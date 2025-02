Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

Bệnh viêm mũi dị ứng theo mùa hoặc ngứa kéo dài, hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, và đôi khi viêm kết mạc, do phơi nhiễm với phấn hoa hoặc các chất gây dị ứng khác. Chẩn đoán nhờ khai thác bệnh sử và đôi khi làm xét nghiệm da. Điều trị bậc một là dùng xịt mũi corticosteroid (có hoặc không dùng kèm thuốc kháng histamine đường uống hoặc xịt mũi) hoặc dùng phối hợp thuốc kháng histamine đường uống với thuốc thông mũi dạng uống.

(Xem thêm Tổng quan các rối loạn dị ứng và Atopi)

Viêm mũi dị ứng có thể xảy ra theo mùa hoặc quanh năm (một dạng viêm mũi quanh năm). Viêm mũi theo mùa thường gặp do dị ứng. Ít nhất 25% viêm mũi quanh năm không do dị ứng.

Viêm mũi dị ứng theo mùa (viêm mũi dị ứng) thường gây ra bởi chất gây dị ứng thực vật, và các chất thay đổi theo mùa và vị trí địa lý. Các chất gây dị ứng thực vật thường gặp bao gồm:

Mùa xuân: Cỏ cây (ví dụ, cây sồi, cây đu, cây phong, bạch dương, cây bách xù, ô liu)

Mùa hè: Phấn hoa cỏ (ví dụ, Bermuda, cỏ đuôi mèo, cỏ ngọt mùa xuân, vườn cây ăn quả, Johnson) và phấn hoa cỏ dại (ví dụ cây cúc Nga, cây anh đào Anh)

Mùa thu: Các phấn hoa cỏ dại khác (ví dụ, cỏ ambrozi

Nguyên nhân cũng khác nhau theo vùng, và viêm mũi dị ứng theo mùa thỉnh thoảng do các bào tử nấm mốc trong không khí.

Viêm mũi dai dẳng là do tiếp xúc quanh các chất gây dị ứng hít trong nhà (ví dụ phân mèo, các bộ phận của con gián, súc vật) hoặc bằng phản ứng rất mạnh với các phấn hoa theo mùa liên tiếp.

Bệnh viêm mũi dị ứng và hen thường đồng mắc; viêm mũi và hen đều là kết quả của một quá trình dị ứng (đều là đường hô hấp) hoặc viêm mũi chỉ là yếu tố kịch phát gây hen không rõ ràng.

Nhiều dạng viêm mũi quanh năm không do dị ứng bao gồm viêm mũi do nhiễm trùng, vận mạch, do thuốc (ví dụ: do aspirin hoặc thuốc chống viêm không steroid [NSAID]), viêm mũi teo và viêm mũi không do dị ứng có tăng bạch cầu ái toan (NARES).

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm mũi dị ứng Bệnh nhân có ngứa (trong mũi, mắt hoặc miệng), hắt hơi, chảy nước mũi, và nghẹt mũi và xoang. Tắc nghẽn xoang có thể gây đau đầu vùng trán; viêm xoang do vi rút hoặc do vi khuẩn là biến chứng thường gặp của viêm mũi dị ứng. Ho và thở khò khè cũng có thể xảy ra, đặc biệt nếu bệnh nhân mắc hen. Đặc điểm nổi bật nhất của viêm mũi quanh năm là tắc nghẽn mũi mạn tính, ở trẻ em, có thể dẫn đến viêm tai giữa mạn tính; các triệu chứng khác nhau về mức độ nghiêm trọng trong suốt cả năm. Ngứa không nổi bật so với viêm mũi theo mùa. Viêm xoang mạn tính và polyp mũi có thể tiến triển. Các dấu hiệu bao gồm cuốn mũi phù nề, đỏ hơi xanh và trong một số trường hợp là viêm mũi dị ứng theo mùa, tiêm kết mạc và phù mi mắt. Nếu có viêm kết mạc dị ứng, các triệu chứng bao gồm ngứa mắt hai bên từ nhẹ đến nặng, xung huyết kết mạc, nhạy cảm với ánh sáng, phù nề mi mắt và chảy nước mắt hoặc chảy nước mắt.

Chẩn đoán viêm mũi dị ứng Bệnh sử và khám lâm sàng

Đôi khi xét nghiệm da, xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu dị ứng, hoặc cả hai Viêm mũi dị ứng thường có thể được chẩn đoán dựa vào khai thác bệnh sử. Xét nghiệm chẩn đoán thường không cần thiết trừ khi bệnh nhân không cải thiện khi điều trị theo kinh nghiệm; những bệnh nhân như vậy, xét nghiệm da xác định phản ứng với phấn hoa (theo mùa) hoặc phân mèo, gián, động vật hoang dã, nấm mốc, hoặc các kháng nguyên khác (cây lâu năm), có thể được sử dụng để hướng dẫn điều trị bổ sung. Đôi khi, kết quả xét nghiệm da không rõ ràng hoặc không thể thực hiện xét nghiệm (ví dụ: vì bệnh nhân đang dùng thuốc ảnh hưởng đến kết quả và không thể ngừng thuốc một cách an toàn); khi đó, xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng sẽ được thực hiện. Có thể thực hiện xét nghiệm phết tế bào mũi để phát hiện bạch cầu ái toan để xác nhận viêm mũi dị ứng. Mặc dù xét nghiệm này hiếm khi được thực hiện, nhưng nó có thể là một phương pháp thay thế hữu ích cho việc chích kim ở trẻ em hoặc được sử dụng như một công cụ bổ sung trong việc đánh giá viêm mũi. Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm không rõ ràng (1). Bạch cầu ái toan phát hiện trong dịch mũi cùng với xét nghiệm da âm tính gợi ý đến tình trạng nhạy cảm với aspirin hoặc viêm mũi không dị ứng tăng bạch cầu ái toan (NARES). Viêm mũi họng dai dẳng không do dị ứng thường được chẩn đoán dựa trên khai thác bệnh sử. Việc không có đáp ứng trên lâm sàng với phương pháp điều trị viêm mũi dị ứng giả định và kết quả âm tính khi xét nghiệm da và/hoặc xét nghiệm IgE huyết thanh đặc hiệu với chất gây dị ứng cũng gợi ý nguyên nhân không phải do dị ứng; các rối loạn cần xem xét bao gồm khối u mũi, VA to, cuốn mũi phì đại, u hạt có viêm đa mạch và bệnh sarcoit. Tài liệu tham khảo chẩn đoán 1. Pal I, Babu AS, Halder I, Kumar S: Nasal smear eosinophils and allergic rhinitis. Ear Nose Throat 96 (10-11):E17–E22, 2017. doi: 10.1177/0145561317096010-1105

Điều trị viêm mũi dị ứng Thuốc kháng histamine

Thuốc trị nghẹt mũi

Corticosteroid đường xịt

Đối với viêm mũi theo mùa hoặc nghiêm trọng dai dẳng khó trị, đôi khi cần giải mẫn cảm Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa và quanh năm nói chung là giống nhau, mặc dù những loại bỏ hoặc tránh các chất gây dị ứng (ví dụ như loại bỏ bọ ve và gián) được khuyến cáo cho viêm mũi quanh năm. Đối với viêm mũi theo mùa khó chữa hoặc nặng, liệu pháp miễn dịch giải mẫn cảm có thể có tác dụng. Các phương pháp điều trị bằng thuốc đầu tay hiệu quả nhất là Corticosteroid dạng xịt mũi có hoặc không có thuốc kháng histamin dạng uống hoặc xịt mũi

Thuốc kháng histamin đường uống phối hợp với thuốc trị nghẹt mũi đường uống (ví dụ, thuốc kích thích giao cảm như pseudoephedrine) Thuốc xịt trong mũi chống tắc mũi (ví dụ: oxymetazoline, phenylephrine) được sử dụng để giảm nghẹt mũi trong thời gian ngắn. Thông thường, các loại thuốc này không được khuyến khích sử dụng trong hơn 3 ngày liên tục vì có thể xảy ra nghẹt mũi tái phát. Các phương án thay thế ít hiệu quả hơn bao gồm thuốc ổn định tế bào mast dạng xịt mũi (ví dụ: cromolyn), thuốc chẹn H1 dạng xịt mũi azelastine và ipratropium dạng xịt mũi giúp giảm chảy nước mũi. Có dạng phối hợp azelastine/fluticasone (137 mcg/50 mcg). Thuốc xịt mũi thường được ưa chuộng hơn thuốc uống vì thuốc được hấp thu vào toàn thân ít hơn. Nước muối sinh lý xịt mũi, thường bị quên, giúp loại bỏ các chất tiết mũi dày và nhầy mũi màng hydrate; dung dịch nước muối và dụng cụ rửa (ví dụ, chai tạo áp lực, ống tiêm) và bộ dụng cụ có sẵn không cần kê đơn, hoặc bệnh nhân có thể tự thực hiện. Montelukast, một loại thuốc ức chế leukotriene, làm giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng nhưng do có nguy cơ gây ra tác dụng phụ về tâm thần (ví dụ: ảo giác, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ý nghĩ và hành vi tự tử), nên chỉ nên sử dụng montelukast khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả hoặc không dung nạp. Omalizumab, một loại kháng thể kháng IgE đã được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng nhưng có lẽ có một vai trò hạn chế vì có sẵn các giải pháp thay thế hiệu quả và ít tốn kém hơn.

Phòng ngừa viêm mũi dị ứng Tránh các yếu tố làm nặng bệnh.

Đôi khi giải mẫn cảm Tránh các yếu tố làm nặng bệnh. Đối với bệnh dị ứng lâu năm, cần phải loại bỏ hoặc tránh yếu tố kịch phát. Các nội dung bao gồm: Loại bỏ các vật dụng thu gom bụi, như đồ lặt vặt, tạp chí, sách và đồ chơi mềm

Sử dụng gối sợi tổng hợp và nệm không thấm nước

Thường xuyên giặt ga trải giường, vỏ gối và chăn bằng nước nóng

Thường xuyên lau nhà, bao gồm lau bụi, hút bụi và lau nhà

Loại bỏ nội thất có vỏ bọc, đồ chơi mềm và thảm hoặc thường xuyên hút bụi

Thay rèm cửa

Diệt gián để loại bỏ phơi nhiễm

Sử dụng máy hút ẩm trong các tầng hầm và các phòng kín, ẩm ướt khác

Sử dụng máy hút chân không và bộ lọc không khí hạt có hiệu suất cao (HEPA)

Tránh các tác nhân gây khởi phát là thực phẩm hoặc thuốc

Hạn chế vật nuôi trong một số phòng nhất định hoặc không cho chúng ra khỏi nhà

Đối với những người bị dị ứng theo mùa nghiêm trọng, có thể di chuyển đến một khu vực không có chất gây dị ứng Các tác nhân kích thích không gây dị ứng (ví dụ: khói thuốc, mùi nặng, khói thuốc, ô nhiễm không khí, nhiệt độ lạnh, độ ẩm cao) cũng nên tránh hoặc kiểm soát khi có thể. Giải mẫn cảm Điều trị giải mẫn cảm miễn dịch có thể có hiệu quả hơn trong viêm mũi dị ứng theo mùa hơn viêm mũi dị ứng dai dẳng; phương pháp này được chỉ định khi cần. Triệu chứng nặng.

Không thể tránh được dị nguyên.

Điều trị bằng thuốc là không đầy đủ. Những bước đầu tiên giải mẫn cảm nên bắt đầu ngay sau khi mùa hoa phấn kết thúc để chuẩn bị cho mùa tiếp theo; các phản ứng phụ tăng lên khi giải mẫn cảm khi bắt đầu thực hiện phương pháp giải mẫn cảm trong mùa phấn hoa bởi vì miễn dịch dị ứng của những bệnh nhân này đã được kích thích tối đa. Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi sử dụng viên nén dưới lưỡi 5 hạt phấn hoa cỏ có thể được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng do phấn hoa cỏ. Một giải pháp thay thế là viên ngậm dưới lưỡi chiết xuất cỏ timothy Liều đầu tiên được cho dùng tại cơ sở chăm sóc sức khỏe. Bệnh nhân nên được theo dõi trong 30 phút sau khi dùng vì có thể xảy ra sốc phản vệ. Nếu liều thứ nhất được dung nạp, bệnh nhân có thể dùng liều tiếp theo ở nhà. Điều trị được bắt đầu 4 tháng trước khi bắt đầu mỗi mùa phấn hoa và duy trì suốt mùa. Điều trị miễn dịch bằng đường dưới lưỡi sử dụng dạng chiết xuất từ mạt bụi nhà và cỏ phấn hoa ambrozi có thể được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng gây ra bởi các chất này. Bệnh nhân dùng liệu pháp miễn dịch trị viêm mũi dị ứng tại nhà nên mang theo một ống tiêm epinephrine tự tiêm, đã được bơm sẵn để dùng trong trường hợp phản ứng phản vệ.