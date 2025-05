* Nhiều loại thuốc có thể gây co giật nếu dùng quá nhiều. Ở một số người, một số loại thuốc có thể làm cho các cơn co giật dễ xảy ra hơn bằng cách làm cho các tế bào thần kinh trong não dễ bị kích thích hơn. Những loại thuốc này được cho là làm giảm ngưỡng co giật.