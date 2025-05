Các rối loạn hệ thống và Miệng

Điều trị nha khoa có thể phức tạp thêm do một số rối loạn nội tiết. Ví dụ, những người bị cường giáp có thể có nhịp tim nhanh và tăng lo lắng cũng như cơn tuyến giáp nếu dùng epinephrine. Nhu cầu Insulin có thể giảm khi loại bỏ được nhiễm trùng miệng ở người bị tiểu đường; liều insulin có thể cần giảm do lượng thức ăn ăn vào bị hạn chế do bệnh nhân bị đau sau phẫu thuật trong miệng. Ở những người mắc bệnh tiểu đường, tăng đường huyết với hậu quả là chứng đa niệu có thể dẫn đến mất nước, dẫn đến giảm lưu lượng nước bọt (khô miệng), cùng với tăng nồng độ glucose trong nước bọt, góp phần gây ra sâu răng.

Những bệnh nhân dùng corticosteroid và những người bị suy vỏ thượng thận có thể cần bổ sung corticosteroid trong các can thiệp nha khoa lớn. Bệnh nhân có hội chứng Cushing hoặc những người dùng corticosteroid có thể bị tiêu xương ổ răng, liền thương chậm và dễ tổn thương mao mạch.