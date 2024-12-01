Bệnh u hạt do tăng bạch cầu ái toan kèm theo viêm đa mạch (EGPA)

Tiêu chuẩn lâm sàng

Các xét nghiệm thường quy

Siêu âm tim

Sinh thiết

Hội nghị hợp nhất Chapel Hill năm 2012 (1) định nghĩa bệnh u hạt bạch cầu ái toan kèm theo viêm đa mạch (EGPA) là tổn thương viêm u hạt giàu bạch cầu ái toan và hoại tử xảy ra trên đường hô hấp với viêm hoại tử của các mạch máu vừa và nhỏ liên quan với hen và tăng bạch cầu ái toan. Tiêu chuẩn phân loại đã được Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ/Liên minh Hiệp hội Thấp khớp châu Âu (EULAR) sửa đổi vào năm 2022 và bao gồm các nội dung sau (2):

Hen suyễn (+ 3 điểm)

Polyp mũi (+ 3 điểm)

Viêm đơn dây thần kinh đa ổ hoặc bệnh đa dây thần kinh (+ 1 điểm)

Bạch cầu ái toan > 10% trong máu ngoại vi (+ 5 điểm)

Bằng chứng mô học của viêm mạch kèm theo bạch cầu ái toan ngoài mạch (+ 2 điểm)

Kháng thể kháng bạch cầu trung tính trong tế bào chất (cANCA) hoặc kháng thể kháng proteinase 3 tăng cao (trừ 3 điểm)

Đái máu (trừ 1 điểm)

Điểm ≥ 6 có độ nhạy là 85% và độ đặc hiệu là 99%.

Xét nghiệm nhằm mục đích xác định chẩn đoán và mức độ thương tổn của cơ quan và phân biệt EGPA với các bệnh lý tăng bạch cầu ái toan khác (ví dụ: nhiễm ký sinh trùng, phản ứng thuốc, viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp tính, viêm phổi tăng bạch cầu ái toan mạn tính, bệnh do aspergillus phế quản phổi dị ứng, hội chứng tăng bạch cầu ái toan). Chẩn đoán EGPA dựa vào các dấu hiệu lâm sàng và các xét nghiệm thường quy nhưng để chẩn đoán xác định cần sinh thiết phổi hoặc các mô bị tổn thương.

Đã tiến hành xét nghiệm máu và chụp phim X-quang ngực nhưng kết quả không mang tính chẩn đoán. Xét nghiệm công thức máu để kiểm tra bạch cầu ái toan, ở một số bệnh nhân có thể là một dấu ấn liên quan tới mức độ hoạt động của bệnh. Nồng độ IgE, mức protein phản ứng C và tốc độ máu lắng (ESR) được kiểm tra định kỳ để đánh giá tình trạng viêm. Xét nghiệm nước tiểu có cặn niệu và creatinin được thực hiện để sàng lọc bệnh thận và theo dõi mức độ nặng của bệnh. Làm xét nghiệm điện giải đồ.

Xét nghiệm huyết thanh được thực hiện và phát hiện kháng thể tự miễn dịch tế bào chất kháng bạch cầu trung tính (ANCA) ở 35% số bệnh nhân; nếu phát hiện ANCA, xét nghiệm miễn dịch liên kết với enzyme (ELISA) được thực hiện để kiểm tra các kháng thể cụ thể. ANCA cạnh nhân (p-ANCA) với các kháng thể kháng myeloperoxidase là phổ biến nhất, nhưng ANCA không phải là xét nghiệm đặc hiệu và nhạy cảm với EGPA.

Mặc dù được sử dụng như dấu hiệu của hoạt động của bệnh nhưng bạch cầu ái toan, IgE, ANCA, máu lắng và nồng độ CRP có giá trị xác định và tiên lượng đợt tiến triển chỉ khi có sự thay đổi rõ ràng.

Phim chụp X-quang ngực thường thấy các mảng thâm nhiễm phổi thoáng qua.

Cần siêu âm tim 2D ở tất cả các bệnh nhân tại thời điểm ban đầu và lặp lại nếu có các triệu chứng và/hoặc dấu hiệu của suy tim.

Sinh thiết mô tổn thương có thể tiếp cận được khi có thể.