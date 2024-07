Chấn thương do áp lực

Một số hệ thống phân chia tồn tại. Hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất là của Ủy ban Tư vấn thương tổn do tì đè Quốc gia (NPIAP), phân loại thương tổn do tì đè thành bốn giai đoạn (1 đến 4) theo mức độ tổn thương mô mềm. Tuy nhiên, phân số giai đoạn không có nghĩa là sự tiến triển tuyến tính của chấn thương áp lực. Thương tổn do tì đè không phải lúc nào cũng biểu hiện giai đoạn I và sau đó tiến lên các giai đoạn cao hơn. Đôi khi, dấu hiệu đầu tiên là thương tổn sâu, hoại tử giai đoạn 3 hoặc 4. Trong thương tổn do tì đè phát triển nhanh, mô dưới da có thể hoại tử trước khi biểu bì bị trợt thượng bì. Do đó, một thương tổn nhỏ có thể thực sự đại diện cho hoại tử và tổn thương sâu dưới da. Tương tự, thang điểm không ngụ ý rằng quá trình lành vết thương tiến triển từ giai đoạn 4 đến giai đoạn 1. Hệ thống phân loại NPIAP cập nhật cũng bao gồm các định nghĩa về thương tổn do tì đè sâu, mô mềm, liên quan đến thiết bị y tế và màng nhầy (1).

Giai đoạn I vết thương do tì đè biểu hiện dưới dạng da còn nguyên vẹn với ban đỏ không thể bào mòn, thường là nổi rõ trên xương. Thay đổi màu sắc có thể không được nhìn thấy trong da tối màu. Tổn thương này cũng có thể ấm hơn, lạnh hơn, cứng hơn, mềm hơn, hoặc căng hơn các mô liền kề hoặc đối diện. Một vết loét thực sự (một khiếm khuyết của da vào lớp hạ bì) vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, loét sẽ xảy ra nếu tiến triển không bị phát hiện và đảo ngược.

Thương tổn do tì đè giai đoạn 2 đặc trưng bởi tình trạng mất da dày một phần, mất lớp biểu bì (trợt hoặc mụn nước) có hoặc không có vết loét thực sự (khiếm khuyết vượt quá mức độ của lớp biểu bì); mô dưới da không bị lộ ra. Thương tổn nông với nền màu hồng đến màu đỏ. Không có mô hoại tử ở đáy. Giai đoạn 2 cũng bao gồm mụn nước nguyên vẹn hoặc vỡ một phần do áp lực. (LƯU Ý: Các nguyên nhân liên quan không do áp lực gây trợt, loét, hoặc phồng rộp, như rách da, bỏng băng, ẩm ướt, và trợt, loại trừ khỏi giai đoạn 2.)

Giai đoạn 3 thương tổn do tì đè biểu hiện như mất toàn bộ da với tổn thương mô dưới da kéo dài xuống (nhưng không bao gồm) lớp cơ dưới da. Các vết loét biểu hiện như là sự mất hoàn toàn độ dày da mà không lộ phần cơ hoặc xương phía dưới.

Giai đoạn 4 thương tổn do tì đè biểu hiện như mất da toàn bộ với sự phá hủy toàn bộ, hoại tử mô, và tổn thương cơ, gân, hoặc các cấu trúc hỗ trợ khác.

Khi ước tính độ sâu của thương tổn do tì đè cho mục đích của giai đoạn, điều quan trọng là phải tính đến vị trí giải phẫu, đặc biệt là trong trường hợp thương tổn giai đoạn 3. Ví dụ: sống mũi, tai, chẩm và mắt cá có mô dưới da tối thiểu và do đó, thương tổn do tì đè ở những vị trí đó rất nông. Tuy nhiên, chúng vẫn được xếp loại là giai đoạn 3 vì chúng có ý nghĩa như các thương tổn sâu hơn ở giai đoạn 3 ở những vị trí có nhiều mô dưới da (ví dụ vùng xương cùng).

Không thể phân giai đoạn các thương tổn do tì đè được đặc trưng bởi sự dày da và mất mô, trong đó mức độ tổn thương mô không thể xác định được vì nó bị che khuất bởi các mảnh vụn, mảnh vụn. Nếu lớp vảy hoặc mảng mô chết đóng vảy được loại bỏ, thương tổn do tì đè giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 sẽ được bộc lộ. Các tổn thương gót chân không ổn định, không gây vết loét với hoại tử khô không bao giờ nên phân giai đoạn.

Chấn thương mô sâu là một loại mới của biểu hiện gợi ý rằng tổn thương mô dưới do áp lực và/hoặc lực mài. Các phát hiện bao gồm vùng da màu tím đến màu hạt dẻ của da còn nguyên vẹn, và mụn nước, bọng nước đầy máu hoặc chất nhầy. Khu vực này có thể cảm thấy cứng hơn, nhầy hơn, ấm hơn, hoặc mát hơn so với các mô xung quanh. Trong bối cảnh này, thuật ngữ tổn thương áp lực mô sâu không nên được sử dụng để mô tả các bệnh lý mạch máu, chấn thương, bệnh lý thần kinh hoặc da.

Thương tổn do tì đè liên quan đến thiết bị y tế kết quả từ việc sử dụng các thiết bị được thiết kế và áp dụng cho mục đích điều trị (ví dụ, trụ, nẹp). Sử dụng lâu dài các thiết bị y tế được đặt kém, không vừa vặn có thể gây ra thương tổn do tì đè lên da hoặc niêm mạc. Tổn thương thường phù hợp với mô hình hoặc hình dạng của thiết bị. Tổn thương nên được phân loại bằng cách sử dụng hệ thống phân loại. Thương tổn do tì đè liên quan đến thiết bị y tế đã được mở rộng để bao gồm thương tổn do thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm khẩu trang, mặt nạ áp lực dương liên tục (CPAP), ống oxy và các thiết bị khác được sử dụng để ngăn ngừa hoặc kiểm soát các tình trạng hô hấp như như là COPD hoặc COVID-19. Ví dụ về thương tổn do tì đè liên quan đến thiết bị bao gồm tổn thương da do độ ẩm (MASD) và rách da.

Tổn thương áp lực niêm mạc xuất hiện trên màng nhầy, nơi các thiết bị y tế đã được sử dụng (ví dụ, hàm giả, ống nội khí quản). Do giải phẫu của mô, những tổn thương này không thể xác định được.

Biểu hiện của chấn thương do tì đè Giai đoạn từ 1 đến 4 Tổn thương do tì đè giai đoạn 1 (mông) Ảnh chụp thương tổn do tì đè giai đoạn 1 này cho thấy vết đỏ không thể bong ra nhưng không bị nứt ở da. Ảnh của Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; sử dụng với sự cho phép. Tổn thương do tì đè giai đoạn 2 Bệnh nhân này bị thương tổn do tì đè giai đoạn 2 ở vùng trên của mông phải (mũi tên). Có mất lớp biểu bì và lớp nền ban đỏ. Mô dưới da không bị lộ ra ngoài. Lưu ý các vùng xung quanh thương tổn do tì đè ở giai đoạn 1 (ví dụ: xem đầu mũi tên) có ban đỏ không nhạt màu khi ấn trên lớp biểu bì còn nguyên vẹn. ... đọc thêm BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Tổn thương do tì đè giai đoạn 3 (bàn chân) Bức ảnh thương tổn do tì đè giai đoạn 3 này cho thấy da bị mất toàn bộ độ dày nhưng không bộc lộ cơ hoặc xương. Roberto A. Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY Thương tổn do tì đè giai đoạn 3 (nền cột sống) Bức ảnh thương tổn do tì đè giai đoạn 3 này cho thấy mô dưới da nhưng không có cơ hoặc xương. BÁC SĨ BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Tổn thương do tì đè giai đoạn 4 (đầu gối) Bức ảnh thương tổn do tì đè giai đoạn 4 này cho thấy các cấu trúc sâu có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như gân và khớp. Ảnh của Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; sử dụng với sự cho phép.