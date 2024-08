Viêm kết mạc vi khuẩn cấp tính

Đánh giá lâm sàng

Đôi khi có chỉ định nuôi cấy bệnh phẩm nạo kết mạc

Chẩn đoán viêm kết mạc và phân biệt giữa vi khuẩn, vi rút, và viêm kết mạc không do nhiễm trùng (xem bảng Các đặc điểm phân biệt trong viêm kết mạc cấp tính) thường là lâm sàng. Tuy nhiên, việc phân biệt giữa viêm kết mạc do vi khuẩn và vi rút thường khó dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng vì các triệu chứng thường chồng chéo lên nhau. Phiến đồ kết mạc và nuôi cấy vi khuẩn kết mạc nên được chỉ định ở những trường hợp có triệu chứng nặng, suy giảm miễn dịch, điều trị ban đầu không hiệu quả hoặc mắt ở trạng thái nhạy cảm (ví dụ, sau ghép giác mạc, lồi mắt do bệnh Graves). Cần kiểm tra keo và vết cạo kết mạc bằng kính hiển vi và nhuộm Gram để xác định vi khuẩn và nhuộm Giemsa để xác định các thể bao gồm tế bào chất cơ bản của tế bào biểu mô đặc trưng của bệnh viêm kết mạc do chlamydia (xem ).