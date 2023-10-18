* Viêm màng ngoài tim do lao chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp viêm màng ngoài tim cấp tính hoặc bán cấp ở Hoa Kỳ nhưng phần lớn các trường hợp ở một số khu vực của Ấn Độ và Châu Phi.