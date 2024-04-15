Tiêm chủng thụ động liên quan đến việc cung cấp kháng thể cho sinh vật hoặc chất độc do sinh vật tạo ra.
Tạo miễn dịch thụ động được cung cấp trong các trường hợp sau:
Khi người ta không thể tổng hợp kháng thể
Khi người ta tiếp xúc với một căn bệnh mà họ không có miễn dịch hoặc có thể gây ra các biến chứng
Khi người mắc bệnh và ảnh hưởng của chất độc phải được cải thiện
Tạo miễn dịch thụ động không gây miễn dịch tự nhiên.
(Xem bảng Globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố hiện có ở Hoa Kỳ.)
Globulins miễn dịch và kháng độc tố* có tại Hoa Kỳ
Tác nhân miễn dịch
Kiểu
Chỉ định
Chất kháng độc tố botulinum
Kháng thể đặc hiệu từ ngựa
Điều trị botulism
Chất kháng độc tố botulinum (BIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh
Globulin miễn dịch Cytomegalovirus, IV (CMV-IGIV)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng ở người nhận cấy ghép tế bào gốc tạo máuvàngười ghép thận
Giải độc tố bạch hầu
Kháng thể đặc hiệu từ ngựa
Điều trị bệnh bạch hầu hô hấp
Globulin miễn dịch viêm gan B (HBIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng sau phơi nhiễm viêm gan B
Globulin miễn dịch (IG)
Các kháng thể của người
Điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm viêm gan A trước và sau tiếp xúc với sởi, suy giảm miễn dịch, nhiễm rubella trong tam cá nguyệt thứ nhất của thai kỳ, thủy đậu (nếu không có globulin miễn dịch varicella zoster).
Globulin miễn dịch, tiêm tĩnh mạch (IVIG)
Các kháng thể của người
Điều trị dự phòng và điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút nghiêm trọng (như nhiễm HIV ở trẻ em), rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát, bệnh lý tự miễn, xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn, ung thư máu dòng lympho B, bệnh Kawasaki, rối loạn tự miễn (ví dụ như bệnh nhược cơ, hội chứng Guillain-Barré, viêm đa cơ/viêm da cơ)
Dự phòng bệnh cơ quan ghép chống lại vật chủ
Globulin miễn dịch, tiêm dưới da (SCIG)
Các kháng thể của người
Điều trị rối loạn suy giảm miễn dịch nguyên phát
Globulin miễn dịch bệnh dại (HRIG)†
Kháng thể đặc hiệu của người
Quản lý sau phơi nhiễm bệnh dại ở những người chưa chủng ngừa vắc xin bệnh dại
Kháng thể đơn dòng người của vi rút hợp bào hô hấp (RSV)
Kháng thể đơn dòng tái tổ hợp (nirsevimab, palivizumab)
Phòng ngừa RSV ở trẻ sơ sinh có mẹ chưa được chủng ngừa đầy đủ RSV
Globulin miễn dịch uốn ván (TIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị uốn ván
Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người không được tiêm phòng đầy đủ với độc tố uốn ván
Globulin miễn dịch smallpox (VIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Điều trị tiêm chủng chàm, nhiễm trùng do tiêm chủng và bệnh tiêm chủng ở mắt
Globulin miễn nhiễm Varicella-zoster (VariZIG)
Kháng thể đặc hiệu của người
Dự phòng sau phơi nhiễm ở những người không có bằng chứng miễn dịch, có nguy cơ cao bị thủy đậu nặng và có chống chỉ định với vắc-xin thủy đậu
* Các chế phẩm globulin miễn dịch và thuốc kháng độc tố được tiêm bắp trừ khi có chỉ định khác.
† Globulin miễn dịch dại (HRIG) được tiêm quanh vết thương cũng như tiêm bắp.
Phỏng theo Kroger A, Bahta L, Long S, et al: Hướng dẫn thực hành tốt nhất chung cho việc tiêm chủng: Hướng dẫn thực hành tốt nhất của Ủy ban Cố vấn Thực hành Tiêm chủng (ACIP). Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2024.
Globulin miễn dịch của người (IG)
IG là dung dịch chứa kháng thể tập trung được điều chế từ huyết tương thu được từ những người hiến bình thường. Nó bao gồm chủ yếu là IgG, mặc dù có thể có một lượng IgA, IgM và các protein huyết thanh khác. IG rất hiếm khi chứa các loại vi rút có thể lây truyền (ví dụ: viêm gan B hoặc C, HIV) và ổn định trong nhiều tháng nếu được bảo quản ở 4°C. IG được tiêm bắp (IM).
Bởi vì nồng độ đỉnh của kháng thể trong huyết thanh có thể không đạt được sau 48 giờ sau khi tiêm bắp, IG phải được tiêm càng sớm càng tốt. Thời gian bán thải IG trong tuần hoàn toàn khoảng 3 tuần.
IG có thể được sử dụng để dự phòng ở những người phơi nhiẽm hoặc có nguy cơ bị
Thủy đậu (ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch khi không có IG varicella-zoster)
Phơi nhiễm Rubella trong ba tháng đầu của thai kỳ
IG chỉ cung cấp bảo vệ tạm thời; hàm lượng kháng thể chống lại các tác nhân đặc hiệu có thể dao động đến gấp 10 lần giữa các chế phẩm. Tiêm đau, và quá mẫn có thể xảy ra.
Globulin miễn dịch IV (IVIG) đã được phát triển để đáp ứng liều globulin miễn dịch lớn hơn và liên tục hơn. IVIG được sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng vi khuẩn và vi rút nặng, các rối loạn tự miễn dịch, và rối loạn miễn dịch, đặc biệt là sau đây:
Phòng chống bệnh cơ quan ghép chống lại vật chủ
Tác dụng ngoại ý của IVIG là không phổ biến, mặc dù sốt, ớn lạnh, nhức đầu, choáng váng, buồn nôn, nôn ói, quá mẫn, phản ứng phản vệ, ho và quá tải dung tích máu đã xảy ra.
Globulin miễn dịch tiêm dưới da (SCIG) cũng được điều chế từ huyết tương người; SCIG được dùng cho người bệnh suy giảm miễn dịch cơ bản.
Phản ứng tại chỗ tiêm là phổ biến, nhưng các phản ứng có hệ thống (như sốt, ớn lạnh) ít gặp SCIG hơn so với IVIG.
Globulin miễn nhiễm
Globulin miễn nhiễm được điều chế từ huyết tương của những người có nồng độ kháng thể cao chống lại một sinh vật hoặc kháng nguyên cụ thể. Nó được lấy từ những người hồi phục từ các bệnh nhiễm trùng tự nhiên hoặc những người hiến được tiêm chủng nhân tạo.
Globulin siêu miễn dịch có sẵn cho
Tiêm đau, và quá mẫn có thể xảy ra.