Thông thường, khi một người cố gắng đại tiện, áp lực trực tràng tăng lên phối hợp với giãn cơ thắt hậu môn ngoài. Quá trình này có thể bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều rối loạn chức năng không rõ nguyên nhân (ví dụ: giảm co thắt trực tràng, co thắt thành bụng quá mức, co thắt hậu môn nghịch thường, không giãn cơ thắt hậu môn). Các rối loạn cơ năng về đại tiện có thể biểu hiện ở bất cứ lứa tuổi nào. Ngược lại, bệnh Hirschsprung, do không có phản xạ ức chế trực tràng-hậu môn, luôn được chẩn đoán ở trẻ sơ sinh hoặc ở thời thơ ấu. Những người bị hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể đại tiện bị rối loạn do hội chứng ruột kích thích, gây khó đại tiện.