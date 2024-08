Kiềm chuyển hoá là tăng dự trữ bicarbonate (HCO 3 −) do

Mất axit

Dùng thuốc kiềm

Sự di chuyển của ion hydro nội bào (H + -được xảy ra trong hạ kali máu)

Giữ lại HCO 3 −

Bất kể nguyên nhân ban đầu là gì, tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa kéo dài cho thấy thận đã tăng O 3 − tăng tái hấp thu, bởi vì HCO 3 − bình thường được lọc tự do bởi thận và do đó được bài tiết ra ngoài. Thường gặp nhất là giảm thể tích tuần hoàn, hạ kali máu làm tăng tái hấp thu HCO 3 −, nhưng bất kỳ trường hợp nào làm tăng aldosterone hoặc corticoid muối khoáng (làm tăng hấp thu natri [Na] và thải kali [K+] cùng H+) đều gây tăng HCO 3 −. Do đó, hạ kali máu là nguyên nhân và hậu quả thường gặp của kiềm chuyển hóa.

Các nguyên nhân phổ biến nhất của kiềm chuyển hóa là

Sử dụng thuốc lợi tiểu

Sự suy giảm thể tích (đặc biệt khi mất axit dạ dày và clo do nôn hoặc hút dịch dạ dày)

Trong số khác nguyên nhân của kiềm chuyển hóa là những rối loạn gây ra

Dư thừa bicarbonate

Mất axit qua thận

Bảng Nguyên nhân của kiềm chuyển hóa

Kiềm chuyển hóa có thể là

Đáp ứng clorid: Gây mất hoặc tiết Cl quá mức; điều trị bằng truyền tĩnh mạch dung dịch chứa NaCl.

Không đáp ứng Chloride: Không phù hợp với dung dịch chứa NaCl, và thường liên quan đến sự thiếu hụt magiê (Mg) và/hoặc thiếu kali (K) nghiêm trọng hoặc thừa mineralocorticoid.

Hai dạng này có thể cùng tồn tại, ví dụ như ở những bệnh nhân bị quá tải thể tích, dùng lợi tiểu liều cao gây hạ kali máu.