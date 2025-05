Viêm xơ đường mật đề cập đến các hội chứng ứ mật mạn tính có đặc điểm viêm nhiễm trùng, xơ hóa và co thắt các ống dẫn mật trong gan và ngoài gan. Quá trình phá hủy các ống dẫn mật và dẫn đến xơ gan, suy gan, và đôi khi là ung thư đường mật.

(Xem thêm Tổng quan về chức năng mật.)

Viêm đường mật xơ cứng có thể là nguyên phát (không rõ nguyên nhân) hoặc thứ phát do suy giảm miễn dịch (bẩm sinh ở trẻ em, mắc phải ở người lớn, chẳng hạn như bệnh đường mật do AIDS), thường liên quan đến các bệnh nhiễm trùng do bội nhiễm (ví dụ: cytomegalovirus, Cryptosporidium), bệnh mô bào X hoặc sử dụng thuốc hoặc các loại thuốc (ví dụ: floxuridine trong động mạch). Cả hai viêm xơ đường mật nguyên phát và thứ phát đều gây ra các tổn thương viêm và xơ hóa tương tự gây sẹo trong ống mật. Các nguyên nhân khác gây hẹp ống mật là sỏi ống mật chủ, hẹp đường mật sau phẫu thuật, tổn thương ống mật do thiếu máu cục bộ (trong quá trình ghép gan), bất thường đường mật bẩm sinh, ung thư biểu mô đường mật và nhiễm ký sinh trùng.

Chẩn đoán hẹp đường mật và giãn đòi hỏi kỹ thuật hình ảnh chẳng hạn như siêu âm và chụp xquang đường mật.

Việc điều trị tập trung vào việc làm giảm tắc nghẽn mật (ví dụ, giãn và đặt stent chỗ hẹp) và, nếu có thể, loại trừ các sinh vật có liên quan hoặc điều trị nguyên nhân (ví dụ, HIV).