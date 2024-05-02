Nguyên nhân gây tắc động mạch gan bao gồm cục máu đông (ví dụ, bệnh lý tăng đông máu, xơ vữa động mạch nặng hoặc viêm mạch), cục nghẽn mạch (ví dụ do viêm nội tâm mạc, khối u, liệu pháp thuyên tắc hoặc gây thuyên tắc bằng hóa chất), do thầy thuốc/điều trị (ví dụ, bị thắt mạch máu trong khi phẫu thuật), viêm mạch (thông qua cơ chế không tạo huyết khối), các bất thường về cấu trúc động mạch (ví dụ, phình động mạch gan), sản giật, sử dụng cocaine và cơn hồng cầu hình liềm. (Xem thêm Tổng quan các rối loạn mạch máu gan.)

Thông thường, hậu quả là nhồi máu gan. Ở những bệnh nhân ghép gan hoặc huyết khối tĩnh mạch cửa tồn tại trước đó, huyết khối động mạch gan gây viêm gan thiếu máu cục bộ. Do gan có 2 nguồn cung cấp máu, gan có khả năng chống lại phần nào tình trạng viêm gan thiếu máu cục bộ và nhồi máu gan.

Các triệu chứng và dấu hiệu của tắc động mạch gan Tắc động mạch gan không gây ra triệu chứng trừ khi có nhồi máu gan hoặc viêm gan do thiếu máu cục bộ. Nhồi máu gan có thể không có triệu chứng hoặc gây ra đau hạ sườn phải, sốt, buồn nôn, nôn ói và vàng da. Tăng bạch cầu và nồng độ aminotransferase cao gặp phổ biến.

Chẩn đoán tắc động mạch gan Hình ảnh mạch máu Chẩn đoán xác định tắc mạch động mạch gan bằng chẩn đoán hình ảnh với siêu âm Doppler, và thường sau đó là chụp mạch. Sự lựa chọn giữa chụp cắt lớp mạch, chụp cộng hưởng từ, và chụp động mạch chủ bụng rất phụ thuộc vào cơ sở vật chất và chuyên môn. CT có thể phát hiện một vùng hình chêm có tốc độ dòng chảy thấp.