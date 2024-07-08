Viêm gan B, cấp tính

Xét nghiệm huyết thanh học

Trong chẩn đoán ban đầu về viêm gan cấp tính, viêm gan vi rút cần được phân biệt với các bệnh lý khác gây vàng da (xem hình Cách tiếp cận chẩn đoán đơn giản đối với viêm gan do vi rút cấp tính có thể xảy ra).

Nếu nghi ngờ viêm gan vi rút cấp tính, các xét nghiệm sau đây cần được thực hiện để sàng lọc vi rút viêm gan A, B và C:

Kháng thể IgM kháng HAV (IgM anti-HAV)

Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg)

Kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan B (IgM anti-HBc)

Kháng thể kháng vi rút viêm gan C (anti-HCV) và phản ứng chuỗi polymerase RNA viêm gan C (HCV RNA)

Nếu có bất kỳ xét nghiệm viêm gan B nào dương tính thì có thể cần làm thêm xét nghiệm huyết thanh học để phân biệt viêm gan cấp tính với viêm gan cũ hoặc viêm gan mạn tính (xem bảng Huyết thanh học Viêm gan B). Nếu xét nghiệm huyết thanh học gợi ý là viêm gan B, người ta thường làm xét nghiệm kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) và kháng thể kháng kháng nguyên e viêm gan B (anti-HBe) để xác định tiên lượng và định hướng điều trị kháng vi rút. Nếu xét nghiệm huyết thanh khẳng định nhiễm HBV nặng, cần đo vi rút viêm gan D (anti-HDV).

Viêm gan B có ít nhất 3 hệ thống kháng thể kháng kháng nguyên riêng biệt có thể làm xét nghiệm được:

HBsAg

Kháng thể lõi viêm gan B (HBcAb)

HBeAg

HBsAg xuất hiện đặc trưng trong giai đoạn ủ bệnh, thường là từ 1 - 6 tuần trước có biểu hiện bệnh trên lâm sàng hoặc trong xét nghiệm sinh hóa, và thể hiện khả năng lây nhiễm của máu. Nó biến mất trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, HBsAg đôi khi xuất hiện thoáng qua. Kháng thể bảo vệ tương ứng (anti-HBs) xuất hiện sau đó vài tuần hoặc vài tháng, sau khi bệnh nhân đã hồi phục lâm sàng và thường kéo dài suốt đời; vì vậy, việc phát hiện ra nó cho thấy bệnh nhân đã nhiễm HBV trong quá khứ và có miễn dịch tương đối. Ở 5 đến 10% số bệnh nhân, HBsAg vẫn tồn tại và kháng thể không phát triển; những bệnh nhân này phát triển bệnh viêm gan B mãn tính.

HBcAg thể hiện kháng thể kháng lõi vi rút. Có thể tìm thấy kháng nguyên lõi viêm gan B (HBcAg) này trong các tế bào gan bị nhiễm bệnh nhưng không thể tìm thấy trong huyết thanh trừ khi sử dụng các kỹ thuật đặc biệt. Kháng thể kháng HBcAg (anti-HBc hay HBcAb) thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của bệnh trên lâm sàng; sau đó, độ chuẩn giảm dần, thường là qua nhiều năm hoặc kéo dài suốt đời. Sự xuất hiện của nó cùng với anti-HBs cho thấy bệnh nhân có sự hồi phục từ lần nhiễm HBV trước đó. Anti-HBc cũng xuất hiện ở những người mang HBsAg mạn tính, những người không có phản ứng với anti-HBs. Trong trường hợp nhiễm cấp tính, anti-HBc chủ yếu thuộc loại IgM, trong khi ở trường hợp nhiễm mạn tính, IgG anti-HBc lại chiếm ưu thế. IgM anti-HBc là một chất chỉ điểm nhạy với nhiễm HBV cấp tính và đôi khi là chất chỉ điểm duy nhất với tình trạng nhiễm gần đây, thể hiện giai đoạn cửa sổ giữa thời gian tiêu biến của HBsAg và sự xuất hiện của anti-HBs.

HBeAg là một protein có nguồn gốc từ lõi vi rút (không nên nhầm lẫn với vi rút viêm gan E). Chỉ xuất hiện trong huyết thanh dương tính với HBsAg, HBeAg có xu hướng thể hiện vi rút nhân lên tích cực hơn và tính lây nhiễm cao hơn. Ngược lại, sự hiện diện của kháng thể tương ứng (anti-HBe) cho thấy tính lây nhiễm thấp hơn. Do đó, các chất chỉ điểm kháng nguyên e hữu ích trong việc tiên lượng hơn là chẩn đoán. Bệnh gan mạn tính xuất hiện thường xuyên hơn ở những bệnh nhân có HBeAg và ít thường xuyên hơn ở những bệnh nhân có anti-HBe.

Có thể phát hiện HBV-DNA trong huyết thanh của bệnh nhân nhiễm HBV đang hoạt động.

Bảng Huyết thanh học Viêm gan B* Bảng