Liều khởi đầu ở một bệnh nhân không chứa opioid thường là liều khởi đầu thấp nhất có sẵn của thuốc dạng phóng thích ngay lập tức, và nó được tăng lên theo mức độ nhỏ nhất thực tế cho đến khi giảm đau đạt yêu cầu hoặc đạt được hiệu quả điều trị. Không nên sử dụng opioid tác dụng kéo dài như là điều trị bậc một ở những bệnh nhân chưa từng dùng thuốc opioid.

Thường dùng đồng thời thuốc giảm đau không opioid (như acetaminophen, NSAID). Các sản phẩm phối hợp giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện, nhưng thuốc giảm đau không opioid có thể hạn chế việc tăng liều opioid.

Người lớn tuổi nhạy cảm hơn với opioid và dễ gặp tác dụng phụ; những bệnh nhân cao tuổi chưa bao giờ dùng opioid thường cần liều thấp hơn những bệnh nhân trẻ tuổi. Trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi trẻ sinh non, cũng nhạy cảm với opioid bởi thiếu các con đường chuyển hóa đầy đủ để đào thải thuốc.

Theo dõi trạng thái an thần và tần số hô hấp khi dùng opioid đường tĩnh mạch đối với những bệnh nhân chưa dùng opioid bao giờ. Liệu pháp opioid, đặc biệt đối với những bệnh nhân chưa sử dụng opioid, nên bắt đầu với một loại thuốc tác dụng ngắn vì nhiều loại opioid có tác dụng kéo dài được sử dụng với liều cao hơn và tác dụng phụ của chúng (bao gồm cả những trường hợp trầm trọng).

Đối với cơn đau vừa phải, thoáng qua, có thể cho thuốc opioid khi cần thiết. Đối với đau mức độ nhiều hoặc đau liên tục, nên cho liều đều đặn, không cần phải chờ đến khi đau nhiều trở lại; liều bổ sung dùng khi thấy cần thiết trong điều trị đau do ung thư. Liều dùng cho bệnh nhân đau mạn tính không do ung thư thường tùy thuộc từng trường hợp cụ thể.

Giảm đau do bệnh nhân kiểm soát cung cấp một cách an toàn, linh hoạt để quản lý opioid trong bệnh viện khi đau nặng hoặc thuốc giảm đau đường uống không đầy đủ. Bác sĩ kiểm soát số lượng và khoảng thời gian của bolus và liều lượng tối đa có sẵn trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 4 giờ); liều tối đa này được gọi là liều khóa. Một liều bolus (ví dụ: morphine 1 mg hoặc hydromorphone 0,2 mg, 6 phút một lần) được cung cấp khi bệnh nhân ấn nút. Là một biện pháp an toàn, nếu khoảng thời gian đã đặt không vượt qua kể từ lần dùng thuốc cuối cùng hoặc nếu đã đạt được liều lượng tích lũy trong khoảng thời gian đã định, thì không nên dùng liều bolus khi ấn nút. Chỉ có bệnh nhân được phép nhấn nút quản lý. Nếu bệnh nhân bị an thần vì thuốc hoặc tình trạng sức khoẻ, họ không đủ tỉnh táo để nhấn nút quản lý, do đó thêm một lớp an toàn.

Đôi khi, truyền tĩnh mạch cơ sở (ví dụ, morphine 0,5 đến 1 mg/giờ) có thể được xem xét, nhưng nếu nó được sử dụng với bolus opioid do bệnh nhân kiểm soát, nguy cơ tác dụng phụ cao hơn. Vì vậy, truyền dịch cơ bản nên được sử dụng thận trọng trong những trường hợp như vậy, và nó chỉ nên được sử dụng ở những bệnh nhân đủ tỉnh táo để kiểm soát việc giảm đau do bệnh nhân kiểm soát. Những bệnh nhân có tiền sử đã dùng opioid hoặc tình trạng đau mạn tính cần phải tiêm liều bolus và liều nền cao hơn; liều lượng truyền cần tiếp tục điều chỉnh thêm nữa và đánh giá dựa trên đáp ứng giảm đau của bệnh nhân.

Không sử dụng phương thức tự kiểm soát giảm đau với bệnh nhân sa sút trí tuệ, cũng như trẻ nhỏ; tuy nhiên, thanh thiếu niên thì thường là có thể.

Điều trị đau mạn tính bằng opioid chỉ nên được thực hiện khi các lựa chọn khác đã được thử và không có hiệu quả. Trong liệu trình điều trị dài hạn, liều opioid đạt hiệu quả có thể duy trì hằng định liên tục trong thời gian dài. Một số bệnh nhân cần tăng liều thuốc không thường xuyên, điển hình là trong việc thay đổi thể cho thấy gia tăng các cơn đau (ví dụ: quá trình khối u phát triển). Trong một số trường hợp, không nên giới hạn việc sử dụng sớm liều opioid tấn công do lo sợ dung nạp thuốc.

Methadone có tỷ lệ tử vong do opioid (theo đơn thuốc) cao nhất trong tất cả các loại opioid được kê đơn. Nó nên được chỉ định bởi các học viên được đào tạo về việc sử dụng nó. Dược động học của Methadone rất đa dạng; methadone nên được bắt đầu với liều thấp, sử dụng phải được theo dõi chặt chẽ, và liều nên được tăng lên từ từ (≤ một lần mỗi tuần), đặc biệt là trong một môi trường ngoại trú không được giám sát. Vì methadone có thể kéo dài khoảng QT tim, khoảng QTc nên được đánh giá bằng ECG trước khi bắt đầu dùng methadone và trước và sau khi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về liều methadone. Methadone nên được sử dụng hết sức thận trọng, nếu có, ở bệnh nhân dùng các thuốc khác có thể ảnh hưởng đến khoảng QT.

Thường tăng liều lên để kiểm soát cơn đau nếu liều lượng thích hợp trước đó không còn phù hợp nữa.