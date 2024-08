Cách giảm thiểu trật khớp vai trước khi sử dụng Kỹ thuật Davos

Kỹ thuật Davos (Boss-Holzach-Matter) sử dụng phương pháp kéo co tự động. Bệnh nhân kiểm soát sự căng thẳng của thủ thuật, do đó giảm thiểu sự đau đớn, lo lắng và co thắt cơ mà không cần sử dụng thuốc giảm đau. Sau khi được dạy, bệnh nhân thường có thể sử dụng kỹ thuật Davos mà không cần sự trợ giúp y tế.

(Xem thêm Tổng quan về kỹ thuật nắn trật khớp vai, Tổng quan về trật khớp và Trật khớp vai.)

Chỉ định cho Kỹ thuật Davos Trật khớp vai ra trước ở bệnh nhân bình tĩnh, hợp tác Cần phải nắn chỉnh sớm (ví dụ, trong vòng 30 phút) sau khi chẩn đoán được thực hiện. Nắn chỉnh cần được thực hiện ngay lập tức bằng cách sử dụng một kỹ thuật khác ngoài kỹ thuật Davos nếu có tổn thương mạch máu thần kinh hoặc căng da (do gãy xương di lệch hoặc ít phổ biến hơn). Nếu không có bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, có thể thực hiện phẫu thuật nắn kín, lý tưởng là sử dụng lực tối thiểu; Nếu việc cắt bỏ không thành công, có thể cần phải thực hiện trong phòng mổ dưới gây mê. Trật khớp hở đòi hỏi phải phẫu thuật, nhưng kỹ thuật nắn kín và bất động nên được thực hiện như là điều trị tạm thời nếu không có phẫu thuật chỉnh hình.

Chống chỉ định với Kỹ thuật Davos Technique Chống chỉ định nắn kín đơn giản: Gãy lồi củ lớn có di lệch > 1 cm

Biến dạng Hill-Sachs đáng kể (≥ 20% biến dạng đầu xương cánh tay do sự đè ép lên bờ ổ chảo)

Gãy cổ phẫu thuật

Gãy xương Bankart (vành trước-sau) liên quan đến mảnh xương trên 20%

Gãy gần xương cánh tay từ 2 phần trở lên Những loại gãy liên quan đáng kể này đòi hỏi phải được đánh giá và điều trị chỉnh hình, bởi vì nguy cơ của chấn thương sẽ tăng lên khi di lệch và chấn thương. Các lý do khác để hội chẩn với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình trước khi nắn chỉnh bao gồm Khớp bị hở (tức là trật khớp hở)

Bệnh nhân là một đứa trẻ, trong đó thường có một vết nứt xương tấm; tuy nhiên, nếu có tổn thương mạch máu thần kinh, cần phải nắn chỉnh ngay lập tức nếu không có phẫu thuật viên chỉnh hình.

Trật khớp kéo dài từ 7 đến 10 ngày, do tăng nguy cơ tổn thương động mạch nách

Các biến chứng của kỹ thuật Davos Tăng di lệch của gãy xương

Thiết bị cho Kỹ thuật Davos Băng chun

Vai bất động hoặc treo

Gây tê nội khớp*: 20 mL dung dịch lidocaine 1%, ống tiêm 20 ml, kim tiêm 2 inch 20 gauge, dung dịch sát trùng (ví dụ: chlorhexidine, povidone iodine) * Bệnh nhân thường làm kỹ thuật Davos mà không cần giảm đau; tuy nhiên, chỉ có một nỗ lực giảm mà không cần giảm đau có thể được thực hiện.

Cân nhắc bổ sung cho Kỹ thuật Davos Technique Bệnh nhân bình tĩnh và có thể thư giãn có khả năng thực hiện kỹ thuật Davos.

Không nên sử dụng thuốc an thần và giảm đau theo thủ thuật (PSA) với kỹ thuật Davos.

Giải phẫu liên quan cho Kỹ thuật Davos Trong hầu hết các trật khớp trước, đầu xương cánh tay bị mắc kẹt bên ngoài và chống lại bờ trước của ổ chảo. Các kỹ thuật nắn chỉnh phải đánh lạc hướng đầu xương cánh tay ra khỏi môi và sau đó đưa đầu xương cánh tay về phía đầu xương.

Thiếu sót của thần kinh nách là những tổn thương thần kinh thường gặp nhất với trật khớp vai trước. Họ thường hồi phục trong vòng vài tháng, đôi khi ngay sau khi nắn vai.

Tổn thương động mạch nách rất hiếm gặp với trật khớp vai trước và gợi ý tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (vì đám rối cánh tay bao quanh động mạch). Thần kinh, động mạch và dây chằng vai Mô hình 3D

Định vị cho Kỹ thuật Davos Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên cáng, gập hông và đầu gối một bên và đặt bàn chân trên giường.

Mô tả từng bước về kỹ thuật Davos Technique Khám thần kinh Thực hiện kiểm tra trước phẫu thuật thần kinh của cánh tay bị tổn thương, và lặp lại việc kiểm tra sau mỗi lần nắn chỉnh. Nói chung, kiểm tra chức năng vận động là đáng tin cậy hơn so với kiểm tra cảm giác, một phần bởi vì các vùng thần kinh da có thể chồng lấp. Đánh giá như sau: Mạch ở xa, đổ đầy mao mạch, chi lạnh (động mạch nách)

Cảm giác chạm nhẹ của mặt bên của cánh tay trên (dây thần kinh nách), thần kinh cánh tay và vùng dưới đồi (dây thần kinh giữa và dây thần kinh trụ) và vùng lưng của dây thần kinh quay (dây thần kinh hướng tâm)

Giật vai chống lại sức đề kháng, trong khi cảm giác cơ delta bị co lại (dây thần kinh nách): Tuy nhiên, nếu thử nghiệm này làm nặng thêm cơn đau của bệnh nhân, hãy bỏ qua cho đến khi khớp vai giảm đi.

Ngón tay cái ngón trỏ (cử chỉ "OK") và ngón tay chống lại (thần kinh giữa)

Giật ngón tay chống lại sự phản kháng

Mở rộng cổ tay và ngón tay Giảm đau nội khớp Nếu một bệnh nhân hợp tác chọn, hãy thử phương pháp cắt giảm Davos mà không cần giảm đau; tuy nhiên, chỉ nên thực hiện một nỗ lực như vậy. Để giảm đau nội khớp: Vị trí chọc kim khoảng 2 cm so với cạnh bên của quá trình nắn (vào chỗ lõm xuống được tạo ra bởi sự vắng mặt của đầu xương cánh tay).

Quét dung dịch bằng dung dịch sát khuẩn và để dung dịch sát trùng khô trong ít nhất 1 phút.

Tùy chọn: Tiêm một cục sẩn da gây tê tại chỗ (≤ 1 mL) tại chỗ.

Đưa kim vào trong khớp vuông góc với da, ấn áp lực vào pít-tông, và đưa kim vào trong khoảng 2 cm. Nếu có bất kỳ máu nào được hút ra từ khớp giữ kim trung tâm bất động, chuyển sang một ống tiêm rỗng, hút toàn bộ máu, và gắn lại ống tiêm gây mê.

Tiêm từ 10 đến 20 mL dung dịch thuốc tê (ví dụ: lidocaine 1%).

Đợi thuốc giảm đau xảy ra (tối đa 15 đến 20 phút) trước khi tiến hành. Nắn chỉnh vai-phương pháp Davos Cho bệnh nhân đến một vị trí ngồi trên cáng phẳng và gấp tối đa khớp háng và khớp gối của bên bị ảnh hưởng.

Đặt khuỷu tay của bệnh nhân ở hai bên đùi, và với hai lòng bàn tay hướng vào nhau, quấn chặt hai cổ tay lại với nhau (phía trước xương chày).

Ngồi sang một bên trên cáng, trên đỉnh của chân gấp.

Hướng dẫn bệnh nhân thư giãn, từ từ ngửa ra sau với cột sống thẳng, mở rộng đầu, nhún vai, và duỗi thẳng cánh tay. Nghiêng người về phía sau áp dụng lực kéo lên vai, với lực cản được cung cấp bởi cổ tay của bệnh nhân quanh xương chày.

Bệnh nhân điều chỉnh lượng lực kéo để duy trì mức độ giãn và giảm đau.

Các dấu hiệu của việc nắn thành công có thể bao gồm việc kéo dài cánh tay, tiếng clunk có thể cảm nhận được, và giật bó cơ ngắn.

Chăm sóc sau thủ thuật cho Kỹ thuật Davos Phẫu thuật nắn chỉnh thành công được xác nhận sơ bộ bằng cách phục hồi đường viền vai bình thường, giảm đau, và bằng cách đặt tay lên ngực và đặt lòng bàn tay lên vai đối diện.

Cố định vai bằng địu và nằm sấp hoặc bằng dụng cụ cố định vai. Bởi vì khớp có thể tự trật ra sau khi nắn thành công, không nên trì hoãn việc bất động khớp.

thăm khám thần kinh sau phẫu thuật. Một tổn thương mạch máu thần kinh cần được đánh giá chỉnh hình ngay lập tức.

Chụp X-quang sau phẫu thuật để xác định nắn chỉnh đúng cách và xác định các loại gãy cùng tồn tại.

Sắp xếp theo dõi chấn thương chỉnh hình.

Cảnh báo và các lỗi thường gặp đối với kỹ thuật Davos Hướng dẫn bệnh nhân để có đủ thời gian để co cơ được giải quyết trước khi từ bỏ thủ thuật.

Trật khớp vai rõ ràng ở trẻ thường là gãy liên quan đến tấm tăng trưởng, có xu hướng bị gãy trước khi khớp bị gãy.