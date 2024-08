Tổng quan về lách

Theo cấu tạo và chức năng, lá lách thực chất là 2 cơ quan:

Phần tủy trắng, gồm các vỏ bọc bạch huyết quanh tế bào và các trung tâm mầm, hoạt động như một cơ quan miễn dịch.

Lớp tủy đỏ, bao gồm đại thực bào và bạch cầu hạt lót các khoang mạch (dây và xoang), hoạt động như một cơ quan thực bào.

Bột giấy trắng là vị trí sản xuất và trưởng thành các tế bào B và tế bào T. Tủy trắng là một vị trí sản xuất và trưởng thành của tế bào B và tế bào T. Tế bào B trong lách tạo ra các kháng thể bảo vệ dịch thể; trong một số rối loạn tự miễn (ví dụ, giảm tiểu cầu miễn dịch [ITP], Thiếu máu tan máu miễn dịch Coombs trực tiếp dương tính), có thể tổng hợp các kháng thể không phù hợp với các yếu tố tuần hoàn trong máu.

Tủy đỏ loại bỏ các vi khuẩn phủ kháng thể, các hồng cầu lão hóa hoặc khiếm khuyết, và các tế bào máu phủ kháng thể (như có thể xảy ra ở các giảm tế bào miễn dịch như ITP, thiếu máu tan máu Coombs trực tiếp dương tính, và một số giảm bạch cầu trung tính). Tủy đỏ cũng đóng vai trò là một bể chứa cho các yếu tố máu, đặc biệt là bạch cầu và tiểu cầu. Các đại thực bào có nguồn gốc từ bạch cầu đơn nhân trong máu và các đại thực bào thường trú được tạo ra trong quá trình phát triển phôi thai có thể được kích hoạt để tăng cường kiểm soát nhiễm trùng, nhưng các tế bào này cũng có thể tạo ra các chất gây viêm nhiễm quá mức không mong muốn.

Ở một số động vật, lách có thể co vào những thời điểm thiếu máu trầm trọng và các tế bào hồng cầu "tự vận chuyển"; liệu "tự truyền" này xảy ra ở người không rõ ràng. Sử dụng các chức năng loại bỏ và tạo độ lõm của nó đối với hồng cầu, lá lách loại bỏ các thể vùi, chẳng hạn như thể Heinz (kết tủa của globin không hòa tan), thể Howell-Jolly (các tàn dư DNA nhân), toàn bộ nhân và hồng cầu dị dạng; do đó, sau khi cắt lách hoặc ở trạng thái giảm chức năng lách, các hồng cầu có thể vùi và hồng cầu gai (một loại hồng cầu dị hình) xuất hiện trong hệ tuần hoàn ngoại biên. Tạo máu ngoài tủy có thể xảy ra nếu tổn thương tủy xương (ví dụ: do xơ hóa hoặc do di căn khối u) cho phép các tế bào gốc tạo máu lưu thông trong hệ tuần hoàn và cư trú ở lách trưởng thành hoặc nếu được kích thích bằng liệu pháp với các yếu tố tăng trưởng tạo máu (xem thêm Xơ tủy nguyên phát và Hội chứng loạn sản tủy).

Bằng chứng tích lũy cho thấy rằng có sự giao tiếp giữa não và lách, được gọi là trục não-lách. Tín hiệu dây thần kinh phế vị hướng tâm và ly tâm góp phần vào quá trình giao tiếp này. Căng thẳng mạn tính đã được chứng minh là tạo ra lách to ở loài gặm nhấm, tình trạng có thể bị chặn bởi thuốc chống trầm cảm arketamine. Lách có thể ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch thể dịch ở các tế bào thần kinh liên quan đến corticotropin ở một số khu vực của não. Cắt lách hoặc cắt bỏ dây thần kinh lách đã được chứng minh là ngăn ngừa trầm cảm liên quan đến căng thẳng ở động vật thí nghiệm (1).