Hầu hết các triệu chứng hiện tại đều do rối loạn gốc. Tuy nhiên, bản thân tình trạng lách to có thể gây ra cảm giác no sớm do lách to lấn vào dạ dày. Có thể đau bụng và hạ sườn trái. Đau nặng thường là nhồi máu lách. Nhiễm trùng tái diễn, triệu chứng thiếu máu, hoặc chảy máu cho thấy giảm tế bào máu và có thể cường lách. Ở những bệnh nhân bị chấn thương bụng đụng dập trong vài tuần qua, lách to có thể do tụ máu dưới bao lách cũng như đau dữ dội đột ngột và/hoặc sốc có thể là dấu hiệu vỡ lách.