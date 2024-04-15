Tạo miễn dịch thụ động

Globulin miễn dịch của người (IG)

IG là dung dịch chứa kháng thể tập trung được điều chế từ huyết tương thu được từ những người hiến bình thường. Nó bao gồm chủ yếu là IgG, mặc dù có thể có một lượng IgA, IgM và các protein huyết thanh khác. IG rất hiếm khi chứa các loại vi rút có thể lây truyền (ví dụ: viêm gan B hoặc C, HIV) và ổn định trong nhiều tháng nếu được bảo quản ở 4°C. IG được tiêm bắp (IM).

Bởi vì nồng độ đỉnh của kháng thể trong huyết thanh có thể không đạt được sau 48 giờ sau khi tiêm bắp, IG phải được tiêm càng sớm càng tốt. Thời gian bán thải IG trong tuần hoàn toàn khoảng 3 tuần.

IG có thể được sử dụng để dự phòng ở những người phơi nhiẽm hoặc có nguy cơ bị

IG chỉ cung cấp bảo vệ tạm thời; hàm lượng kháng thể chống lại các tác nhân đặc hiệu có thể dao động đến gấp 10 lần giữa các chế phẩm. Tiêm đau, và quá mẫn có thể xảy ra.

Globulin miễn dịch IV (IVIG) đã được phát triển để đáp ứng liều globulin miễn dịch lớn hơn và liên tục hơn. IVIG được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng vi khuẩn và vi rút nặng, các rối loạn tự miễn dịch, và rối loạn miễn dịch, đặc biệt là sau đây:

Tác dụng ngoại ý của IVIG là không phổ biến, mặc dù sốt, ớn lạnh, nhức đầu, choáng váng, buồn nôn, nôn ói, quá mẫn, phản ứng phản vệ, ho và quá tải dung tích máu đã xảy ra.

Globulin miễn dịch tiêm dưới da (SCIG) cũng được điều chế từ huyết tương người; SCIG được dùng cho người bệnh suy giảm miễn dịch cơ bản.

Phản ứng tại chỗ tiêm là phổ biến, nhưng các phản ứng có hệ thống (như sốt, ớn lạnh) ít gặp SCIG hơn so với IVIG.