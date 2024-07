Giác mạc có nhiều chi phối thần kinh và nhạy cảm với đau. Nhiều bệnh ảnh hưởng tới giác mạc hoặc tiền phòng (ví dụ viêm màng bồ đào) cũng gây đau do co thắt cơ thể mi. Khi có biểu hiện co thắt, ánh sáng rọi vào kích thích co cơ làm tăng cảm giác đau.