Chẩn đoán hình ảnh sinh dục tiết niệu

So với CT, MRI an toàn hơn cho những bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh thận do thuốc cản quang, bệnh nhân không bị phơi nhiễm với bức xạ ion hoá, và cung cấp hình ảnh chi tiết của mô mềm tốt hơn (nhưng hình ảnh xương và sỏi kém hơn). Chụp cộng hưởng từ chống chỉ định cho những bệnh nhân mang vật dụng cấy ghép làm bằng kim loại có từ tính (ví dụ: sắt) và các thiết bị điều khiển điện tử hay máy điện từ (ví dụ máy tạo nhịp tim). Xem thêm Trang web an toàn MRI.

Ngoài ra, do nguy cơ xơ hóa hệ thống do thận (NSF), chụp MRI với thuốc cản quang gadolinium là chống chỉ định ở những bệnh nhân có mức lọc cầu thận (GFR) < 30 mL/phút.

Chụp MRI hệ tiết niệu chỉ định để đánh giá nang thận và khối u thận nhỏ. MRI cũng hữu ích trong việc tạo ảnh mạch máu (ví dụ như hẹp động mạch thận và huyết khối tĩnh mạch thận), và tính ứng dụng của nó ngày càng tăng lên khi MRI ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Chụp MRI đa tham số (Multiparametric MRI) hiện nay là phương tiện nghiên cứu hình ảnh được lựa chọn để đánh giá giai đoạn và theo dõi tiến triển bệnh của ung thư tuyến tiền liệt bằng loạt hình ảnh nối tiếp. Một xét nghiệm MRI đa tham số bao gồm độ tương phản thuận và bao gồm 3 kỹ thuật hình ảnh (tham số) riêng biệt: hình ảnh T2W, hình ảnh khuếch tán, và hình ảnh tăng cường tương phản. Một kỹ thuật gọi là sinh thiết ghép MRI đôi khi được sử dụng trong sinh thiết tuyến tiền liệt. Chụp MRI tuyến tiền liệt được thực hiện trước khi sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn siêu âm, trong đó hình ảnh MRI được kết hợp kỹ thuật số với hình ảnh siêu âm để xác định rõ hơn các tổn thương cần được sinh thiết.