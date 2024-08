Ngộ độc Sắt

Sắt có độc tính đối với hệ thống đường ruột, hệ thống tim mạch và hệ thần kinh trung ương. Các cơ chế cụ thể không rõ ràng, nhưng sắt dư thừa được đưa vào quá trình hoạt động của enzym và gây cản trở phosphoryl hóa oxy hóa, gây ra tình trạng toan chuyển hóa. Sắt cũng xúc tác sự hình thành các gốc tự do, hoạt động như một chất oxy hoá, và khi liên kết protein huyết tương được bão hòa, kết hợp với nước tạo thành sắt hydroxit và H+ ion, làm tăng toan chuyển hóa. Rối loạn đông máu có thể xuất hiện sớm do ảnh hướng đến các yếu tố đông máu và sau đó do tổn thương gan.

Độc tính phụ thuộc vào lượng sắt nguyên tố đã được ăn vào. Dưới 20 mg/kg sắt nguyên tố không độc hại, từ 20 đến 60 mg/kg từ nhẹ đến trung bình, và > 60 mg/kg có thể gây ra triệu chứng nặng và tử vong.