Ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo

Khí hư âm đạo sinh lý xảy ra hàng ngày ở nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và lượng khí hư có thể tăng lên khi nồng độ estrogen cao. Estrogen cao trong các tình huống sau:

Một vài ngày trước khi rụng trứng

Trong vài tháng trước khi có kinh nguyệt và trong khi mang thai (khi sản xuất estrogen tăng)

Với việc sử dụng các loại thuốc có estrogen hoặc làm tăng sản sinh estrogen (ví dụ: một số loại thuốc hỗ trợ sinh sản)

Tuy nhiên, đau dai dẳng hoặc tái phát, kích ứng, bỏng rát và ngứa không bình thường và cần đánh giá thêm.

Thông thường, ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, loài là thành phần chủ yếu của hệ vi khuẩn âm đạo bình thường. Nồng độ glycogen cao trong các tế bào biểu mô âm đạo, thứ phát do tác dụng của estrogen, thúc đẩy sự phát triển của . Quần cư của những vi khuẩn này giữ độ pH trong phạm vi âm đạo bình thường (3,5 đến 4,5), do đó ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây bệnh. Hệ vi khuẩn âm đạo bình thường cũng bao gồm Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, liên cầu nhóm B, Mycoplasma sinh dục và Candida albicans. Ở bệnh nhân trước tuổi dậy thì và sau mãn kinh, thiếu estrogen ức chế sự phát triển bình thường của vi khuẩn âm đạo và dẫn đến nồng độ glycogen thấp. Nồng độ glycogen thấp dẫn đến biểu mô âm đạo mỏng và pH âm đạo > 4,5 và dẫn đến số lượng các loài thưa thớt. Do môi trường âm đạo khác nhau, viêm âm đạo do vi khuẩn và nấm candida ít phổ biến hơn ở bệnh nhân trước tuổi dậy thì và sau mãn kinh.

Các yếu tố có xu hướng tăng quá mức các mầm bệnh nhiễm khuẩn âm đạo bao gồm

Sử dụng kháng sinh (có thể làm giảm lượng vi khuẩn lactobacilli)

PH âm đạo kiềm hoá do máu kinh nguyệt hoặc tinh dịch

Thụt rửa âm đạo

Mang thai

Bệnh tiểu đường

Vật thể lạ trong âm đạo (ví dụ như quên nút bông vệ sinh hay vòng nâng âm đạo)

Ngứa âm hộ cũng có thể là do viêm da âm hộ do chất kích thích hoặc quá mẫn. Bệnh nhân có thể gãi và gây ra vết xước âm hộ, hoặc, nếu ngứa mạn tính, họ có thể bị một bệnh mạn tính ở da âm hộ, được gọi là lichen simplex mạn tính. Các bệnh da âm hộ khác (ví dụ: lichen phẳng và lichen xơ cứng) được cho là kết quả của các quá trình qua trung gian miễn dịch.