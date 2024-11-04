Giới thiệu về bệnh thấp khớp hệ thống

Các bệnh thấp khớp hệ thống bao gồm nhiều hội chứng khác nhau như

Các bệnh viêm khớp do viêm, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp, bệnh lý viêm khớp cột sống và các biến thể của bệnh này, cũng như các dạng viêm mạch khác nhau sẽ được thảo luận chi tiết ở phần khác.

Các tác nhân khởi phát và cơ chế bệnh sinh của tất cả các bệnh lý này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng nhiều khía cạnh của cơ chế bệnh sinh đang trở nên sáng tỏ hơn, cho phép phát triển nhiều liệu pháp nhắm đích bệnh hơn.

Bệnh nhân mắc hầu hết các bệnh thấp khớp hệ thống đều có nguy cơ cao hơn bị xơ vữa động mạch, nhưng nguy cơ này có thể giảm nếu điều trị hiệu quả bệnh nền.

Bệnh nhân dùng corticosteroid liều vừa phải cộng với một loại thuốc ức chế miễn dịch khác thường nên được dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội như Pneumocystis jirovecii (xem phần phòng ngừa viêm phổi do Pneumocystis jirovecii) và tiêm vắc-xin phòng các bệnh nhiễm trùng thông thường (ví dụ: viêm phổi do liên cầu khuẩn, cúm, COVID-19).

Corticosteroid cũng làm tăng nguy cơ loãng xương.