Các bệnh nhiễm khuẩn do Acinetobacter

Nhiễm Campylobacter thường gây ra tiêu chảy và đôi khi gây vãng khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, viêm tủy xương, hoặc viêm khớp nhiễm khuẩn. Chẩn đoán là qua nuôi cấy, thường là từ phân. Điều trị khi cần bao gồm azithromycin.

Campylobacter có thể di động, cong, hiếu khí, vi khuẩn gram âm, thường ở đường tiêu hóa của nhiều gia súc và gia cầm.

Một số loài gây bệnh cho con người. Các mầm bệnh chính là C. jejuni, C. coli, và C. fetus.

C. jejuni là mầm bệnh phổ biến từ thực phẩm, ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và những người bị suy giảm miễn dịch. Nó gây tiêu chảy ở tất cả các nhóm tuổi, mặc dù tỷ lệ mắc cao nhất là từ 1 đến 5 tuổi. Trong một số năm, C. jejuni gây ra nhiều trường hợp tiêu chảy ở Hoa Kỳ hơn cả vi khuẩn Salmonella hoặc Shigella cộng lại. C. jejuni có thể gây viêm màng não ở trẻ sơ sinh.

C. fetus và một số loài Campylobacter khác (ví dụ, C. coli, C. lari) thường gây nhiễm khuẩn huyết và các biểu hiện toàn thân ở người lớn, thường gặp hơn khi có các bệnh tiềm ẩn như tiểu đường, xơ gan, ung thư hoặc HIV/AIDS. C. fetus ít phổ biến hơn C. jejuni và thường là mầm bệnh cơ hội ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiềm ẩn, người cao tuổi và bệnh nhân mang thai. Ở bệnh nhân mang thai, tỷ lệ mất thai có thể lên tới 70%. C. fetus nhiễm trùng ở vật chủ khỏe mạnh xảy ra ở những người tiếp xúc nghề nghiệp với động vật bị nhiễm bệnh. Ở những bệnh nhân có thiếu hụt kháng thể, những vi khuẩn C. jejuni này có thể gây ra các chứng bệnh khó điều trị, tái phát. Giảm axit dịch vị và thiếu axit dịch vị là những yếu tố gây nguy cơ nhiễm khuẩn vì các loài Campylobacter nhạy cảm với axit dịch vị.

Điều kiện cần để mắc bệnh:

Tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh (ví dụ như chó con)

Tiếp xúc với thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm (ví dụ, xử lý thực phẩm bị ô nhiễm)

Ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm (đặc biệt là thịt gia cầm chưa nấu chín), nước hoặc sữa tươi chưa tiệt trùng

Sự lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc phân và miệng và quan hệ tình dục cũng có thể xảy ra nhưng không thường xuyên vì cần một lượng lớn Campylobacter để gây bệnh. Lây truyền Campylobacter nhiễm trùng không xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục với nam giới. Tuy nhiên, trong các trường hợp lẻ tẻ, nguồn lây khó xác định.

Các triệu chứng và dấu hiệu của Campylobacter và các bệnh nhiễm trùng liên quan Biểu hiện phổ biến nhất của Campylobacter nhiễm trùng là một bệnh tiêu hóa cấp tính, tự giới hạn, đặc trưng bởi tiêu chảy ra nước và đôi khi có máu. Sốt (38 đến 40° C), xảy ra sau một đợt tái phát hoặc từng đợt, là đặc điểm thường xuyên duy nhất của nhiễm Campylobacter toàn thân, mặc dù đau bụng (thường ở 1/4 dưới bên phải, có thể giống viêm ruột thừa), đau đầu và đau cơ thường xuyên xảy ra. Bệnh nhân cũng có thể bị viêm nội tâm mạc bán cấp do vi khuẩn (thường do C. fetus), viêm khớp phản ứng, viêm màng não, hoặc sốt không rõ nguyên nhân hơn là bệnh tiêu chảy. Sự liên quan đến viêm khớp do phản ứng thường là đơn độc, thường ở đầu gối; các triệu chứng tự hết trong khoảng từ 1 tuần đến vài tháng.

Chẩn đoán Campylobacter và các bệnh nhiễm trùng liên quan Xét nghiệm nuôi cấy phân hoặc khuếch đại axit nucleic (NAAT)

Đôi khi nuôi cấy máu Chẩn đoán phân biệt Campylobacter với viêm loét đại tràng, cần thiết đánh giá vi sinh học. Nên nuôi cấy phân và cấy máu đối với những bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng khu trú hoặc bệnh toàn thân nghiêm trọng. Bạch cầu xuất hiện khi nhuộm soi phân. Cũng có xét nghiệm phân nhanh (nhiều bảng xét nghiệm NAAT của mầm bệnh đường ruột) và xét nghiệm phân xét nghiệm kháng nguyên.