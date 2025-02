Các thành phần tế bào của hệ thống miễn dịch

Đáp ứng miễn dịch cơ bản: Khi các tế bào B trưởng thành nguyên bản gặp kháng nguyên, chúng trở thành các nguyên bào lympho, trải qua sự tăng sinh dòng và biệt hóa thành các tế bào nhớ, có thể đáp ứng với kháng nguyên tương tự trong tương lai hoặc trở thành tế bào dưỡng bào tiết ra kháng thể. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, có một khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều ngày trước khi sản xuất kháng thể. Ban đầu chỉ có IgM được tạo ra. Sau đó, với sự trợ giúp của tế bào T, tế bào B có thể sắp xếp lại các gen Ig của chúng và trải qua quá trình chuyển đổi lớp để tạo ra IgG, IgA hoặc IgE đặc hiệu cho kháng nguyên. Do đó, ở lần tiếp xúc đầu tiên, đáp ứng chậm và ban đầu cung cấp khả năng miễn dịch bảo vệ hạn chế.

Đáp ứng miễn dịch thứ phát (hồi đáp hoặc tăng cường): Khi tế bào B trí nhớ và tế bào Th tiếp xúc lại với kháng nguyên, tế bào B trí nhớ nhanh chóng tăng sinh, biệt hóa thành tương bào trưởng thành và nhanh chóng tạo ra một lượng lớn kháng thể (chủ yếu là IgG do sự chuyển đổi lớp do tế bào T gây ra). Kháng thể cũng có ái lực gắn kết mạnh hơn với kháng nguyên do đột biến gen mã hóa các vùng biến đổi của kháng thể. Kháng thể được phóng thích vào máu và các mô khác, nơi nó có thể phản ứng với kháng nguyên. Như vậy, sau khi tái phơi nhiễm, đáp ứng miễn dịch sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn.