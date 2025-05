Tổng quan về Nhiễm vi rút Herpes

Tám loại vi rút herpes lây nhiễm sang người (xem bảng Vi rút herpes lây nhiễm cho người). Sau khi nhiễm lần đầu, tất cả các vi rút Herpes vẫn còn ẩn trong các tế bào chủ và sau đó có thể kích hoạt lại. Các hội chứng lâm sàng do nhiễm trùng tiên phát có thể thay đổi đáng kể so với những triệu chứng gây ra bởi việc tái hoạt động của các virut này. Vi rút Herpes không tồn tại lâu dài bên ngoài vật chủ; do đó, sự lây truyền thường đòi hỏi sự tiếp xúc trực tiếp. Ở những người bị nhiễm trùng tiềm ẩn, vi rút có thể kích hoạt lại mà không gây triệu chứng; trong những trường hợp như vậy, sư lây truyền không triệu chứng xảy ra và người mang vi rút có thể truyền bệnh.

Mặc dù thực tế là các vi rút herpes là giống nhau về mặt di truyền và cấu trúc, nhưng chúng gây ra một loạt các hội chứng lâm sàng thường không chồng lấp.

Ngược lại với các vi rút herpes khác không được biết là gây ra bệnh ác tính, vi rút Epstein-Barr (EBV) và vi rút herpes loại 8 ở người (HHV-8), còn được gọi là vi rút herpes liên quan đến Kaposi sarcoma (KSHV), có thể gây ra một số bệnh ung thư.

Đào ban là một bệnh ở trẻ em do vi rút herpes 6 (và đôi khi 7) gây ra.

