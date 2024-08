Căn nguyên của viêm gan do thiếu máu cục bộ

Nguyên nhân đa số thường có tính hệ thống:

Tổn thương khu trú của mạch máu gan là nguyên nhân ít phổ biến hơn. Viêm gan thiếu máu cục bộ có thể phát triển do tắc động mạch gan khi ghép gan hoặc do hình thành huyết khối tĩnh mạch cửa và động mạch gan ở bệnh nhân bị bệnh hồng cầu hình liềm (do đó làm giảm cung cấp máu kép cho gan). Hoại tử trung tâm phát triển mà không có tình trạng viêm gan (tức là, không phải viêm gan thực).