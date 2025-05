Aspirin và Ngộ độc Salicylate khác

Than hoạt tính

Kiềm hóa nước tiểu cùng với bù kali

Trừ khi có chống chỉ định (ví dụ, thay đổi ý thức), than hoạt tính được dùng càng sớm càng tốt và nếu không liệt ruột, có thể lặp đi lặp lại mỗi 4 giờ cho đến khi than xuất hiện trong phân.

Sau khi đã điều chỉnh được và điện giải, có thể dùng dung dịch kiềm để tăng pH nước tiểu, lý tưởng là ≥ 8. Kiềm hóa nước tiểu được chỉ định cho bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng ngộ độc và không nên trì hoãn cho đến khi nồng độ salicylate được xác định. Sự can thiệp này thường là an toàn và theo cấp số nhân làm tăng bài tiết salicylate. Do hạ kali máu có thể gây cản trở kiềm hóa nước tiểu, bệnh nhân được truyền dung dịch gồm 1 L 5% D/W, 3 50-mEq (50-mmol/L) natri bicacbonat và 40 mEq (40 mmol/L) kali clorua với tốc độ 1,5 đến 2 lần so với dịch duy trì. Nồng độ K được theo dõi. Vì tình trạng quá tải dịch có thể dẫn đến phù phổi, bệnh nhân được theo dõi về hô hấp.

Thuốc làm tăng bicarbonate niệu (ví dụ, acetazolamide) nên tránh vì chúng làm trầm trọng thêm toan chuyển hóa và làm giảm pH máu. Cần tránh các loại thuốc làm giảm hô hấp nếu có thể vì chúng có thể làm giảm tình trạng tăng thông khí và kiềm hô hấp, làm giảm độ pH của máu.

Sốt có thể được điều trị bằng các biện pháp vật lý như làm lạnh bên ngoài. Co giật được điều trị bằng thuốc benzodiazepine. Ở những bệnh nhân bị tiêu cơ vân, bù dịch và thể tích nước tiểu lâ rất quan trọng; kiềm hóa nước tiểu cũng có thể giúp ngăn ngừa suy thận.

Lọc máu có thể cần thiết để loại bỏ salicylate ở những bệnh nhân bị suy giảm thần kinh nặng, suy thận hoặc suy hô hấp, toan chuyển hóa, hoặc nồng độ salicylat huyết thanh rất cao (>100 mg/dL [> 7,25 mmol/L] với quá liều cấp tính hoặc > 60 mg/dL [> 4,35 mmol/L] với quá liều mạn tính).

Để điều trị thay đổi acid-base ở bệnh nhân ngộ độc salicylat, cần đặt nội khí quản và thở máy để bảo vệ đường thở hoặc oxy hóa có thể rất khó khăn. Nói chung, các bệnh nhân đã đặt nội khí quản nên được lọc máu và theo dõi chặt chẽ bởi chuyên gia hồi sức.