thanh, mặc dù hiệu quả về mặt chi phí của phương pháp này, đặc biệt là đo alpha-fetoprotein, vẫn đang được tranh luận (1).