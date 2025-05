Các bệnh nhiễm trùng đường ruột lây truyền qua đường tình dục

Các mầm bệnh khác nhau-vi khuẩn (bệnh do Shigella, nhiễm Campylobacter, hoặc là nhiễm Salmonella), vi rút (vi rút viêm gan A, B và C), và ký sinh trùng (bệnh do Giardia hoặc bệnh do amip)- được truyền qua thực hành tình dục, đặc biệt là những người có thể liên quan đến việc nhiễm bẩn từ phân- miệng. Theo thứ tự giảm rủi ro, những thực tiễn này là

Miệng - Trực tràng

Hậu môn - Bộ phận sinh dục

Miệng - Bộ phận sinh dục

Giao hợp sinh dục và sinh dục

Mặc dù một số các mầm bệnh vi khuẩn và ký sinh trùng trên có thể gây viêm màng phổi, chúng thường gây nhiễm trùng ở đường ruột; các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, sốt, đầy bụng, buồn nôn, và đau bụng. Nhiều trường hợp nhiễm trùng thường xảy ra, đặc biệt là ở những người có nhiều bạn tình và những người tham gia quan hệ tình dục có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp bằng miệng.

Hầu hết các mầm bệnh này có thể gây nhiễm bệnh mà không có triệu chứng; nhiễm trùng không triệu chứng là quy luật đối với Entamoeba dispar (trước đây là Entamoeba histolytica không gây bệnh), thường xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

