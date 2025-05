Dị vật thực quản

Đôi khi thử nghiệm quan sát và/hoặc dùng glucagon đường tĩnh mạch

Thường loại bỏ bằng nội soi

Một số dị vật tự di chuyển qua dạ dày, sau đó chúng thường đi qua đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài hoàn toàn. Bệnh nhân không có triệu chứng tắc nghẽn ở mức độ cao và không ăn các vật sắc nhọn hoặc pin đĩa hoặc nút thường có thể được theo dõi an toàn trong 24 giờ để chờ dị vật di chuyển trong đường tiêu hóa, được chỉ định các phương pháp giảm các triệu chứng. Việc sử dụng glucagon 1 mg đường tĩnh mạch là một lựa chọn tương đối an toàn và có thể chấp nhận được, đôi khi cho phép dị vật đi qua tự nhiên như thực phẩm bằng thư giãn thực quản đầu xa. Các phương pháp khác, chẳng hạn như sử dụng các chất sủi bọt, máy đánh tơi thịt, và nong, không được khuyến cáo.

Nếu dị vật không đi ra ngoài được trong vòng 24 giờ (1) nên được loại bỏ vì chậm trễ sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng, bao gồm cả thủng, và giảm khả năng lấy bỏ thành công.

Nội soi đẩy cục dị vật đi xuống qua dạ dày hoặc lấy bỏ dị vật là phương pháp điều trị được lựa chọn. Nội soi được tiến hành bằng cách cố gắng đưa ống nội soi ra xung quanh cục thức ăn và kiểm tra ống thực quản đầu xa với cục thức ăn đó (ví dụ, đối với các tổn thương thu hẹp hoặc tắc nghẽn) và sau đó thực hiện bằng cách ấn nhẹ nhàng vào giữa cục thức ăn. Để giảm thiểu nguy cơ thủng, thủ thuật này chỉ nên được thực hiện bởi một chuyên gia nội soi có kinh nghiệm. Lấy dị vật tốt nhất bằng cách sử dụng kẹp, dụng cụ đa điểm, lưới, rọ hoặc bẫy, tốt nhất là đặt ống thông qua thực quản hoặc đặt nội khí quản miệng khí quản để phòng hít phải và bảo vệ đường thở (2).

Cần phải nội soi cấp cứu đối với những vật sắc nhọn, vật tròn hoặc cục pin, và bất kể tắc nghẽn gây triệu chứng nặng.

Theo dõi kĩ lưỡng để phát hiện các bất thường về cấu trúc và chức năng được khuyến cáo cho các bệnh nhân có nút thức ăn trong thực quản.

Điều trị tắc nghẽn do các gói thuốc phiện bất hợp pháp được thực hiện bằng can thiệp phẫu thuật, vì can thiệp nội soi bị chống chỉ định do nguy cơ vỡ bao bì và quá liều thuốc, mặc dù trong một số trường hợp chọn lọc, việc loại bỏ bằng nội soi có thể được cân nhắc đến trong môi trường đa ngành bằng phẫu thuật ngay trên máy bay và sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra bất kỳ sự cố vỡ bao bì nào.