Ngứa âm hộ-âm đạo (ngứa) và/hoặc khí hư âm đạo do viêm da hoặc niêm mạc nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng. Các triệu chứng cũng có thể bao gồm kích ứng, nóng rát và giao hợp đau. Các triệu chứng âm hộ-âm đạo là một trong những lý do phổ biến nhất khiến bệnh nhân đi khám phụ khoa.
Nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư thay đổi theo giai đoạn hoặc tình trạng sinh sản: tiền kinh nguyệt, tuổi sinh sản, mang thai hoặc mãn kinh. Các triệu chứng âm hộ-âm đạo ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và sau mãn kinh không mang thai được thảo luận ở đây. (Xem thêm Ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo ở trẻ em.)
Sinh lý bệnh của ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Khí hư âm đạo sinh lý xảy ra hàng ngày ở nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và lượng khí hư có thể tăng lên khi nồng độ estrogen cao. Estrogen cao trong các tình huống sau:
Một vài ngày trước khi rụng trứng
Trong vài tháng trước khi có kinh nguyệt và trong khi mang thai (khi sản xuất estrogen tăng)
Với việc sử dụng các loại thuốc có estrogen hoặc làm tăng sản sinh estrogen (ví dụ: một số loại thuốc hỗ trợ sinh sản)
Tuy nhiên, đau dai dẳng hoặc tái phát, kích ứng, bỏng rát và ngứa không bình thường và cần đánh giá thêm.
Thông thường, ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, loài là thành phần chủ yếu của hệ vi khuẩn âm đạo bình thường. Nồng độ glycogen cao trong các tế bào biểu mô âm đạo, thứ phát do tác dụng của estrogen, thúc đẩy sự phát triển của . Quần cư của những vi khuẩn này giữ độ pH trong phạm vi âm đạo bình thường (3,5 đến 4,5), do đó ngăn ngừa sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây bệnh. Hệ vi khuẩn âm đạo bình thường cũng bao gồm Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, liên cầu nhóm B, Mycoplasma sinh dục và Candida albicans. Ở bệnh nhân trước tuổi dậy thì và sau mãn kinh, thiếu estrogen ức chế sự phát triển bình thường của vi khuẩn âm đạo và dẫn đến nồng độ glycogen thấp. Nồng độ glycogen thấp dẫn đến biểu mô âm đạo mỏng và pH âm đạo > 4,5 và dẫn đến số lượng các loài thưa thớt. Do môi trường âm đạo khác nhau, viêm âm đạo do vi khuẩn và nấm candida ít phổ biến hơn ở bệnh nhân trước tuổi dậy thì và sau mãn kinh.
Các yếu tố có xu hướng tăng quá mức các mầm bệnh nhiễm khuẩn âm đạo bao gồm
Sử dụng kháng sinh (có thể làm giảm lượng vi khuẩn lactobacilli)
PH âm đạo kiềm hoá do máu kinh nguyệt hoặc tinh dịch
Thụt rửa âm đạo
Mang thai
Bệnh tiểu đường
Vật thể lạ trong âm đạo (ví dụ như quên nút bông vệ sinh hay vòng nâng âm đạo)
Ngứa âm hộ cũng có thể là do viêm da âm hộ do chất kích thích hoặc quá mẫn. Bệnh nhân có thể gãi và gây ra vết xước âm hộ, hoặc, nếu ngứa mạn tính, họ có thể bị một bệnh mạn tính ở da âm hộ, được gọi là lichen simplex mạn tính. Các bệnh da âm hộ khác (ví dụ: lichen phẳng và lichen xơ cứng) được cho là kết quả của các quá trình qua trung gian miễn dịch.
Căn nguyên của ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Các nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo khác nhau tùy theo tình trạng nội tiết tố (xem bảng Một số nguyên nhân gây ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo).
Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
Viêm âm đạo cũng là nguyên nhân phổ biến gây ngứa và khí hư âm đạo ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Các loại phổ biến nhất là
Viêm âm đạo trichomonal (thường là lây truyền qua đường tình dục)
Đôi khi do một bệnh nhiễm trùng khác (ví dụ: bệnh lậu, nhiễm chlamydia) gây khí hư. Những nhiễm trùng này cũng có thể gây ra viêm vùng chậu.
Viêm âm đạo cũng có thể do các vật thể lạ (ví dụ như nút bông vệ sinh bị quên).
Herpes sinh dục đôi khi gây ngứa, đau nhói, hoặc bỏng rát âm đạo. Đợt bùng phát đầu tiên thường biểu hiện bằng loét âm hộ đau và hạch to ở bẹn.
Phụ nữ sau mãn kinh
Ở phụ nữ sau mãn kinh, hội chứng sinh dục tiết niệu của thời kỳ mãn kinh (trước đây được gọi là viêm teo âm đạo) là một nguyên nhân phổ biến gây khí hư âm đạo.
Những phụ nữ đi tiểu không tự chủ được hoặc khi đi ngủ có thể bị viêm âm hộ do hóa chất.
Phụ nữ ở mọi lứa tuổi
Viêm âm hộ không nhiễm trùng chiếm tới 1/3 số trường hợp viêm âm hộ âm đạo. Nó có thể xuất phát từ phản ứng quá mẫn hoặc kích ứng với các tác nhân khác nhau, bao gồm thuốc xịt vệ sinh, nước hoa,băng vệ sinh, xà phòng giặt, chất tẩy trắng, chất làm mềm vải, và đôi khi thuốc diệt tinh trùng, kem và dịch bôi trơn, bao cao su latex, vòng tránh thai âm đạo và màng ngăn tránh thai.
Ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo cũng có thể là kết quả của các bệnh lý ở da (ví dụ: bệnh vẩy nến, lichen xơ hóa, lichen phẳng, lichen simplex mạn tính).
Hiếm gặp lỗ rò giữa ruột và đường sinh dục có thể và dẫn đến nhiễm trùng âm đạo hoặc nhiễm trùng âm hộ. Các lỗ rò thường có nguồn gốc sản khoa (do chấn thương khi sinh qua đường âm đạo hoặc biến chứng của nhiễm trùng tầng sinh môn), nhưng đôi khi chúng là kết quả của bệnh viêm ruột, khối u vùng chậu hoặc phẫu thuật vùng chậu (ví dụ: phẫu thuật cắt tử cung, phẫu thuật hậu môn).
Một số nguyên nhân gây ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Nguyên nhân
Những phát hiện gợi ý
Tiếp cận chẩn đoán*
Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
Khí hư âm đạo có mùi hôi (tanh như cá), loãng, màu vàng xanh hoặc xám, có bọt
Đôi khi bị kích ứng âm hộ-âm đạo
Tiêu chuẩn chẩn đoán Amsel (3/4):
NAAT
Đôi khi được phát hiện trên xét nghiệm Papanicolaou (Pap)†
Khí hư âm đạo trắng, đặc, giống như sữa đông dính vào thành âm đạo
Kích thích, phù nề, ngứa âm đạo và âm hộ
Triệu chứng có thể trầm trọng hơn sau khi quan hệ và trước chu kỳ kinh
Đôi khi sử dụng kháng sinh gần đây
Không phức tạp (tất cả những điều sau đây): Các đợt rải rác, không thường xuyên; các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình; mầm bệnh thường là Candida albicans; bệnh nhân suy giảm miễn dịch
Phức tạp (bất kỳ tình trạng nào sau đây): Các đợt tái phát (từ 4 lần trở lên); các triệu chứng nặng; Candida không albicans; bệnh nhân suy giảm miễn dịch (ví dụ: tiểu đường, HIV, liệu pháp ức chế miễn dịch)
Tiêu chuẩn chẩn đoán:
Nuôi cấy nấm, đặc biệt là nếu nghi ngờ Candida không albican
Xét nghiệm dò DNA bằng PCR
Đôi khi được phát hiện trên xét nghiệm Pap†
Dịch tiết màu xanh vàng, có bọt và thường có mùi tanh
Thường bị kích ứng, ban đỏ và phù nề âm hộ và âm đạo
Đôi khi khó đi tiểu hoặc giao hợp đau
đôi khi có các nốt đỏ như quả dâu bám trên thành âm đạo hay cổ tử cung
NAAT (xét nghiệm ưu tiên)
pH âm đạo và soi tươi có các sinh vật hình quả lê di động được nhìn thấy trên kính hiển vi
Xét nghiệm chẩn đoán nhanh, que thử dòng chảy miễn dịch sắc ký
Nuôi cấy
Đôi khi được phát hiện trên xét nghiệm Pap†
Đau bụng hoặc vùng chậu
Tiết dịch nhầy ở cổ tử cung
Đôi khi sốt
Di động cổ tử cung, ấn đau tử cung và phần phụ
Xét nghiệm lậu và chlamydia
Số lượng bạch cầu
Đôi khi chẩn đoán hình ảnh vùng chậu
Vật thể lạ (thường do quên nút bông vệ sinh)
Tiết dịch âm đạo nhiều, mùi rất hôi thối gây mệt mỏi, thường phù nề, ngứa rát, tiểu khó và đôi khi đau khi quan hệ tình dục
Nhìn thấy vật thể khi khám lâm sàng
Khám vùng chậu
Phụ nữ sau mãn kinh
Hội chứng niệu sinh dục của thời kỳ mãn kinh
Khí hư ít màu trắng hoặc vàng nhạt, đôi khi có máu
Khô âm đạo và/hoặc giao hợp đau
Đôi khi nứt kẽ âm hộ-âm đạo hoặc đốm máu khi quan hệ tình dục
Teo âm hộ-âm đạo kèm theo mô âm hộ-âm đạo mỏng manh, khô, đôi khi đau nhẹ
Khám vùng chậu cộng với những dấu hiệu sau:
Viêm âm đạo gây ngứa do vi khuẩn từ nước tiểu hay phân
Ban đỏ âm hộ lan tỏa
Các yếu tố nguy cơ (ví dụ, tiểu không tự chủ, nằm lâu ngày)
Khám vùng chậu
Mọi lứa tuổi
Phản ứng quá mẫn
Ban đỏ âm hộ-âm đạo, phù nề, ngứa (đôi khi dữ dội), khí hư âm đạo
Tiền sử phơi nhiễm gần đây của mô âm hộ với sản phẩm hoặc thuốc mới (ví dụ: thuốc xịt vệ sinh, chất bôi trơn, phụ gia nước tắm, điều trị tại chỗ cho nhiễm trùng nấm candida, chất làm mềm vải, thuốc tẩy hoặc xà phòng giặt)
Khám vùng chậu
Viêm (ví dụ: xạ trị vùng chậu, hóa trị, sử dụng thuốc viêm âm đạo lâu dài)
Khí hư âm đạo ít màu trắng hoặc vàng nhạt
Đôi khi giao hợp đau
Đôi khi ngứa, ban đỏ, đau rát, chảy máu nhẹ
Đôi khi hẹp âm đạo (sau khi xạ trị vùng chậu)
Chẩn đoán loại trừ dựa trên tiền sử và các yếu tố nguy cơ cộng với các dấu hiệu sau:
Rò ruột (biến chứng của chuyển dạ có tắc nghẽn, khối u vùng chậu, phẫu thuật vùng chậu hoặc bệnh viêm ruột)
Khí hư hôi thối do có phân rò âm đạo
Nhìn thấy trực tiếp hoặc sờ thấy lỗ rò ở phần dưới âm đạo
Xét nghiệm có nhuộm (màu xanh methylen thấm vào trực tràng, sau đó hiển thị hình ảnh trong âm đạo)
Bệnh lý ở da (ví dụ: bệnh vẩy nến, lichen xơ cứng, lichen phẳng, lichen simplex mạn tính)
Các đặc tính nổi bật của bộ phận sinh dục và ngoài da
Khám vùng chậu
Đôi khi sinh thiết
* Nếu có khí hư, hãy kiểm tra bằng kính hiển vi soi tươi trong nước muối sinh lý và trong chế phẩm KOH cũng như xét nghiệm thường là xét nghiệm trichomonas, lậu và chlamydia (trừ khi rõ ràng có nguyên nhân không nhiễm trùng như là dị ứng hoặc dị vật).
† Xét nghiệm Papanicolaou (Pap) không phải là một xét nghiệm đáng tin cậy để chẩn đoán viêm âm đạo; báo cáo tình cờ về viêm âm đạo trên báo cáo tế bào học cổ tử cung cần được xác nhận dựa trên các triệu chứng và đánh giá thêm.
KOH = kali hydroxit, NAAT = xét nghiệm khuếch đại axit nucleic, PCR = phản ứng chuỗi polymerase.
Đánh giá ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Lịch sử
Tiền sử của bệnh hiện tại bao gồm khởi phát các triệu chứng (và liệu có bất kỳ yếu tố gây ra nào, ví dụ: sản phẩm âm đạo mới), thời gian, mức độ nặng và bản chất của các triệu chứng (ví dụ: ngứa, bỏng, đau, tiết dịch) và mối liên quan của các triệu chứng với chu kỳ kinh nguyệt. Nếu có khí hư âm đạo, bệnh nhân nên được hỏi về màu sắc và mùi của khí hư cũng như bất kỳ yếu tố làm trầm trọng thêm và thuyên giảm (đặc biệt là những yếu tố liên quan đến kinh nguyệt và quan hệ tình dục). Họ cũng nên được hỏi về việc sử dụng thuốc xịt vệ sinh hoặc nước hoa, thụt rửa, kem hoặc chất bôi trơn âm đạo, bao cao su latex, chất diệt tinh trùng, vòng tránh thai âm đạo, màng ngăn và vòng tránh thai.
Thăm khám toàn thân nên bao gồm các triệu chứng gợi ý về nguyên nhân có thể gây ra, bao gồm những biểu hiện sau:
Sốt hoặc ớn lạnh và đau bụng: Bệnh viêm vùng chậu
Đa niệu và chứng uống nhiều: Bệnh tiểu đường mới khởi phát
Tiền sử y khoa cần lưu ý đến những yếu tố nguy cơ sau:
Nhiễm nấm Candida (ví dụ, sử dụng kháng sinh gần đây, bệnh tiểu đường, nhiễm HIV, các rối loạn miễn dịch khác)
Bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (ví dụ, giao hợp không an toàn, nhiều bạn tình)
Rò (ví dụ, bệnh Crohn, ung thư bộ phận sinh dục hoặc đường tiêu hóa, phẫu thuật vùng chậu hoặc trực tràng, vết rách trong khi sinh)
Sử dụng thuốc hoặc sản phẩm âm hộ âm đạo không kê đơn
Thực hành vệ sinh âm hộ-âm đạo (ví dụ: cạo lông, thụt rửa)
Khám thực thể
Khám sức khoẻ tập trung vào khám vùng chậu.
Vùng bẹn, mu, đáy chậu và quanh hậu môn được kiểm tra xem có tổn thương, tổn thương da (bao gồm trầy xước, nứt, phát ban), rận mu và hạch bẹn không. Âm hộ được kiểm tra các tổn thương (ví dụ: loét, trợt, dát, sẩn, mảng), ban đỏ, phù nề, teo, thay đổi cấu trúc âm hộ (ví dụ: tiêu nếp gấp bao quanh âm hộ), dính hoặc trầy xước. Ghi nhận màu sắc của tổn thương.
Một mỏ vịt bôi trơn bằng nước được sử dụng để kiểm tra thành âm đạo xem có ban đỏ, teo, tổn thương (ví dụ: nang, trầy xước, dính), khí hư và bằng chứng của lỗ rò không. Khí hư âm đạo sinh lý bình thường thường thường có màu trắng và dạng kem hoặc trong và khi khám thấy ở âm đạo hoặc dính vào thành âm đạo. Cổ tử cung được kiểm tra xem có viêm, dễ vỡ, tổn thương và khí hư không. Đo pH âm đạo (phạm vi bình thường là 3,5 đến 4,5) và lấy mẫu dịch tiết để xét nghiệm. Khám bằng hai tay được thực hiện để xác định đau khi cử động cổ tử cung và đau phần phụ hoặc tử cung (gợi ý bệnh viêm vùng chậu).
Nếu nghi ngờ bệnh hệ thống (ví dụ bệnh viêm ruột, tiểu đường), khám thực thể tổng quát cũng được thực hiện.
Các dấu hiệu cảnh báo
Những phát hiện sau đây cần được quan tâm đặc biệt:
Sốt hoặc đau vùng chậu: Có thể mắc bệnh viêm vùng chậu
Khí hư có máu ở phụ nữ mãn kinh: Cần đánh giá ung thư nội mạc tử cung
Khí hư trong phân: Gợi ý lỗ rò
Giải thích các dấu hiệu
Thông thường, bệnh sử và khám thực thể gợi ý chẩn đoán (xem bảng Một số nguyên nhân gây ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo), mặc dù có thể có nhiều sự trùng lặp.
Ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, khí hư do viêm âm đạo phải được phân biệt với khí hư sinh lý:
Khí hư âm đạo sinh lý thường có màu trắng hoặc trong, không mùi và không gây kích ứng.
Viêm âm đạo do vi khuẩn thì thường tiết dịch ít, xanh xám và có mùi tanh cá thối.
Viêm âm đạo do trichomonas thì tiết dịch bọt, vàng xanh, thường có mùi tanh và gây đau âm hộ.
Viêm âm đạo do Candida gây ra khí hư đặc, trắng, giống như sữa đông kèm theo ngứa, thường nặng
Tiếp xúc với các chất gây kích ứng hay dị ứng khiến âm hộ bị kích thích và bị viêm dù chỉ với lượng dịch tiết rất nhỏ.
Khí hư do viêm cổ tử cung (ví dụ: do bệnh viêm vùng chậu) có thể giống với viêm âm đạo. Đau bụng hoặc vùng chậu và ấn đau khi cử động cổ tử cung, ấn đau tử cung và ấn đau phần phụ gợi ý bệnh viêm vùng chậu. Nếu nghi ngờ nhiễm trùng vùng chậu kèm theo ổ áp xe, cần phải siêu âm, chụp CT hoặc chụp MRI.
Ở phụ nữ ở mọi lứa tuổi, ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo có thể do các bệnh lý ở da (ví dụ: bệnh vẩy nến, lichen xơ cứng, lichen phẳng, lichen simplex mạn tính), thường có thể được phân biệt bằng tiền sử và các dấu hiệu trên da.
Khí hư có máu có thể do ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, ung thư cổ tử cung hoặc ung thư tử cung; ung thư có thể được phân biệt với viêm âm đạo bằng cách khám, chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết.
Trong hội chứng sinh dục tiết niệu của thời kỳ mãn kinh, khí hư ít và thường loãng và trắng, hoặc vàng nhạt, hoặc đôi khi có thể có ít máu. Âm đạo teo và khô nên quan hệ khó khăn, đau.
Xét nghiệm
Tất cả bệnh nhân bị ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo đều cần thực hiện xét nghiệm tại phòng khám sau đây (1):
pH âm đạo
Độ kết dính
Chuẩn bị kali hydroxit (KOH) (xét nghiệm whiff và kính hiển vi)
Xét nghiệm bệnh lậu, chlamydia và trichomonas thường được thực hiện trừ khi rõ ràng có nguyên nhân không nhiễm trùng (ví dụ: dị ứng, dị vật).
Một mẫu khí hư âm đạo được kiểm tra bằng giấy pH; pH âm đạo bình thường là 3,5 đến 4,5. Sau đó, dịch tiết được đặt trên 2 lam kính:
Soi tươi trong nước muối sinh lý được chuẩn bị bằng 0,9% natri clorua
Soi tươi trong kali hydroxit (KOH) được chuẩn bị với 10% kali hydroxit
Vùng nước ướt được kiểm tra bằng kính hiển vi càng sớm càng tốt để phát hiện trichomonads, có thể trở nên nhầy nhàng và khó nhận ra trong vòng vài phút sau khi chuẩn bị trượt. Lam kính cũng được kiểm tra các tế bào đầu mối và bạch cầu đa nhân.
Lam kinh pha loãng với KOH được kiểm tra mùi cá chết (xét nghiệm whiff), gây ra bởi các chất amin được sinh ra trong viêm âm đạo do trichomonas hoặc viêm âm đạo do nhiễm khuẩn. Kali hydroxit cũng được sử dụng để kiểm tra nấm Candida; KOH hòa tan hầu hết các chất tế bào ngoại trừ sợi nấm men, làm cho việc xác định dễ dàng hơn.
Các xét nghiệm thương mại để kiểm tra viêm âm đạo do vi khuẩn, nấm candida và trichomonas hiện đã có sẵn và có thể được sử dụng nếu không có giấy pH, KOH hoặc kính hiển vi.
Nếu các tiêu chuẩn lâm sàng và kết quả xét nghiệm tại phòng khám không kết luận được, dịch tiết có thể được xét nghiệm bằng xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) để tìm Trichomonas hoặc nuôi cấy tìm nấm hoặc trichomonas.
Xét nghiệm Papanicolaou (Pap) không phải là một xét nghiệm đáng tin cậy để chẩn đoán viêm âm đạo; báo cáo tình cờ về viêm âm đạo trên báo cáo tế bào cổ tử cung cần được xác nhận dựa trên các triệu chứng và đánh giá thêm.
Tự chẩn đoán viêm âm đạo thông thường không được khuyến nghị vì độ chính xác hạn chế và tính chất không đặc hiệu của các triệu chứng âm hộ-âm đạo.
Nếu nghi ngờ viêm cổ tử cung hoặc bệnh viêm vùng chậu, công thức máu và/hoặc chẩn đoán hình ảnh vùng chậu bằng siêu âm, chụp CT hoặc chụp MRI được thực hiện.
Tài liệu tham khảo về đánh giá
1. Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin, Number 215. Obstet Gynecol. 2020;135(1):e1-e17. doi:10.1097/AOG.0000000000003604
Điều trị ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Nguyên nhân cụ thể gây ngứa hoặc khí hư sẽ được điều trị, bao gồm viêm âm đạo do vi khuẩn, nhiễm nấm candida âm hộ-âm đạo hoặc bệnh do trichomonas (1).
Phụ nữ nên được khuyên không nên sử dụng thụt rửa âm đạo. Nên tránh sử dụng các sản phẩm âm hộ (ví dụ: xà phòng, thuốc xịt vệ sinh phụ nữ). Nếu cần dùng xà phòng thì chọn loại ít gây kích ứng. Thỉnh thoảng sử dụng túi đá lạnh hoặc bồn tắm nước ấm có thể làm giảm triệu chứng đau và ngứa. Vùng âm hộ và vùng bẹn nên được làm khô hoàn toàn sau khi tắm.
Nếu viêm âm hộ mạn tính do nằm liệt giường hoặc không tự chủ thì việc chăm sóc âm hộ cần được cải thiện.
Nếu không xác định được nguyên nhân cụ thể và các triệu chứng vừa hoặc nặng hoặc không đáp ứng với các biện pháp khác, có thể cần dùng thuốc. Đối với ngứa, các thuốc chống nấm hoặc thuốc corticosteroid hiệu lực thấp tại chỗ (ví dụ 1% hydrocortisone bôi 2 lần/ngày) có thể được áp dụng bôi âm hộ nếu thích hợp. nhưng không nên để vào âm đạo.
Tài liệu tham khảo về điều trị
1. Vaginitis in Nonpregnant Patients: ACOG Practice Bulletin, Number 215. Obstet Gynecol. 2020;135(1):e1-e17. doi:10.1097/AOG.0000000000003604
Các điểm thiết yếu ở người cao tuổi: Ngứa âm hộ-âm đạo hoặc khí hư âm đạo
Ở phụ nữ sau mãn kinh, lượng estrogen giảm rõ rệt khiến độ pH trong âm đạo trở nên ít axit hơn và gây ra tình trạng mỏng âm đạo. Âm đạo mỏng là một trong những triệu chứng của hội chứng tiết niệu sinh dục của thời kỳ mãn kinh. Trong hội chứng này, viêm âm đạo thường dẫn đến khí hư bất thường, lượng ít và có thể loãng, có màu trắng hoặc vàng nhạt. Giao hợp đau là phổ biến, và các mô âm đạo có vẻ mỏng manh và khô.
Các nguyên nhân phổ biến khác làm giảm estrogen ở phụ nữ cao tuổi (hoặc phụ nữ khác) bao gồm cắt bỏ buồng trứng, xạ trị vùng chậu, một số loại thuốc hóa trị và thuốc ức chế aromatase.
Estrogen âm đạo liều thấp là phương pháp điều trị ưu tiên cho hội chứng tiết niệu sinh dục của thời kỳ mãn kinh.
Viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo do nấm Candida và viêm âm đạo do nấm trichomonal có thể xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh.
Vệ sinh kém (ví dụ ở những bệnh nhân tiểu không tự chủ hoặc nằm một chỗ) có thể dẫn đến chứng viêm âm hộ mạn tính do kích ứng hóa học bởi nước tiểu hoặc phân.
Sau khi mãn kinh, nguy cơ ung thư tăng lên, những triệu chứng tiết dịch lẫn máu có nguy cơ ác tính cao nên những trường hợp này cần phải được đánh giá sớm.
Những điểm chính
Nguyên nhân gây ngứa âm hộ-âm đạo và khí hư âm đạo khác nhau tùy theo độ tuổi của bệnh nhân.
Với hầu hết bệnh nhân, đo pH âm đạo và kiểm tra các chất tiết bằng nhuộm soi dưới kính hiển vi; nếu cần thì xét nghiệm để xác định các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục.
Ở phụ nữ sau mãn kinh, đánh giá kịp thời bất kỳ dịch tiết âm đạo.