Suy tuyến sinh dục nam

Tăng FSH và LH nhạy cảm hơn với suy sinh dục nguyên phát hơn là giảm nồng độ testosterone. Nồng độ FSH và LH cũng giúp xác định xem suy tuyến sinh dục này là nguyên phát hay thứ phát. Nồng độ gonadotropin cao, dù nồng độ testosterone ở mức bình thường - thấp cũng gợi ý suy tuyến sinh dục nguyên phát, ngược lại nồng độ gonadotropin thấp hoặc thấp hơn so với dự kiến đối với nồng độ testosterone cho thấy suy tuyến sinh dục thứ phát. Ngoài ra, ở những bé trai có vóc dáng thấp, chưa dậy thì, nồng độ testosterone thấp kết hợp với nồng độ gonadotropin thấp có thể là do dậy thì muộn. Tăng nồng độ FSH huyết thanh với nồng độ testosterone và LH bình thường và thường xảy ra khi sự sinh tinh bị suy giảm và sự sản xuất testosterone vẫn bình thường. Nguyên nhân của suy tuyến sinh dục thường thấy rõ ở trên lâm sàng. Suy sinh dục nguyên phát không cần xét nghiệm thêm, mặc dù một số bác sĩ lâm sàng làm nhiễm sắc thể đồ để chẩn đoán chắc chắn hội chứng Klinefelter.

Nồng độ testosterone huyết thanh toàn phần (và cả tự do - khi có thể), FSH huyết thanh và mức LH huyết thanh được đo cùng một lúc. Giá trị bình thường cho nồng độ testosterone toàn phần là 300 đến 1000 ng/dL (10,5 đến 35 nmol/L). Xét nghiệm định lượng testosterone nên được lấy máu vào buổi sáng (trước 10:00 sáng) để chẩn đoán suy tuyến sinh dục. Do sự gia tăng globulin gắn kết hormone giới tính (SHBG) theo tuổi già, nồng độ testosterone toàn phần là một chỉ số ít nhạy cảm về suy tuyến sinh dục sau 50 tuổi. Mặc dù nồng độ testosterone tự do phản ánh chính xác hơn chức năng sinh học của nồng độ testosterone, nhưng định lượng testosterone tự do đòi hỏi trạng thái thẩm tách cân bằng, điều này gặp sự khó khăn về mặt kỹ thuật và không ứng dụng rộng rãi.

Một số bộ dụng cụ thương mại sẵn có, có xét nghiệm tương tự xét nghiệm testosterone tự do, cố gắng để đo nồng độ testosterone tự do nhưng kết quả thường không chính xác, đặc biệt trong tình trạng bệnh lý làm thay đổi nồng độ SHBG (như bệnh đái tháo đường loại 2, béo phì và suy giáp). Nồng độ testosterone tự do thể được tính dựa trên SHBG, albumin, và testosterone toàn phần; có công thức tính sẵn trực tuyến. Xem Free and Bioavailable Testosterone Calculator.

Do sự bài tiết FSH và LH theo nhịp đập, các hormone này đã được đo bằng một mẫu gộp gồm 3 lần lấy máu tĩnh mạch cách nhau 20 phút, nhưng những mẫu gộp này hiếm khi bổ sung thông tin quan trọng về mặt lâm sàng so với một mẫu máu. Nồng độ FSH và LH huyết thanh thường là ≤ 5 mIU/mL (5 IU/L) trước tuổi dậy thì và từ 5 đến 15 mIU/mL (5 và15 IU/L) ở tuổi trưởng thành.

Phân tích tinh dịch đồ nên được thực hiện ở tất cả những người đang mong muốn có con. Ở thanh thiếu niên hoặc người lớn, mẫu tinh dịch thu thập được bằng thủ dâm sau 2 ngày kiêng xuất tinh cung cấp một chỉ số chính xác của chức năng của ống sinh tinh. Một mẫu tinh dịch bình thường (tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế Giới) có thể tích > 1,5 mL với > 15 triệu tinh trùng/ml, trong đó 50% có hình thái học bình thường và có khả năng di chuyển (xem thêm Các rối loạn về tinh trùng).