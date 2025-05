Phơi nhiễm thuốc trước khi sinh

Cocaine ức chế tái hấp thu của các chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine và epinephrine; nó đi qua nhau thai và gây giãn mạch và tăng huyết áp ở thai nhi. Sử dụng cocaine trong thời kỳ mang thai có liên quan đến tỷ lệ nhau bong non và sảy thai tự nhiên cao hơn, có thể là do lưu lượng máu của mẹ đến mạch máu nhau thai giảm; tình trạng bong non cũng có thể dẫn đến thai nhi tử vong trong tử cung hoặc tổn thương thần kinh nếu trẻ sơ sinh sống sót.

Trẻ sơ sinh được sinh ra từ người mẹ mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện sẽ có cân nặng khi sinh thấp, chiều dài cơ thể và chu vi vòng đầu giảm, điểm Apgar thấp hơn. Có thể xảy ra nhồi máu não và những dị tật hiếm gặp liên quan đến việc sử dụng cocaine trước khi sinh bao gồm cắt cụt chi, dị tật tiết niệu sinh dục, bao gồm hội chứng bụng quả mậ, và teo ruột hoặc hoại tử ruột. Tất cả đều do tình trạng gián đoạn mạch máu, có lẽ là do thiếu máu cục bộ thứ phát do co mạch mạnh ở động mạch thai nhi do cocaine. Ngoài ra, một mô hình hiệu ứng hành vi não bộ nhẹ cũng đã được quan sát, bao gồm giảm sự chú ý và tỉnh táo, IQ thấp hơn, và kỹ năng vận động tổng thể và khiếm khuyết.

Một số trẻ sơ sinh có thể biểu hiện triệu chứng cai thuốc nếu người mẹ sử dụng cocaine ngay trước khi sinh, nhưng các triệu chứng này ít phổ biến và ít nghiêm trọng hơn so với cai thuốc phiện, các dấu hiệu và phương pháp điều trị cũng giống nhau.