skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Nguyên nhân viêm màng ngoài tim cấp

Nguyên nhân

Ví dụ

Bệnh thấp khớp hệ thống

Viêm khớp dạng thấp

Lupus ban đỏ hệ thống (SLE)

Xơ cứng bì hệ thống

Nhiễm khuẩn

Trực khuẩn gram âm

Haemophilus influenzae (ở trẻ em)

Bệnh Lyme

Thấp tim

tụ cầu khuẩn

Streptococci

Bệnh lao*

Ung thư

Ung thư vú

Kaposi sarcoma (ở những người nhiễm HIV)

Bệnh bạch cầu

Ung thư phổi

Thuốc

Thuốc chống đông máu

Hydralazine

Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch

Isoniazid

Methysergide

Penicillin

Phenytoin

Procainamide

Nhiễm nấm

Blastomycosis

Nhiễm nấm Candida

Bệnh nấm coccidioidomycosis

Bệnh histoplasmosis

Vô căn

Các rối loạn viêm (ví dụ như bệnh lao)

Thoái hóa dạng tinh bột

Bệnh viêm đại tràng

Bệnh sarcoid

Nhồi máu cơ tim

Nhiễm ký sinh trùng

Amebiasis

Bệnh sán dây nhỏ (Echinococcosis)

Bệnh do Toxoplasma

Hội chứng hậu nhồi máu cơ tim (Dressler)

Hội chứng hậu mở màng ngoài tim

Liệu pháp bức xạ

Chấn thương

Ure huyết

Nhiễm virus

Virus Coxsackie B

Echovirus

HIV

Virus cúm

SARS-CoV-2

* Viêm màng ngoài tim do lao chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp viêm màng ngoài tim cấp tính hoặc bán cấp ở Hoa Kỳ nhưng phần lớn các trường hợp ở một số khu vực của Ấn Độ và Châu Phi.

† Nếu bệnh nhân nhiễm HIV bị ung thư hạch, sarcoma Kaposi hoặc một số bệnh nhiễm trùng (ví dụ: nhiễm trùng do Mycobacteria avium, M. tuberculosis hoặc Nocardia; các bệnh nhiễm nấm hoặc nhiễm vi rút khác), viêm màng ngoài tim có thể xảy ra.

* Viêm màng ngoài tim do lao chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp viêm màng ngoài tim cấp tính hoặc bán cấp ở Hoa Kỳ nhưng phần lớn các trường hợp ở một số khu vực của Ấn Độ và Châu Phi.

† Nếu bệnh nhân nhiễm HIV bị ung thư hạch, sarcoma Kaposi hoặc một số bệnh nhiễm trùng (ví dụ: nhiễm trùng do Mycobacteria avium, M. tuberculosis hoặc Nocardia; các bệnh nhiễm nấm hoặc nhiễm vi rút khác), viêm màng ngoài tim có thể xảy ra.

Trong các chủ đề này