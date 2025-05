Bệnh tiêu chảy

Tiêu chảy cấp (< 4 ngày) thường không cần phải làm xét nghiệm. Trừ trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu mất nước, phân toàn máu, sốt, đau dữ dội, hạ huyết áp, hoặc có các biểu hiện của ngộ độc - đặc biệt là những người rất trẻ hoặc rất già. Những bệnh nhân này cần được xét nghiệm công thức máu và đo điện giải, nitơ urê máu và creatinine. Cần phải lấy mẫu phân để soi trên kính hiển vi, nuôi cấy và nếu đã dùng kháng sinh, xét nghiệm tìm độc tố C. difficile.

Tiêu chảy mạn tính (> 4 tuần) cần được đánh giá, cũng như cơn tiêu chảy ngắn hơn (1 tuần đến 3 tuần) ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc có biểu hiện ốm nặng. Đánh giá chẩn đoán cần phải được hướng theo bệnh sử và khám thực thể khi có thể. Nếu phương pháp này không đưa ra chẩn đoán hoặc hướng chẩn đoán thì cần phải có cách tiếp cận rộng hơn. Xét nghiệm ban đầu cần phải bao gồm xét nghiệm phân để tìm máu ẩn trong phân, chất béo (bằng cách nhuộm Sudan hoặc elastase trong phân), điện giải đồ (để tính khoảng trống áp lực thẩm thấu của phân) và xét nghiệm kháng nguyên Giardia hoặc phản ứng chuỗi polymerase; công thức máu toàn có công thức bạch cầu; huyết thanh học celiac (IgA mô transglutaminase); hoóc-môn kích thích tuyến giáp (TSH) và thyroxine tự do (T4); và calprotectin trong phân hoặc lactoferrin trong phân (để sàng lọc bệnh viêm ruột [inflammatory bowel disease, IBD]). Hướng dẫn đánh giá xét nghiệm tiêu chảy cơ năng và hội chứng ruột kích thích chủ yếu có tiêu chảy (IBS-D) của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ 2019 khuyến nghị giá trị ngưỡng là 50 mcg/g đối với calprotectin trong phân hoặc trong khoảng từ 4,0 đến 7,25 mcg/g đối với lactoferrin trong phân để tối ưu hóa độ nhạy với IBD. Kiểm tra bằng kính hiển vi để tìm trứng và ký sinh trùng cần phải được thực hiện cho những bệnh nhân có tiền sử đi du lịch gần đây hoặc nhập cư gần đây từ các khu vực có nguy cơ cao. Xét nghiệm phân kiểm tra C. difficile cần phải được thực hiện trên những bệnh nhân có phơi nhiễm với kháng sinh hoặc nghi ngờ nhiễm C. difficile. Nội soi đại tràng sigma hoặc nội soi đại tràng có sinh thiết cần phải được làm tiếp theo để tìm nguyên nhân viêm.

Nếu không có chẩn đoán rõ ràng và nhuộm Sudan hoặc elastase trong phân dương tính với chất béo, thì nên đo sự bài tiết chất béo trong phân. Có thể cân nhắc xét nghiệm bổ sung, bao gồm CT ruột non (bệnh cấu trúc) và sinh thiết ruột non qua nội soi (bệnh niêm mạc), có thể được xem xét (ví dụ: nếu các triệu chứng vẫn tồn tại hoặc nặng như là sụt cân). Nếu việc đánh giá vẫn cho kết quả âm tính, việc đánh giá cấu trúc và chức năng tuyến tụy nên được xem xét đối với những bệnh nhân bị chứng phân mỡ không rõ nguyên nhân. Không thường gặp, nội soi bằng viên nang có thể phát hiện các thương tổn, chủ yếu là bệnh Crohn hoặc bệnh ruột do thuốc chống viêm không steroid, không được xác định bằng các phương pháp khác.

Khoảng trống thẩm thấu trong phân, được tính toán 290 − 2 × (natri phân + kali phân) cho biết tiêu là xuất tiết hay thẩm thấu. Khoảng trống thẩm thấu < 50 mEq/L cho biết tiêu chảy xuất tiết; khoảng trống lớn hơn gợi ý tiêu chảy thẩm thấu. Bệnh nhân bị tiêu chảy do thẩm thấu có thể đã uống thuốc nhuận tràng có magiê ẩn (có thể phát hiện được bằng nồng độ magiê trong phân) hoặc kém hấp thu carbohydrate (được chẩn đoán bằng xét nghiệm hơi thở hydro, xét nghiệm lactase và xem xét chế độ ăn uống).

Tiêu chảy do bài tiết không được chẩn đoán cần phải xét nghiệm (ví dụ: gastrin huyết tương, calcitonin, nồng độ peptide vận mạch trong ruột, histamine, axit axetic 5-hydroxyindole trong nước tiểu [5-HIAA]) để tìm nguyên nhân liên quan đến nội tiết. Cần phải xem xét các triệu chứng suy thượng thận. Phải xem xét việc lén lút lạm dụng thuốc nhuận tràng; có thể loại trừ việc này bằng cách xét nghiệm thuốc nhuận tràng trong phân.