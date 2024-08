Khuyến cáo tiêm phòng cúm hàng năm với công thức vắc-xin vi-rút cúm phù hợp với lứa tuổi cho tất cả những người ≥ 6 tháng tuổi không có chống chỉ định. (Xem CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age và CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)

Vắc-xin cúm bất hoạt (IIV) có thể được cho tất cả mọi người ≥ 6 tháng, bao gồm cả phụ nữ mang thai.

Vắc-xin cúm tái tổ hợp (RIV4) có thể được sử dụng ở những người từ 18 đến 49 tuổi.

Vắc-xin cúm sống giảm độc lực (LAIV) (vắc-xin cúm nhỏ mũi) có thể được cho dùng ở những người khỏe mạnh từ 2 tuổi đến 49 tuổi không mang thai và không mắc các bệnh suy giảm miễn dịch. Sự an toàn của LAIV vẫn chưa được kiểm chứng ở những người có rối loạn dẫn đến biến chứng do cúm, bao gồm bệnh phổi hoặc hen.

Người lớn ≥ 65 tuổi nên được tiêm bất kỳ loại vắc xin cúm tái tổ hợp bốn giá liều cao IIV, vắc xin cúm tái tổ hợp bốn giá hoặc IIV bổ trợ bốn giá. Nếu không có sẵn những loại vắc xin này thì nên sử dụng bất kỳ loại vắc xin cúm nào khác phù hợp với lứa tuổi. Chỉ nên dùng liều cao cho những người ≥ 65 tuổi.

Nhân viên chăm sóc y tế chăm sóc người bị suy giảm miễn dịch (ví dụ những người cần được chăm sóc trong một môi trường được bảo vệ) nên được cấp IIV hoặc RIV4 chứ không phải LAIV (hoặc tránh tiếp xúc với những người bị suy giảm miễn dịch trong 7 ngày sau khi tiêm phòng).