Nguyên nhân được điều trị

Dùng natri bicacbonat (NaHCO 3 ) chủ yếu trong trường hợp toan máu nặng và phải cẩn thận

Điều trị theo nguyên nhân. Chạy thận nhân tạo là cần thiết đối với bệnh suy thận và đôi khi đối với ngộ độc ethylene glycol, metanol hoặc salicylate.

Điều trị toan máu bằng natri bicacbonat (NaHCO 3 ) được dùng trong vài trường hợp nhất định và có thể có hại với các trường hợp còn lại. Nếu toan chuyển hóa do mất HCO 3 − hoặc tích tụ axit vô cơ (tức là, toan chuyển hóa khoảng trống anion bình thường), điều trị bicacbonat nói chung là an toàn và thích hợp. Tuy nhiên, nếu toan chuyển hóa do tăng axit hữu cơ (toan tăng khoảng trống anion), điều trị bằng bicacbonat đang gây nhiều tranh cãi, vì không có bằng chứng rõ rằng về việc giảm tỉ lệ tử vong; thậm chí có thể còn nguy hiểm.

Khi điều trị các nguyên nhân chính, lactate và thể ceton được chuyển hóa thành HCO 3 −;việc truyền ngoại sinh HCO 3 − có thể thành thừa và gây kiềm chuyển hóa. Chú ý, điều trị bù natri bicacbonat có thể gây quá tải natri và thể tích, hạ kali máu, ưu thán - hypercapnia (vì ức chế bộ máy hô hấp). Hơn nữa, HCO 3 − không khuếch tán qua màng tế bào, do đó nó không giúp điều chỉnh toan nội bào, thậm chí còn gây hại vì HCO 3 − được chuyển hóa thành carbon dioxide (CO 2 ), CO2 đi vào tế bào và được thủy phân thành H+ và HCO 3 −. Việc thanh lọc CO 2 bổ sung cũng cần có thông gió phút đầy đủ. Bệnh nhân có tình trạng hô hấp bị tổn thương do bệnh phổi tiềm ẩn có thể không đáp ứng được mức thông khí phút tăng lên. Bệnh nhân cần hỗ trợ thở máy sẽ cần cài đặt máy thở thích hợp để tăng thông khí phút.

Bất chấp những điều này và những tranh cãi khác, hầu hết các chuyên gia khuyên dùng bicarbonate đường tĩnh mạch trong điều trị nhiễm toan chuyển hóa nặng (pH < 7,0) chủ yếu vì lo ngại về tình trạng mất ổn định tim mạch xấu đi ở giá trị pH thấp hơn.

Điều trị cần 2 phép tính (giống nhau đối với cả đơn vị thông thường và SI). Thứ nhất là nồng độ HCO 3 − cần đạt, tính bằng phương trình Kassirer-Bleich, sử dụng một giá trị đích cho [H+] là 79 nEq/L (79 nmol/L), tương ứng pH 7,10:

79 = 24 ×PCO 2 /HCO 3 −

hoặc là

HCO 3 −mong muốn= 0,30 × Pco 2

Lượng natri bicacbonat cần dùng để đạt nồng độ đó là

NaHCO 3 yêu cầu (mEq/mmol) = (mong muốn [HCO 3 −] − quan sát [HCO 3 −]) × 0,4 × trọng lượng cơ thể (kg)

Ví dụ, một người đàn ông nặng 70 kg bị nhiễm toan chuyển hóa nặng với độ pH là 6,92, PCO 2 là 40 mmHg và HCO 3 − là 8 mEq/L (8 mmol/L). Nồng độ bicarbonate cần thiết để đạt được pH là 7,10 × 0,30 × 40 = 12 mEq/L (12 mmol/L). Mức này là 4 mEq/L (4 mmol/L) so với mức bicarbonate hiện tại là 8. Để tăng bicarbonate lên 4, nhân 4 nhân với 0,4 lần 70 (trọng lượng cơ thể), cho kết quả là 112 mEq (112 mmol) HCO 3 −. Cần bù natri bicacbonat trong vài giờ. Có thể kiểm tra nồng độ pH và HCO 3 − trong máu 30 phút đến 1 giờ sau khi dùng, điều này cho phép cân bằng với HCO 3 − ngoại mạch. Không có sự đồng thuận về nồng độ dung dịch bicarbonate để sử dụng, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng ống NaHCO 3 50 mL điển hình chứa 50 mEq natri bicarbonate và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải thể tích và cũng gây tăng áp lực thẩm thấu, đặc biệt là nếu dùng nhiều ống một khoảng thời gian ngắn. Các công thức đẳng trương thẩm thấu như 75 mEq NaHCO 3 trộn với 1 L nước muối sinh lý 0,45% và 150 mEq NaHCO 3 trộn với 1 L nước vô trùng cũng được sử dụng.

Các chất thay thế tương tự natri bicacbonat bao gồm

Lactate, ở dạng dung dịch Ringer lactat hoặc natri lactate (mEq được chuyển hóa từ mEq thành bicarbonate khi chức năng gan bình thường)

Natri acetate (mEq chuyển hóa cho mEq thành bicarbonate khi chức năng gan bình thường)

Tromethamine, một amin rượu có vai trò như đệm axit chuyển hóa (H + ) và hô hấp (axit cacbonic [H 2 CO 3 ]

Carbicarb, một hỗn hợp đồng đẳng gồm natri bicacbonat và cacbonat (tiêu thụ CO 2 và tạo ra HCO 3 − )

Dichloroacetate, giúp tăng cường oxy hóa lactat

Những lựa chọn thay thế này chưa được chứng minh là có lợi hơn điều trị natri bicacbonat đơn độc và có thể gây biến chứng khi sử dụng.

Toan chuyển hóa thường gặp hạ K+, phải theo dõi K+ thường xuyên và điều trị bù kali đường uống hoặc đường tĩnh mạch khi cần.