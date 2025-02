Nếu chẩn đoán bị say nóng là không rõ ràng ở bệnh nhân sốt, mất ý thức, hãy cân nhắc nhiều rối loạn khác, chẳng hạn như nhiễm trùng, ngộ độc, bão giáp, đột quỵ, co giật (interictal), hội chứng ác tính do thuốc an thần và hội chứng serotonin.