Bệnh nấm do Candida (Mucocutaneous)

Các loại nấm có khả năng gây bệnh bao gồm nấm da và nấm men. Candida là một nhóm khoảng 150 loài nấm men. C. albicans là nguyên nhân gây ra khoảng 70 đến 80% các trường hợp nhiễm nấm candida. Các loài quan trọng khác bao gồm C. glabrata, C. Tropicalis, C. krusei, và C. dubliniensis.

Candida là một loại nấm men phổ biến không gây hại cho da và niêm mạc, song môi trường ẩm ướt, nóng, hàng rào bảo vệ da tại chỗ và toàn thân bị suy giảm tạo môi trường nóng thuận lợi cho nấm phát triển.

Các yếu tố nguy cơ cho bệnh Candida xuất hiện bao gồm

Thời tiết nóng

Mặc quần áo chật

Vệ sinh kém

Thay tã hoặc đồ lót không thường xuyên ở trẻ em và người cao tuổi

Thay đổi hệ vi sinh do sử dụng kháng sinh

Các bệnh da viêm (ví dụ như bệnh vảy nến) xảy ra ở các nếp gấp da

Ức chế miễn dịch do corticosteroid và thuốc ức chế miễn dịch, mang thai, tiểu đường, các bệnh nội tiết khác (ví dụ: bệnh Cushing, suy tuyến thượng thận, suy giáp), rối loạn tạo máu, HIV/AIDS hoặc khiếm khuyết tế bào T

Bệnh nấm Candida xảy ra phổ biến nhất ở các vùng nếp kẽ, chẳng hạn như nách, háng, và nếp gấp (ví dụ, phát ban tã), các kẽ ngón, trên dương vật dương vật, và dưới nếp vú. Candida âm đạo xảy ra phổ biến ở phụ nữ. Nhiễm nấm móng và viêm quanh móng có thể phát triển sau khi làm móng tay không đúng cách và ở những người làm việc trong bếp và những người khác có bàn tay thường xuyên tiếp xúc với nước (xem Bệnh nấm móng). Ở những người béo phì, nhiễm nấm candida có thể xảy ra bên dưới màng máu (nếp gấp bụng). Bệnh nấm candida miệng-họng là một trong các dấu hiệu của suy giảm miễn dịch tại chỗ hoặc toàn thân.

Bệnh Candida niêm mạc mạn tính thường ảnh hưởng đến móng, da, và miệng họng. Bệnh nhân có dị ứng da với Candida, không đáp ứng tăng sinh với các kháng thể Candida (nhưng phản ứng tăng sinh bình thường đối với các nguyên bào), và đáp ứng kháng thể bình thường với Candida và các kháng thể khác. Họ cũng bị suy giảm khả năng miễn dịch qua trung gian tế bào T. Nhiễm nấm Candida niêm mạc mạn tính có thể xảy ra như một bệnh lý lặn ở thể nhiễm trùng liên quan đến suy tuyến cận giáp và bệnh Addison (hội chứng bệnh nội tiết do nấm Candida).