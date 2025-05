Chế độ ăn hạn chế natri

Đôi khi dùng spironolactone, có thể phối hợp với furosemide

Đôi khi điều trị paracentesis

(Xem thêm American Association for the Study of Liver Diseases [AASLD] practice guideline AASLD 2021 Guideline on diagnosis, evaluation and management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis [SBP], and hepatorenal syndrome.)

Chế độ ăn hạn chế natri (2000 mg/ngày) là cách điều trị đầu tay và ít rủi ro nhất đối với cổ trướng do tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Nên sử dụng thuốc lợi tiểu nếu việc hạn chế natri không khởi phát đáp ứng lợi tiểu trong vòng vài ngày. Spironolactone thường có hiệu quả (với liều đường uống từ 50 mg x 1 lần/ngày đến 200 mg). Lợi tiểu quai (ví dụ, furosemide 20 đến 160 mg đường uống thường 1 lần/ngày hoặc 20 đến 80 mg uống 2 lần/ngày) nếu spironolactone không đủ hiệu quả. Bởi vì spironolactone có thể gây giữ kali và furosemide có thể gây mất kali, sự kết hợp của các thuốc này thường có tác dụng lợi tiểu tối ưu với nguy cơ rối loạn kali thấp. Hạn chế dịch được chỉ định chỉ để điều trị hạ natri máu (natri máu < 125 mEq/L [125 mmol/L]).

Sự thay đổi trọng lượng cơ thể và các xét nghiệm natri niệu phản ánh đáp ứng điều trị. Giảm cân khoảng 0,5 kg/ngày là tối ưu vì không thể làm thay đổi quá nhanh dịch cổ trướng. Thuốc lợi tiểu tích cực hơn làm giảm thể tích tuần hoàn, đặc biệt khi không có phù ngoại biên; giảm thể tích tuần hoàn có thể gây suy thận hoặc mất cân bằng điện giải (ví dụ, chứng hạ kali máu) có thể thúc đẩy bệnh lý não-gan do shunt cửa chủ. Nếu có phù ngoại vi, lợi tiểu tích cực lên đến 1 kg/ngày (1). Không tuân thủ chế độ ăn hạn chế natri là nguyên nhân thường gặp của cổ trướng dai dẳng.

Chọc hút điều trị có thể được kết hợp với thuốc lợi tiểu. Nếu loại bỏ hơn 5 lít dịch cổ trướng, cần phải cho 6 g đến 8 g albumin 25% cho mỗi lít được loại bỏ. Albumin giúp giảm nguy cơ hạ huyết áp sau chọc hút (rối loạn chức năng tuần hoàn sau chọc hút), có thể dẫn đến hội chứng gan thận. Chọc hút để điều trị có thể làm giảm cổ trướng nhanh hơn so với thuốc lợi tiểu; tuy nhiên, bệnh nhân cần phải dùng thuốc lợi tiểu liên tục để ngăn ngừa tích tụ cổ trướng trở lại.

Các kỹ thuật truyền dịch tự thân bằng dịch cổ trướng (ví dụ, shunt phúc mạc-tĩnh mạch LeVeen) thường gây ra các biến chứng và thường không còn được sử dụng nữa. Tạo shunt cửa chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh (TIPS) có thể làm giảm áp lực cửa và thành công trong điều trị kháng trị, nhưng TIPS là xâm lấn và có thể gây ra các biến chứng, bao gồm bệnh lý não-gan do shunt cửa chủ và suy tế bào gan trở nên trầm trọng hơn.

Cổ trướng khó chữa được định nghĩa là cổ trướng tồn tại dai dẳng và cần phải được chọc hút mặc dù đã dùng thuốc lợi tiểu liều tối đa (furosemide 160 mg và spironolactone 400 mg mỗi ngày) hoặc không thể dung nạp được thuốc lợi tiểu do thương tổn thận cấp tính hoặc hạ huyết áp. Cổ trướng khó chữa là một chỉ định chuyển tuyến để ghép gan.

