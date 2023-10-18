Nguyên nhân viêm màng ngoài tim cấp
Nguyên nhân
Ví dụ
Bệnh thấp khớp hệ thống
Lupus ban đỏ hệ thống (SLE)
Nhiễm khuẩn
Haemophilus influenzae (ở trẻ em)
Thấp tim
Ung thư
Kaposi sarcoma (ở những người nhiễm HIV)
Thuốc
Thuốc chống đông máu
Hydralazine
Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch
Isoniazid
Methysergide
Penicillin
Phenytoin
Procainamide
Nhiễm nấm
Vô căn
—
Các rối loạn viêm (ví dụ như bệnh lao)
—
Nhiễm ký sinh trùng
Bệnh sán dây nhỏ (Echinococcosis)
—
Hội chứng hậu mở màng ngoài tim
—
Liệu pháp bức xạ
—
Chấn thương
—
Ure huyết
—
Nhiễm virus
Virus Coxsackie B
Echovirus
HIV†
* Viêm màng ngoài tim do lao chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp viêm màng ngoài tim cấp tính hoặc bán cấp ở Hoa Kỳ nhưng phần lớn các trường hợp ở một số khu vực của Ấn Độ và Châu Phi.
† Nếu bệnh nhân nhiễm HIV bị ung thư hạch, sarcoma Kaposi hoặc một số bệnh nhiễm trùng (ví dụ: nhiễm trùng do Mycobacteria avium, M. tuberculosis hoặc Nocardia; các bệnh nhiễm nấm hoặc nhiễm vi rút khác), viêm màng ngoài tim có thể xảy ra.