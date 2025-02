Chức năng não có thể bị suy giảm ngay tức thì do những tổn thương trực tiếp (ví dụ, va đập, xé rách) nhu mô não. Những tổn thương tiếp theo có thể xảy ra sớm sau đó do tiến triển của chấn thương ban đầu.

Bất kỳ dạng chấn thương sọ não (TBI) nào cũng có thể gây phù não và giảm tưới máu não. Hầm sọ có kích thước cố định (bị hạn chế bởi hộp sọ) và được lấp đầy bởi CSF không nén lại được và mô não có thể nén ở mức tối thiểu; do đó, bất kỳ chỗ sưng nào do phù nề hoặc tụ máu nội sọ đều không có chỗ nào để mở rộng và do đó làm tăng áp lực nội sọ (ICP). Lưu lượng máu não là áp lực tưới máu não (CPP), được tính bằng sự chênh lệch giữa áp lực động mạch trung bình (MAP) và ICP trung bình. Do đó, khi ICP tăng (hoặc MAP giảm), CPP sẽ giảm.

Khi CPP giảm xuống dưới 50 mm Hg có thể gây thiếu máu não cục bộ. Thiếu máu não cục bộ và phù não có thể gây các tổn thương thứ phát (ví dụ, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh kích thích, canxi nội bào, các gốc tự do và cytokine), làm tăng tình trạng tổn thương tế bào, phù não và tăng ICP. Các biến chứng toàn thân do chấn thương (ví dụ: hạ huyết áp do xuất huyết hoặc thiếu oxy do chấn thương phổi) cũng có thể góp phần gây thiếu máu não và thường được gọi là tổn thương não thứ phát.

ICP quá mức ban đầu gây ra rối loạn chức năng toàn bộ não. Nếu tình trạng tăng ICP không thuyên giảm, nó có thể đẩy nhu mô não xuống hố sau hoặc qua liềm đại não, gây ra thoát vị (và tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong). Nếu ICP tăng lên bằng MAP, CPP sẽ bằng 0, dẫn đến thiếu máu não toàn bộ và chết não; mất máu nuôi dưỡng lên não là một bằng chứng khách quan của chết não. Áp lực nội sọ quá mức cũng có thể gây ra rối loạn chức năng thần kinh thực vật trong thời gian ngắn và lâu dài, có thể dẫn đến rối loạn huyết động đáng kể, đặc biệt nguy hiểm ở bệnh nhân bị đa chấn thương và bị các tổn thương cơ quan nội tạng khác, cạn kiệt dịch, mất cân bằng điện giải, bệnh đông máu, tụt huyết áp và thiếu máu do mất máu cấp tính.

Tổn thương vùng dưới đồi, cơ quan dưới trụ não và nhân bó đơn độc, điều chỉnh trương lực giao cảm chung, lưu thông dòng máu và phản ứng phản xạ thụ cảm áp suất, có thể dẫn đến những thay đổi sâu sắc về chức năng tim và thận. Rối loạn chức năng hạ đồi ảnh hưởng đến trục hạ đồi-tuyến yên-thượng thận, gây ra sự bất ổn định về huyết động, tăng huyết áp và nhịp tim nhanh do một cơn “bão” giao cảm điều chỉnh tăng sức co bóp của tim và gây ứ nước trong thận. Những thay đổi này sau đó có thể gây ra tổn thương thận cấp tính (AKI) và bệnh cơ tim Takotsubo (đôi khi được gọi là cơ tim choáng do thần kinh, bệnh cơ tim Takotsubo không điển hình hoặc bệnh cơ tim do căng thẳng), biểu hiện dưới dạng suy tim tâm thu cấp tính. Những thay đổi toàn thân này có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nội trú trong vài tuần đầu sau chấn thương ở những bệnh nhân đa chấn thương dễ bị tổn thương và nhạy cảm nếu không được phát hiện hoặc không được điều trị bên ngoài cơ sở hồi sức tích cực.

Tăng lượng máu đến và tăng lưu lượng máu não có thể là kết quả của tình trạng chấn động não ở thanh thiếu niên hoặc trẻ em.

Hội chứng tác động thứ hai rất hiếm gặp và được xác định bởi các triệu chứng (ví dụ: mức độ ý thức thay đổi, lú lẫn, có vẻ như bị choáng váng) xảy ra khi có chấn thương thứ hai trước khi hồi phục hoàn toàn sau chấn động não trước đó (1). Chấn thương thứ hai có thể nhẹ. Hội chứng tác động thứ hai xảy ra do ICP tăng đột ngột do phù não ác tính (suy giảm thần kinh nhanh chóng do ảnh hưởng của phù não chiếm chỗ). Cơ chế bệnh sinh chính xác của căn bệnh này vẫn đang được tranh luận, nhưng giả thuyết hàng đầu cho rằng việc mất khả năng tự điều hòa lưu lượng máu lên não sẽ dẫn đến tình trạng ứ máu mạch máu, tăng ICP và thoát vị não.