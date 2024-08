Đánh giá lâm sàng

Đôi khi cần chụp X-quang

Điều quan trọng nhất là phân biệt tắc ruột cơ năng với tắc ruột non. Trong cả hai trường hợp, chụp X-quang bụng cho thấy căng đầy khí của các đoạn ruột bị cô lập. Tuy nhiên, với tắc ruột cơ năng sau phẫu thuật, khí có thể tập trung nhiều trong đại tràng hơn trong ruột non. Ứ khí trong ruột non sau khi phẫu thuật thường gợi ý có biến chứng (ví dụ, tắc nghẽn, viêm phúc mạc).

Đôi khi, kết quả chụp X-quang tương tự như tắc ruột; chẩn đoán phân biệt có thể khó khăn trừ khi các đặc điểm lâm sàng biểu hiện rõ trường hợp này hoặc trường hợp kia. CT có tiêm thuốc cản quang có thể giúp phân biệt hai loại và gợi ý nguyên nhân bên trong gây tắc ruột cơ năng.